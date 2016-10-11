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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604125271
Уникальный номер закупки
16/7/0002808/ПАО Газпром
Наименование закупки
Разработка и совершенствование нормативных документов в области определения стоимости капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов ПАО "Газпром" 2808
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных и гуманитарных наук
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Разработка и совершенствование нормативных документов в области определения стоимости капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов ПАО "Газпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 12:00 GMT +311.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604125271Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и совершенствование нормативных документов в области определения стоимости капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов ПАО "Газпром"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Дата и время вскрытия заявок
12.10.2016 10:1012.10.2016 10:1012.10.2016 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604125271Дата и время вскрытия заявок Разработка и совершенствование нормативных документов в области определения стоимости капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов ПАО "Газпром"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Подведение итогов не позднее
16.12.2016 14:0016.12.2016 14:0016.12.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604125271Подведение итогов не позднее Разработка и совершенствование нормативных документов в области определения стоимости капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов ПАО "Газпром"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.12.201616.12.2016 14:0016.12.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604125271Подведение итогов не позднее Разработка и совершенствование нормативных документов в области определения стоимости капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов ПАО "Газпром"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка и совершенствование нормативных документов в области определения стоимости капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов ПАО "Газпром"
Начальная цена
10 520 999,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
72.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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