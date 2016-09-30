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Номер извещения
31604125789
Уникальный номер закупки
16/2.2/0045336/ВНИПИГД
Наименование закупки
Поставка малогабаритной установки для определения морозного пучения грунта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 16:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Почтовый адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Контактный телефон
+7 8452 74-30-05
Факс
+7 8452 74-30-00 доб. 4179
Адрес электронной почты
ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шустова Валентина Сергевна
Место рассмотрения предложений
г.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти 4
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Поставка малогабаритной установки для определения морозного пучения грунта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2016 10:00 GMT +330.09.2016 10:0030.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604125789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка малогабаритной установки для определения морозного пучения грунтаг.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти 4
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2016 10:0030.09.2016 10:0030.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604125789Дата и время вскрытия заявок Поставка малогабаритной установки для определения морозного пучения грунтаг.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти 4
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 12:0007.10.2016 12:0007.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604125789Подведение итогов не позднее Поставка малогабаритной установки для определения морозного пучения грунтаг.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка малогабаритной установки для определения морозного пучения грунта
Начальная цена
1 349 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Отсутствуют
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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