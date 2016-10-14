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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов

    Поставка расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2016 12:0014.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604124234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, комната 107Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604124234

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0063962/ГПромгаз

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2016 13:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    018_Поставка расходных материалов.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"

    Юридический адрес

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Почтовый адрес

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Контактный телефон

    +7 495 817-17-48

    Факс

    +7 495 817-17-81

    Адрес электронной почты

    A.Uhanov@promgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уханов Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, комната 107

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2016 12:00 GMT +314.10.2016 12:0014.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604124234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, комната 107

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2016 13:0014.10.2016 13:0014.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604124234Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, комната 107

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2016 16:0020.10.2016 16:0020.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604124234Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, комната 107

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    20.10.201620.10.2016 16:0020.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604124234Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, комната 107

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов

    Начальная цена

    4 303 626,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"

    Адрес местонахождения

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51

    Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "HP Color LaserJet pro 300, 300 mpf, 400, 400 mpf CE412A жёлтый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "HP Color LaserJet pro 300, 300 mpf, 400, 400 mpf CE413A красный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "HP LJ Pro 200 CF210A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "HP LJ Pro 200 CF211A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "HP LJ Pro 200 CF212A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "HP LJ Pro 200 CF213A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "HP CLJ Cp 1525 CE320A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "HP CLJ Cp 1525 CE321A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "HP CLJ Cp 1525 CE322A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "HP CLJ Cp 1525 CE323A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "HP Color LaserJet Enterprise CP5525 Картридж с тонером HP 650A LaserJet, голубой ( CE271A)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "HP Color LaserJet Enterprise CP5525 Картридж с тонером HP 650A LaserJet, желтый CE272A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "HP Color LaserJet Enterprise CP5525 Картридж с тонером HP 650A LaserJet, пурпурный CE273A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "HP Color LaserJet Enterprise CP5525 Картридж с тонером HP 650A LaserJet, черный CE270A"

    Кол-во: 9

    "Позиция 15"

    "HP Color LaserJet Enterprise CP5525 Комплект для переноса изображения ( CE979A)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "HP Color LaserJet Enterprise CP5525 Комплект модуля термического закрепления ( CE978A)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "HP Color LaserJet Enterprise CP5525 Устройство для сбора тонера с принтеров (CE980A)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "HP-5550Color C9730A черный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "HP-5550Color С9731А голубой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "HP-5550Color С9732А желтый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "HP-5550Color С9733А пурпурный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "HP Color LaserJet 3600dn Q6470A черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "HP Color LaserJet 3600dn Q6471A голубой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "HP Color LaserJet 3600dn Q6472A желтый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "HP Color LaserJet 3600dn Q6473A пурпурный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "HP Color LaserJet pro 300, 300 mpf, 400, 400 mpf CE411A синий"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "HP 9000-9050 c8543x"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Ремкомплект для HP LJ9000 C9153A Maintenance Kit HP LJ9000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "HP LaserJet 1200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "HP LaserJet 1010 Q2612A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "HP LaserJet 2420 Q6511X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "HP LaserJet 5200 Q7516A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "HP LaserJet P2050 CE505X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "HP LaserJet M1522nf CB436A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "HP LaserJet P4015x CC364A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "MFP HP LJ 1536 CE 278A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "HP LJ PRO 400 CF280X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "HP LaserJet pro M1214nfh MFP (CE285A)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "HP Color LaserJet CM2320fxi CC530A чёрный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "HP Color LaserJet CM2320fxi CC531A голубой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "HP Color LaserJet CM2320fxi CC532A жёлтый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "HP Color LaserJet CM2320fxi CC533A пурпурный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "MFP HP CM1312 CB540A чёрный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "MFP HP CM1312 CB541A синий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "MFP HP CM1312 CB542A жёлтый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "MFP HP CM1312 CB543A красный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "HP Color LaserJet Pro M476dn MFP CF380A (312A)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "HP Color LaserJet Pro M476dn MFP CF381A (312A)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "HP Color LaserJet Pro M476dn MFP CF382A (312A)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "HP Color LaserJet Pro M476dn MFP CF383A (312A)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "HP Color LaserJet pro 300, 300 mpf, 400, 400 mpf CE410X чёрный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "WC C2636 \ 7335 006К01178 фотобарабан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "WC C2636 \ 7335 008R13028 печка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "WC 5665/75/ 5765/75/ 006R01146 black toner"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "WC 5775 БАРАБАН 113R00673"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "WC 7556 Фоторецептор 013R00662"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "WC 7556 Тонер-картридж  Black (DMO Sold) 006R01517"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "WC 7556 Тонер-картридж Cyan (DMO Sold) 006R01520"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "WC 7556 Тонер-картридж Magenta (DMO Sold) 006R01519"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "WC 7556 Тонер-картридж Yellow (DMO Sold) 006R01518"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "WC 7556 Контейнер отработанного тонера (WC7500/7400) 008R13061"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "WC 7556 013R00662 фотобарабан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "WC 7556 Узел очистки ремня переноса 001R00613"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "WC 5875C 109R00772 фьюзер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "WC 5875C 113R00673 модуль ксерографии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "WC 5875C 006R01552 тонер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "WC 5855 00R01551 картридж чёрный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "WC 5855 113R0067 модуль ксерографии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "DVD-R Printable, Slim"

    Кол-во: 64

    "Позиция 70"

    "CD-R 700МБ, Printable, Slim"

    Кол-во: 65

    "Позиция 71"

    "HP PageWide XL 5000 843c C1Q65A (черный)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 72"

    "HP PageWide XL 5000 843c C1Q66A (синий)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 73"

    "HP PageWide XL 5000 843c C1Q67A (красный)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "HP PageWide XL 5000 843c C1Q68A (желтый)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "HP PageWide XL 5000 Печатающая головка HP 841 (C1Q19A)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "HP PageWide XL 5000 Очистительный контейнер HP 841 (F9J47A)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "WC C2636 \ 7335 006R01178 YELLOW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "HP-5550Color C9734B комплект аппарата переноса изображений HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "HP-5550Color Q3985A комплект аппарата термического закрепления тонера для принтеров HP (на 220 В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Картридж HP №72 для Designjet T610/T620/T770/T790/T1100/ T1120/T1200/T1300/T2300, голубой (130 мл) (C9371A)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Картридж HP №72 для Designjet T610/T620/T770/T790/T1100/T1120 /T1200/T1300/T2300, жёлтый (130 мл) (C9373A)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Картридж HP №72 для Designjet T610/T620/T770/T790/T1100/ T1120/T1200/T1300/T2300, фото чёрный (130 мл) (C9370A)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "Картридж HP №72 для Designjet T610/T620/T770/T790/T1100/T1120/ T1200/T1300/T2300, серый (130 мл) (C9374A)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Картридж HP №72 для Designjet T610/T620/T770/T790/T1100/T1120/ T1200/T1300/T2300, матовый чёрный (130 мл) (C9403A)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Картридж HP №72 для Designjet T610/T620/T770/T790/T1100/ T1120/T1200/T1300/T2300, пурпурный (130 мл) (C9372A)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Печатающая головка НР №72 для DesignJet T1100/T610, матово-чёрная и жёлтая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Печатающая головка НР №72 для DesignJet T1100/T610, пурпурная и голубая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Печатающая головка НР №72 для DesignJet T1100/T610, серая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "HP Designjet T2500 eMFP B3P06A Печатающая головка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "HP Designjet T2500 eMFP B3P19A голубой картридж HP 727"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "HP Designjet T2500 eMFP B3P20A пурпурный картридж HP 727"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "HP Designjet T2500 eMFP B3P21A жёлтый картридж HP 727"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "HP Designjet T2500 eMFP C1Q12A матовый чёрный картридж HP 727"

    Кол-во: 8

    "Позиция 94"

    "HP Designjet T2500 eMFP B3P23A фотографический чёрный HP 727"

    Кол-во: 8

    "Позиция 95"

    "HP Designjet T2500 eMFP B3P24A серый картридж HP 727"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "HP LJ Enterprise 700 CF214A картридж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "HP LJ Enterprise 700 CF254A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "HP LJ Enterprise 600 CE390A картридж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "HP LJ Enterprise 700 CF065A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "WC C2636 \ 7335 006R01175 BLACK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "WC C2636 \ 7335 006R01177 MAGENTA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "WC C2636 \ 7335 006R01176 CYAN"

    Кол-во: 1

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    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211077640
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы через Интернет "Контур-Экстерн" и оказание услуг абонентского обслуживания в Системе для филиалов и подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2025 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2.1/000806
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы...
    177044
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 371 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080970
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд ООО "Газпром недра" ПФ «Астраханьгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001292
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд...
    177077
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 199 760
    Лоты:
    1
    Регион:
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