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Номер извещения
31604124855
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060194/ИЮг
Наименование закупки
Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для эксплуатации завершенных строительством объектов по проекту: «Газопровод-отвод к п. Кумены» для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг» (№0056/16/2.1/0060194/ИЮг/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016).Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для эксплуатации завершенных строительством объектов по проекту: «Газопровод-отвод к п. Кумены» для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2016 15:00 GMT +324.10.2016 15:0024.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604124855Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для эксплуатации завершенных строительством объектов по проекту: «Газопровод-отвод к п. Кумены» для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг».г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.10.2016 10:0025.10.2016 10:0025.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604124855Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для эксплуатации завершенных строительством объектов по проекту: «Газопровод-отвод к п. Кумены» для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг».г. Москва
Подведение итогов не позднее
17.11.2016 15:0017.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604124855Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для эксплуатации завершенных строительством объектов по проекту: «Газопровод-отвод к п. Кумены» для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг».г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.11.201617.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604124855Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для эксплуатации завершенных строительством объектов по проекту: «Газопровод-отвод к п. Кумены» для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг».г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для эксплуатации завершенных строительством объектов по проекту: «Газопровод-отвод к п. Кумены» для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг».
Начальная цена
2 648 905,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Газпром инвест Юг
Все закупки и тендеры ЗАО Газпром инвест Юг
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
Отсутствуют
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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