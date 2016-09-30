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Номер извещения
31604124245
Уникальный номер закупки
16/2.1/0000576/ВНИИГ
Наименование закупки
Техническое сопровождение ИПС "NormaCS" в филиале в г. Ухта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-40-18
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое сопровождение ИПС "NormaCS" в филиале в г. Ухта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2016 11:00 GMT +330.09.2016 11:0030.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604124245Дата и время окончания срока приема заявок Техническое сопровождение ИПС "NormaCS" в филиале в г. УхтаПо месту нахождения Организатора
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2016 11:0030.09.2016 11:0030.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604124245Дата и время вскрытия заявок Техническое сопровождение ИПС "NormaCS" в филиале в г. УхтаПо месту нахождения Организатора
Подведение итогов не позднее
11.10.2016 23:0011.10.2016 23:0011.10.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604124245Подведение итогов не позднее Техническое сопровождение ИПС "NormaCS" в филиале в г. УхтаПо месту нахождения Организатора
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое сопровождение ИПС "NormaCS" в филиале в г. Ухта
Начальная цена
520 634,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Отсутствуют
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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