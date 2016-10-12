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Номер извещения
31604126216
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060527/КГПНГП
Наименование закупки
«Проектирование водозаборных сооружений в составе объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
Почтовый адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Контактный телефон
+7 495 966-25-50
Факс
+7 391 256-80-32
Адрес электронной почты
n.hizhuk@krskgazprom-ngp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хижук Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru/
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Проектирование водозаборных сооружений в составе объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.10.2016 12:00 GMT +312.10.2016 12:0012.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604126216Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование водозаборных сооружений в составе объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"https://etpgaz.gazprombank.ru/
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2016 12:0013.10.2016 12:0013.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604126216Дата и время вскрытия заявок Проектирование водозаборных сооружений в составе объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"https://etpgaz.gazprombank.ru/
Подведение итогов не позднее
24.10.2016 12:0024.10.2016 12:0024.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604126216Подведение итогов не позднее Проектирование водозаборных сооружений в составе объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"https://etpgaz.gazprombank.ru/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование водозаборных сооружений в составе объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"
Начальная цена
13 050 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Отсутствуют
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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