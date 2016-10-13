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Номер извещения
31604125607
Уникальный номер закупки
16/2.2/0027340/ГТранс
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для Администрации ООО "Газпромтранс" 2016-2017 гг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-48-00
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мельникова Оксана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, п.. Сосенское, пос. Газопровод, 101
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для Администрации ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2016 09:00 GMT +313.10.2016 09:0013.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604125607Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для Администрации ООО "Газпромтранс"г. Москва, п.. Сосенское, пос. Газопровод, 101
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2016 09:0513.10.2016 09:0513.10.2016 09:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604125607Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для Администрации ООО "Газпромтранс"г. Москва, п.. Сосенское, пос. Газопровод, 101
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 12:0028.10.2016 12:0028.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604125607Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для Администрации ООО "Газпромтранс"г. Москва, п.. Сосенское, пос. Газопровод, 101
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для Администрации ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
3 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
47.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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