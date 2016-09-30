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Номер извещения
31604124995
Уникальный номер закупки
16/2.1/0054803/ИЮг
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов по проектам: «Реконструкция узлов подключения с заменой камеры запуска ОУ газопровода Чусовой – Березники – Соликамск (0,160 км)», «Реконструкция газопровода Н. Тура-Пермь-1 .Установка камеры приема ОУ 222 км, узла подключения-транзитный пропуск 119 км» для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. №0051/16/2.1/0054803/ИЮг/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перминова Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, корпус В, комната 5.13
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Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов по проектам: «Реконструкция узлов подключения с заменой камеры запуска ОУ газопровода Чусовой – Березники – Соликамск (0,160 км)», «Реконструкция газопровода Н. Тура-Пермь-1 .Установка камеры приема ОУ 222 км, узла подключения-транзитный пропуск 119 км» для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2016 09:00 GMT +330.09.2016 09:0030.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604124995Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов по проектам: «Реконструкция узлов подключения с заменой камеры запуска ОУ газопровода Чусовой – Березники – Соликамск (0,160 км)», «Реконструкция газопровода Н. Тура-Пермь-1 .Установка камеры приема ОУ 222 км, узла подключения-транзитный пропуск 119 км» для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг"117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, корпус В, комната 5.13
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2016 09:0030.09.2016 09:0030.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604124995Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов по проектам: «Реконструкция узлов подключения с заменой камеры запуска ОУ газопровода Чусовой – Березники – Соликамск (0,160 км)», «Реконструкция газопровода Н. Тура-Пермь-1 .Установка камеры приема ОУ 222 км, узла подключения-транзитный пропуск 119 км» для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг"117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, корпус В, комната 5.13
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 11:0021.10.2016 11:0021.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604124995Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов по проектам: «Реконструкция узлов подключения с заменой камеры запуска ОУ газопровода Чусовой – Березники – Соликамск (0,160 км)», «Реконструкция газопровода Н. Тура-Пермь-1 .Установка камеры приема ОУ 222 км, узла подключения-транзитный пропуск 119 км» для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг"117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, корпус В, комната 5.13
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 11:0021.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604124995Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов по проектам: «Реконструкция узлов подключения с заменой камеры запуска ОУ газопровода Чусовой – Березники – Соликамск (0,160 км)», «Реконструкция газопровода Н. Тура-Пермь-1 .Установка камеры приема ОУ 222 км, узла подключения-транзитный пропуск 119 км» для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг"117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, корпус В, комната 5.13
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по составлению и утверждению проекта освоения лесов по проектам: «Реконструкция узлов подключения с заменой камеры запуска ОУ газопровода Чусовой – Березники – Соликамск (0,160 км)», «Реконструкция газопровода Н. Тура-Пермь-1 .Установка камеры приема ОУ 222 км, узла подключения-транзитный пропуск 119 км» для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг"
Начальная цена
215 214,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Газпром инвест Юг
Все закупки и тендеры ЗАО Газпром инвест Юг
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
Отсутствуют
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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