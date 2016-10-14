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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604124234
Уникальный номер закупки
16/2.2/0063962/ГПромгаз
Наименование закупки
Поставка расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Почтовый адрес
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Контактный телефон
+7 495 817-17-48
Факс
+7 495 817-17-81
Адрес электронной почты
A.Uhanov@promgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уханов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, комната 107
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2016 12:00 GMT +314.10.2016 12:0014.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604124234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, комната 107
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2016 13:0014.10.2016 13:0014.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604124234Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, комната 107
Подведение итогов не позднее
20.10.2016 16:0020.10.2016 16:0020.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604124234Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, комната 107
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов
Начальная цена
4 303 626,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Адрес местонахождения
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Отсутствуют
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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