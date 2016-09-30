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Номер извещения
31604125038
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052615/Газмаш
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению переоценки объектов основных средств АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Атаулова Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению переоценки объектов основных средств АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2016 10:30 GMT +330.09.2016 10:3030.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604125038Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению переоценки объектов основных средств АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2016 11:0030.09.2016 11:0030.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604125038Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению переоценки объектов основных средств АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 18:0028.10.2016 18:0028.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604125038Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению переоценки объектов основных средств АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201628.10.2016 18:0028.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604125038Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению переоценки объектов основных средств АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению переоценки объектов основных средств АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
890 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Отсутствуют
68.31.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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