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Номер извещения
31604126563
Уникальный номер закупки
16/2.1/0002525/ГАвиа
Наименование закупки
Транспортно-экспедиторские услуги (грузоперевозки, экспедирование и хранение грузов (компонентов ВС), включая доп. Услуги (страхование, упаковка и пр.) для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 18:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-18-27
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
loseva.mv@gzavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортно-экспедиторские услуги (грузоперевозки, экспедирование и хранение грузов (компонентов ВС), включая доп. Услуги (страхование, упаковка и пр.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2016 12:00 GMT +311.11.2016 12:0011.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604126563Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиторские услуги (грузоперевозки, экспедирование и хранение грузов (компонентов ВС), включая доп. Услуги (страхование, упаковка и пр.)https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2016 15:0011.11.2016 15:0011.11.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604126563Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиторские услуги (грузоперевозки, экспедирование и хранение грузов (компонентов ВС), включая доп. Услуги (страхование, упаковка и пр.)https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Подведение итогов не позднее
25.11.2016 23:5925.11.2016 23:5925.11.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604126563Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиторские услуги (грузоперевозки, экспедирование и хранение грузов (компонентов ВС), включая доп. Услуги (страхование, упаковка и пр.)https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.11.201625.11.2016 23:5925.11.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604126563Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиторские услуги (грузоперевозки, экспедирование и хранение грузов (компонентов ВС), включая доп. Услуги (страхование, упаковка и пр.)https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиторские услуги (грузоперевозки, экспедирование и хранение грузов (компонентов ВС), включая доп. Услуги (страхование, упаковка и пр.)
Начальная цена
1 416 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
52.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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