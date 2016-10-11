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Номер извещения
ГП609033
Уникальный номер закупки
16/5.3/0049004/ТГКазань
Наименование закупки
Текущий ремонт анализаторов Sysmex 2000i и COBAS INTEGRA
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
r-zapparov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заппаров Рамиль Ринатович
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Текущий ремонт анализаторов Sysmex 2000i и COBAS INTEGRA
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 10:00 GMT +311.10.2016 10:0011.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609033Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт анализаторов Sysmex 2000i и COBAS INTEGRAhttps://etpgaz.gazprombank.ru
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2016 15:0011.10.2016 15:0011.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609033Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт анализаторов Sysmex 2000i и COBAS INTEGRAhttps://etpgaz.gazprombank.ru
Подведение итогов не позднее
03.11.2016 00:0003.11.2016 00:0003.11.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609033Подведение итогов не позднее Текущий ремонт анализаторов Sysmex 2000i и COBAS INTEGRAhttps://etpgaz.gazprombank.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт анализаторов Sysmex 2000i и COBAS INTEGRA
Начальная цена
499 055,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
86.90.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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