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Номер извещения
31604124828
Уникальный номер закупки
16/5.3/0060954/ТГЮгорск
Наименование закупки
Оказание услуг по проверке метрологических характеристик, калибровке и поверке в качестве эталонов калибратора давления грузопоршневого эталонного PG 7102 № 593 с комплектом грузов MS-AMH-60 № 2426, и эталонных электромагнитных расходомеров «Взлет ЭР» в количестве 6 шт. для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства). 16/5.3/0060954/ТГЮгорск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-27-57
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
SN.Khvatov@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хватов Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поверке метрологических характеристик, калибровке и поверке в качестве эталонов калибратора давления грузопоршневого эталонного PG7102 №593 с комплектом грузов MS-AMН-60 №2426 лота 1 ППЗ 16-ТГЮгорск-5.3-IC-0041
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.11.2016 21:59 GMT +307.11.2016 21:5907.11.2016 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604124828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке метрологических характеристик, калибровке и поверке в качестве эталонов калибратора давления грузопоршневого эталонного PG7102 №593 с комплектом грузов MS-AMН-60 №2426 лота 1 ППЗ 16-ТГЮгорск-5.3-IC-0041628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2016 08:0008.11.2016 08:0008.11.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604124828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поверке метрологических характеристик, калибровке и поверке в качестве эталонов калибратора давления грузопоршневого эталонного PG7102 №593 с комплектом грузов MS-AMН-60 №2426 лота 1 ППЗ 16-ТГЮгорск-5.3-IC-0041628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Подведение итогов не позднее
29.11.2016 08:3029.11.2016 08:3029.11.2016 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604124828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке метрологических характеристик, калибровке и поверке в качестве эталонов калибратора давления грузопоршневого эталонного PG7102 №593 с комплектом грузов MS-AMН-60 №2426 лота 1 ППЗ 16-ТГЮгорск-5.3-IC-0041628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.11.201629.11.2016 08:3029.11.2016 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604124828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке метрологических характеристик, калибровке и поверке в качестве эталонов калибратора давления грузопоршневого эталонного PG7102 №593 с комплектом грузов MS-AMН-60 №2426 лота 1 ППЗ 16-ТГЮгорск-5.3-IC-0041628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по поверке метрологических характеристик, калибровке и поверке в качестве эталонов калибратора давления грузопоршневого эталонного PG7102 №593 с комплектом грузов MS-AMН-60 №2426 лота 1 ППЗ 16-ТГЮгорск-5.3-IC-0041
Начальная цена
434 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
71.12.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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