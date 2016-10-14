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    Главная / Торги / Комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам в арендуемых помещениях на объекте ЗАО "Газпром инвест Юг". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. №0051/16/2.1/0058920/ИЮг/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016

    Комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам в арендуемых помещениях на объекте ЗАО "Газпром инвест Юг". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. №0051/16/2.1/0058920/ИЮг/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2016 09:0014.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604126653Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам в арендуемых помещениях на объекте ЗАО "Газпром инвест Юг"117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, корпус В, комната 5.13Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604126653

    Уникальный номер закупки

    16/2.1/0058920/ИЮг

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам в арендуемых помещениях на объекте ЗАО "Газпром инвест Юг". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. №0051/16/2.1/0058920/ИЮг/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2016 18:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Проект договора (Новая редакция).docx

    16_2.1_0058920_ИЮг_Руководство (Новая редакция).docx

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 455-17-41

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паремская Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, корпус В, комната 5.13

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам в арендуемых помещениях на объекте ЗАО "Газпром инвест Юг"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2016 09:00 GMT +314.10.2016 09:0014.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604126653Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам в арендуемых помещениях на объекте ЗАО "Газпром инвест Юг"117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, корпус В, комната 5.13

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2016 09:0014.10.2016 09:0014.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604126653Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам в арендуемых помещениях на объекте ЗАО "Газпром инвест Юг"117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, корпус В, комната 5.13

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2016 12:0025.10.2016 12:0025.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604126653Подведение итогов не позднее Комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам в арендуемых помещениях на объекте ЗАО "Газпром инвест Юг"117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, корпус В, комната 5.13

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201625.10.2016 12:0025.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604126653Подведение итогов не позднее Комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам в арендуемых помещениях на объекте ЗАО "Газпром инвест Юг"117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, корпус В, комната 5.13

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам в арендуемых помещениях на объекте ЗАО "Газпром инвест Юг"

    Начальная цена

    87 029,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Газпром инвест Юг
    Все закупки и тендеры ЗАО Газпром инвест Юг

    Адрес местонахождения

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    80

    Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам в арендуемых помещениях на объекте ЗАО "Газпром инвест Юг""

    Кол-во: 1

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