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Номер извещения
31604123862
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052619/Газмаш
Наименование закупки
Размещение видеоролика на телеканале "РОССИЯ" в городах Барнаул, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Чита, Южно-Сахалинск для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Атаулова Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
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Размещение видеоролика на телеканале "РОССИЯ" в городах Барнаул, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Чита, Южно-Сахалинск для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2016 10:30 GMT +320.10.2016 10:3020.10.2016 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604123862Дата и время окончания срока приема заявок Размещение видеоролика на телеканале "РОССИЯ" в городах Барнаул, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Чита, Южно-Сахалинск для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2016 11:0020.10.2016 11:0020.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604123862Дата и время вскрытия заявок Размещение видеоролика на телеканале "РОССИЯ" в городах Барнаул, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Чита, Южно-Сахалинск для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
15.11.2016 18:0015.11.2016 18:0015.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604123862Подведение итогов не позднее Размещение видеоролика на телеканале "РОССИЯ" в городах Барнаул, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Чита, Южно-Сахалинск для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.11.201615.11.2016 18:0015.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604123862Подведение итогов не позднее Размещение видеоролика на телеканале "РОССИЯ" в городах Барнаул, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Чита, Южно-Сахалинск для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Размещение видеоролика на телеканале "РОССИЯ" в городах Барнаул, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Чита, Южно-Сахалинск для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
3 723 558,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Отсутствуют
73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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