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    Главная / Торги / Поставка электрощитового оборудования для объектов ДО ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (0001/16/1.1/0058831/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016)

    Поставка электрощитового оборудования для объектов ДО ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (0001/16/1.1/0058831/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604123958Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрощитового оборудования для объектов ДО ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604123958

    Уникальный номер закупки

    16/1.1/0058831/ГЦР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрощитового оборудования для объектов ДО ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (0001/16/1.1/0058831/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/22.09.2016)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2016 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    док-ция 58831.rar

    Опросные листы.part2.rar

    Опросные_листы.part1.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-53-42

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрощитового оборудования для объектов ДО ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2016 12:00 GMT +330.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604123958Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрощитового оборудования для объектов ДО ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2016 10:5503.10.2016 10:5503.10.2016 10:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604123958Дата и время вскрытия заявок Поставка электрощитового оборудования для объектов ДО ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2016 19:0007.10.2016 19:0007.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604123958Подведение итогов не позднее Поставка электрощитового оборудования для объектов ДО ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201607.10.2016 19:0007.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604123958Подведение итогов не позднее Поставка электрощитового оборудования для объектов ДО ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрощитового оборудования для объектов ДО ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Начальная цена

    55 039 194,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство бесперебойного питания модульного исполнения, с аккумуляторными батареями для параллельной работы ENERTRONIC modular D400D400/29-58/2rfg-UDG Uвх.380 В, Uх. 380 В, 50 Гц, 2х20 кВА, Iвых. 57,7 А, время работы батарей 0,5 ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Щит ЩППЗ 380/220 В, 50 Гц, 16 А, IP 31 Опр.л. 4134/1-ЛПУ3-ЭМ.ЗИ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шкаф распределительный ШРЭ-3-36-0025-11УХЛ4 навесного исполнения 380 В, 50 Гц, 100 А, IP 54, с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях: Выключатель автоматический однополюсный C60N220 В, 50 Гц, Ip 16 А, кривая С (кат.№"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Шкаф распределения электроэнергии навесного исполнения ШРЭ-3-16-0036-11УХЛ4 380В, 50Гц, 63А, IP54, в составе: Выключатель автоматический однополюсный C60N 220В, 50Гц, Ip 16 А, кривая С (кат.№24403) ГОСТ Р 50345-99 -2шт., Вводной автоматический выключ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Щиток распределительный ШРЭ-3-36-0025-11УХЛ4 навесного исполнения 380 В, 50 Гц, 100 А, IP 54, с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях в составе: Выключатель автоматический однополюсный C60N 220 В, 50 Гц, Ip 16 А, кр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шкаф распределительный ШРЭ-3-56-0168-51-УХЛ4 навесного исполнения 380/220 В, 50 Гц, 250 А, IP 54 с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях: Выключатель вводной автоматический трехполюсный C60N 380 В, 50 Гц, Ip 63 А, кр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Шкаф учетно-распределительный ШРУЭВ-1-660-1УХЛ3 в составе: Вводной выключатель однополюсный: -номинальный ток теплового расцепителя 25 А, время-токовая характеристика В - 1 шт.; Фидерные выключатели однополюсные: -номинальный ток теплового расцепите"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0024-21УХЛ4. Опросный лист № 4277/2-КС Пильнинская-КЦ2-ЭЛ.С1.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-36-0016-21-УХЛ4. Опросный лист № 4277/2-КС Пильнинская-КЦ2-ЭЛ.С1.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шкаф учетно-распределительный ШРУЭВ-1-660-1УХЛ3 в составе: Вводной выключатель однополюсный: -номинальный ток теплового расцепителя 25 А, время-токовая характеристика В - 1 шт.; Фидерные выключатели однополюсные: -номинальный ток теплового расцепите"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Шкаф распределительный ШРЭВ-1-16-1УХЛ3 в составе: Вводной выключатель однополюсный: - номинальный ток теплового расцепителя 25 А, емя-токовая характеристика В - 1 шт.; Фидерные выключатели однополюсные: - номинальный ток теплового расцепителя 20 А, в"

    Кол-во: 33

    "Позиция 12"

    "Щит постоянного тока 2ЩПТ2 на 27В. Опр. л. 5588.Р.ДКС-2.026.1-ЭМ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Щиток освещения модульный ЩС. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ11-1-ЭМО.ЛО.06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Щит распределительный системы отображения коллективного пользования ЩР СОКП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ4-1-ЭМО-ЛО.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Щиток освещения модульный ЩО. Опросный лист 4487/2-11-036-ЛПУ4-1-ЭМО.ЛО.03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Щит распределительный ЩР СОКП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ10-1-ЭМО-ЛО.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Щит распределительный ЩР СОКП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ11-1-ЭМО-ЛО.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Щиток освещения модульный ЩО. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ11-1-ЭМО.ЛО.03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Шкаф распределительный ШУР1-0,4 кВ U-380/220. Опр.л. 4053/1ДС1-СМ2-ЭЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Щит постоянного тока 1ЩПТ2 на 27В. Опр. л. 5588.Р.ДКС-2.026.1-ЭМ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Щит постоянного тока 2ЩПТ1 на 220В. Опр. л. 5588.Р.ДКС-2.026.1-ЭМ.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0065-21УХЛ4 380/220, 50Гц, 63А, 3-х фазная сеть, навесное исполнение. В составе: Выключатель автоматический однополюсный C60N, кривая отключения В. Ip 10 A, Uн 240 В (кат. № 24050) -8шт., Выключатель автомат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Шкаф распределительный ШРЭ-3-56-0171-51УХЛ4 380 В, 50 Гц, 250 А, с вводным выключателем, и выключателями на отходящих линиях в составе: Выключатель вводной автоматический ВА57Ф35-340010-20УХЛ3380 В, 50 Гц, РТ250 А, РЭ1600 А ТУ 16-93ИГПН.641452.068ТУ "

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Шкаф распределительный ШРЭ-3-16-0021-11УХЛ4, 380В, 50ГЦ, 63A, IP54, навесного исполнения, с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях в составе: 1. Выключатель автоматический однополюсный C60N, кривая отключения B, Iр10A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шкаф распределительный ШРЭ-3-36-0084-21УХЛ4 навесного исполнения 380 В, 50 Гц, 100 А, IP 54 с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях: Выключатель автоматический однополюсный C60N 220 В, 50 Гц, Ip 40 А, кривая С (кат."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Установка блочно-модульная автоматизированная электропарогенераторная Гейзер АБМ ТУ 3443-001-79729626-2010, комплектация по обосновывающему документу 4212.00.Р.04.КС.3.269.ТМ.ТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Щит постоянного тока 1ЩПТ1 на 220В. Опр. л. 5588.Р.ДКС-2.026.1-ЭМ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Щит модульный ЩГП ОЛ №4487/2-11-036-ЛПУ12-1-ЭМО.ЗИ.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Щит модульный ЩСУ ДП ОЛ № 4487/2-11-036-ЛПУ12-1-ЭМО.ЗИ.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Щит распределительный ЩПС. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ13-1-ЭМО.ЛО.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Щит модульный ЩГП ДП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ13-1-ЭМО.ЗИ.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Щит модульный ЩСУ ДП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ13-1-ЭМО.ЗИ.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Щит модульный ЩГП ДП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ10-1-ЭМО.ЗИ.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Щит модульный ЩСУ ДП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ10-1-ЭМО.ЗИ.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Щит распределительный ЩО. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ10-1-ЭМО-ЛО.03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Щит модульный ЩСУ ДП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ4-1-ЭМО.ЗИ.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Щиток освещения модульный ЩО-7. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ11-ПР-ЭС.ЛО.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Щит модульный ЩГП ДП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ4-1-ЭМО.ЗИ.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Щиток освещения модульный ЩАО2. Опр.л 4487/2-11-036-ЛПУ11-1-ЭМО.ЛО.05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Шкаф распределительный ШРЭ-3-16-0008-11-УХЛ4 навесного исполнения 380 В, 50 Гц, 63 А, IP 54, с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях: Выключатель автоматический однополюсный C60N 220 В, 50 Гц, Ip 16 А, кривая С (кат."

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Щит ЩППЗ 380/220 В, 50 Гц, 16 А, IP 31 Опр.л. 4134/1-ЛПУ1-ЭМ.ЗИ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Шкаф распределительный ШРЭ-3-56-0171-51УХЛ4 В, 50 Гц, 250 А, с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях в составе: Выключатель вводной автоматический трехполюсный C60N 380 В, 50 Гц, Ip 63 А, кривая С (кат.№24356) ГОСТ Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Щиток освещения модульный ЩАО. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ4-1-ЭМО.ЛО.04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Щит распределительный ЩПС. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ10-1-ЭМО-ЛО.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Щиток освещения модульный ЩАО1. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ11-1-ЭМО.ЛО.04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Шкаф распределительный ШРЭ-3-16-0046-11УХЛ4, IP54 380В, 50Гц, 63А с вводным автоматическим выключателем и автоматическими выключателями на отходящих линиях: Выключатель автоматический однополосный C60N 220В, 50Гц, Ip 16А, кривая С (кат.№24403) ГОСТ Р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Устройство бесперебойного питания модульного исполнения, с аккумуляторными батареями ENERTRONIC modular D400D400/29-144/2rfg-UDG Uвх./Uвых. 380 В, 50 Гц, 60 кВА, Iвых. 86,6 А, время работы батарей 0,5 ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Шкаф распределительный ШРЭ-3-36-0011-21УХЛ4, 380 В, 50 ГЦ, в составе: 1. Выключатель автоматический однополюсный C60N, 220В, 50ГЦ, Ip40A, кривая C, №24407, ГОСТ Р 50345-99 -2шт.; 2. Выключатель автоматический однополюсный C60N, 220В, 50ГЦ, Ip16A, кри"

    Кол-во: 1

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    Лоты:
    1
    Регион:
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    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211077640
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы через Интернет "Контур-Экстерн" и оказание услуг абонентского обслуживания в Системе для филиалов и подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2025 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2.1/000806
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы...
    177044
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 371 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080970
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд ООО "Газпром недра" ПФ «Астраханьгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001292
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд...
    177077
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 199 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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