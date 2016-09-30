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Номер извещения
31604126544
Уникальный номер закупки
16/6/0062580/ПАО Газпром
Наименование закупки
Поставка устройства холтеровского для суточного мониторирования ЭКГ и АД для нужд ПАО «Газпром» 0001/16/6/0062580/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 17:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-52-69
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
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Поставка устройства холтеровского для суточного мониторирования ЭКГ и АД для нужд ПАО «Газпром» 0001/16/6/0062580/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2016 12:00 GMT +330.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604126544Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройства холтеровского для суточного мониторирования ЭКГ и АД для нужд ПАО «Газпром» 0001/16/6/0062580/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 11:0503.10.2016 11:0503.10.2016 11:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604126544Дата и время вскрытия заявок Поставка устройства холтеровского для суточного мониторирования ЭКГ и АД для нужд ПАО «Газпром» 0001/16/6/0062580/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 21:0007.10.2016 21:0007.10.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604126544Подведение итогов не позднее Поставка устройства холтеровского для суточного мониторирования ЭКГ и АД для нужд ПАО «Газпром» 0001/16/6/0062580/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201607.10.2016 21:0007.10.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604126544Подведение итогов не позднее Поставка устройства холтеровского для суточного мониторирования ЭКГ и АД для нужд ПАО «Газпром» 0001/16/6/0062580/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка устройства холтеровского для суточного мониторирования ЭКГ и АД для нужд ПАО «Газпром» 0001/16/6/0062580/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016
Начальная цена
7 382 238,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
46.69.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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