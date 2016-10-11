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Номер извещения
31604125217
Уникальный номер закупки
16/7/0003290/ПАО Газпром
Наименование закупки
Разработка методики оценки технически возможных пропускных способностей магистральных распределительных газопроводов и газопроводов-отводов с учетом фактической и плановой загрузки участков газотранспортной системы 3290
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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Разработка методики оценки технически возможных пропускных способностей магистральных распределительных газопроводов и газопроводов-отводов с учетом фактической и плановой загрузки участков газотранспортной системы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 12:00 GMT +311.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604125217Дата и время окончания срока приема заявок Разработка методики оценки технически возможных пропускных способностей магистральных распределительных газопроводов и газопроводов-отводов с учетом фактической и плановой загрузки участков газотранспортной системыг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Дата и время вскрытия заявок
12.10.2016 10:2012.10.2016 10:2012.10.2016 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604125217Дата и время вскрытия заявок Разработка методики оценки технически возможных пропускных способностей магистральных распределительных газопроводов и газопроводов-отводов с учетом фактической и плановой загрузки участков газотранспортной системыг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Подведение итогов не позднее
28.04.2017 14:0028.04.2017 14:0028.04.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604125217Подведение итогов не позднее Разработка методики оценки технически возможных пропускных способностей магистральных распределительных газопроводов и газопроводов-отводов с учетом фактической и плановой загрузки участков газотранспортной системыг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
28.04.201728.04.2017 14:0028.04.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604125217Подведение итогов не позднее Разработка методики оценки технически возможных пропускных способностей магистральных распределительных газопроводов и газопроводов-отводов с учетом фактической и плановой загрузки участков газотранспортной системыг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка методики оценки технически возможных пропускных способностей магистральных распределительных газопроводов и газопроводов-отводов с учетом фактической и плановой загрузки участков газотранспортной системы
Начальная цена
10 521 446,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
72.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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