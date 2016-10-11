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Номер извещения
31604125230
Уникальный номер закупки
16/7/0057326/ПАО Газпром
Наименование закупки
Прогноз развития минерально-сырьевой базы газотранспортной системы "Сила Сибири" на основе единой модели геологического строения и нефтегазоносности Красноярского края, Республики Саха, Иркутской области 57326
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Закупки и тендеры Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками Эта группировка не включает: - услуги по исследованию конъюнктуры рынка, см. 73.20.11
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Прогноз развития минерально-сырьевой базы газотранспортной системы "Сила Сибири" на основе единой модели геологического строения и нефтегазоносности Красноярского края, Республики Саха, Иркутской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 12:00 GMT +311.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604125230Дата и время окончания срока приема заявок Прогноз развития минерально-сырьевой базы газотранспортной системы "Сила Сибири" на основе единой модели геологического строения и нефтегазоносности Красноярского края, Республики Саха, Иркутской областиг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Дата и время вскрытия заявок
12.10.2016 10:3012.10.2016 10:3012.10.2016 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604125230Дата и время вскрытия заявок Прогноз развития минерально-сырьевой базы газотранспортной системы "Сила Сибири" на основе единой модели геологического строения и нефтегазоносности Красноярского края, Республики Саха, Иркутской областиг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Подведение итогов не позднее
16.12.2016 14:0016.12.2016 14:0016.12.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604125230Подведение итогов не позднее Прогноз развития минерально-сырьевой базы газотранспортной системы "Сила Сибири" на основе единой модели геологического строения и нефтегазоносности Красноярского края, Республики Саха, Иркутской областиг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.12.201616.12.2016 14:0016.12.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604125230Подведение итогов не позднее Прогноз развития минерально-сырьевой базы газотранспортной системы "Сила Сибири" на основе единой модели геологического строения и нефтегазоносности Красноярского края, Республики Саха, Иркутской областиг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прогноз развития минерально-сырьевой базы газотранспортной системы "Сила Сибири" на основе единой модели геологического строения и нефтегазоносности Красноярского края, Республики Саха, Иркутской области
Начальная цена
63 143 783,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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