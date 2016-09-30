Поставка электрощитового оборудования для объектов ДО ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка электрощитового оборудования для объектов ДО ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ООО Газпром центрремонт Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Устройство бесперебойного питания модульного исполнения, с аккумуляторными батареями для параллельной работы ENERTRONIC modular D400D400/29-58/2rfg-UDG Uвх.380 В, Uх. 380 В, 50 Гц, 2х20 кВА, Iвых. 57,7 А, время работы батарей 0,5 ч" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Щит ЩППЗ 380/220 В, 50 Гц, 16 А, IP 31 Опр.л. 4134/1-ЛПУ3-ЭМ.ЗИ1" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Шкаф распределительный ШРЭ-3-36-0025-11УХЛ4 навесного исполнения 380 В, 50 Гц, 100 А, IP 54, с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях: Выключатель автоматический однополюсный C60N220 В, 50 Гц, Ip 16 А, кривая С (кат.№" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Шкаф распределения электроэнергии навесного исполнения ШРЭ-3-16-0036-11УХЛ4 380В, 50Гц, 63А, IP54, в составе: Выключатель автоматический однополюсный C60N 220В, 50Гц, Ip 16 А, кривая С (кат.№24403) ГОСТ Р 50345-99 -2шт., Вводной автоматический выключ" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Щиток распределительный ШРЭ-3-36-0025-11УХЛ4 навесного исполнения 380 В, 50 Гц, 100 А, IP 54, с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях в составе: Выключатель автоматический однополюсный C60N 220 В, 50 Гц, Ip 16 А, кр" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Шкаф распределительный ШРЭ-3-56-0168-51-УХЛ4 навесного исполнения 380/220 В, 50 Гц, 250 А, IP 54 с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях: Выключатель вводной автоматический трехполюсный C60N 380 В, 50 Гц, Ip 63 А, кр" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Шкаф учетно-распределительный ШРУЭВ-1-660-1УХЛ3 в составе: Вводной выключатель однополюсный: -номинальный ток теплового расцепителя 25 А, время-токовая характеристика В - 1 шт.; Фидерные выключатели однополюсные: -номинальный ток теплового расцепите" Кол-во: 6

"Позиция 8" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0024-21УХЛ4. Опросный лист № 4277/2-КС Пильнинская-КЦ2-ЭЛ.С1.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-36-0016-21-УХЛ4. Опросный лист № 4277/2-КС Пильнинская-КЦ2-ЭЛ.С1.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Шкаф учетно-распределительный ШРУЭВ-1-660-1УХЛ3 в составе: Вводной выключатель однополюсный: -номинальный ток теплового расцепителя 25 А, время-токовая характеристика В - 1 шт.; Фидерные выключатели однополюсные: -номинальный ток теплового расцепите" Кол-во: 5

"Позиция 11" "Шкаф распределительный ШРЭВ-1-16-1УХЛ3 в составе: Вводной выключатель однополюсный: - номинальный ток теплового расцепителя 25 А, емя-токовая характеристика В - 1 шт.; Фидерные выключатели однополюсные: - номинальный ток теплового расцепителя 20 А, в" Кол-во: 33

"Позиция 12" "Щит постоянного тока 2ЩПТ2 на 27В. Опр. л. 5588.Р.ДКС-2.026.1-ЭМ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Щиток освещения модульный ЩС. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ11-1-ЭМО.ЛО.06" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Щит распределительный системы отображения коллективного пользования ЩР СОКП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ4-1-ЭМО-ЛО.02" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Щиток освещения модульный ЩО. Опросный лист 4487/2-11-036-ЛПУ4-1-ЭМО.ЛО.03" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Щит распределительный ЩР СОКП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ10-1-ЭМО-ЛО.02" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Щит распределительный ЩР СОКП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ11-1-ЭМО-ЛО.02" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Щиток освещения модульный ЩО. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ11-1-ЭМО.ЛО.03" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Шкаф распределительный ШУР1-0,4 кВ U-380/220. Опр.л. 4053/1ДС1-СМ2-ЭЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Щит постоянного тока 1ЩПТ2 на 27В. Опр. л. 5588.Р.ДКС-2.026.1-ЭМ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Щит постоянного тока 2ЩПТ1 на 220В. Опр. л. 5588.Р.ДКС-2.026.1-ЭМ.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0065-21УХЛ4 380/220, 50Гц, 63А, 3-х фазная сеть, навесное исполнение. В составе: Выключатель автоматический однополюсный C60N, кривая отключения В. Ip 10 A, Uн 240 В (кат. № 24050) -8шт., Выключатель автомат" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Шкаф распределительный ШРЭ-3-56-0171-51УХЛ4 380 В, 50 Гц, 250 А, с вводным выключателем, и выключателями на отходящих линиях в составе: Выключатель вводной автоматический ВА57Ф35-340010-20УХЛ3380 В, 50 Гц, РТ250 А, РЭ1600 А ТУ 16-93ИГПН.641452.068ТУ " Кол-во: 1

"Позиция 24" "Шкаф распределительный ШРЭ-3-16-0021-11УХЛ4, 380В, 50ГЦ, 63A, IP54, навесного исполнения, с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях в составе: 1. Выключатель автоматический однополюсный C60N, кривая отключения B, Iр10A" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Шкаф распределительный ШРЭ-3-36-0084-21УХЛ4 навесного исполнения 380 В, 50 Гц, 100 А, IP 54 с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях: Выключатель автоматический однополюсный C60N 220 В, 50 Гц, Ip 40 А, кривая С (кат." Кол-во: 1

"Позиция 26" "Установка блочно-модульная автоматизированная электропарогенераторная Гейзер АБМ ТУ 3443-001-79729626-2010, комплектация по обосновывающему документу 4212.00.Р.04.КС.3.269.ТМ.ТЗ" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Щит постоянного тока 1ЩПТ1 на 220В. Опр. л. 5588.Р.ДКС-2.026.1-ЭМ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Щит модульный ЩГП ОЛ №4487/2-11-036-ЛПУ12-1-ЭМО.ЗИ.02" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Щит модульный ЩСУ ДП ОЛ № 4487/2-11-036-ЛПУ12-1-ЭМО.ЗИ.01" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Щит распределительный ЩПС. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ13-1-ЭМО.ЛО.02" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Щит модульный ЩГП ДП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ13-1-ЭМО.ЗИ.02" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Щит модульный ЩСУ ДП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ13-1-ЭМО.ЗИ.01" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Щит модульный ЩГП ДП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ10-1-ЭМО.ЗИ.02" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Щит модульный ЩСУ ДП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ10-1-ЭМО.ЗИ.01" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Щит распределительный ЩО. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ10-1-ЭМО-ЛО.03" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Щит модульный ЩСУ ДП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ4-1-ЭМО.ЗИ.01" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Щиток освещения модульный ЩО-7. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ11-ПР-ЭС.ЛО.01" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Щит модульный ЩГП ДП. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ4-1-ЭМО.ЗИ.02" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Щиток освещения модульный ЩАО2. Опр.л 4487/2-11-036-ЛПУ11-1-ЭМО.ЛО.05" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Шкаф распределительный ШРЭ-3-16-0008-11-УХЛ4 навесного исполнения 380 В, 50 Гц, 63 А, IP 54, с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях: Выключатель автоматический однополюсный C60N 220 В, 50 Гц, Ip 16 А, кривая С (кат." Кол-во: 1

"Позиция 41" "Щит ЩППЗ 380/220 В, 50 Гц, 16 А, IP 31 Опр.л. 4134/1-ЛПУ1-ЭМ.ЗИ1" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Шкаф распределительный ШРЭ-3-56-0171-51УХЛ4 В, 50 Гц, 250 А, с вводным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях в составе: Выключатель вводной автоматический трехполюсный C60N 380 В, 50 Гц, Ip 63 А, кривая С (кат.№24356) ГОСТ Р" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Щиток освещения модульный ЩАО. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ4-1-ЭМО.ЛО.04" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Щит распределительный ЩПС. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ10-1-ЭМО-ЛО.01" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Щиток освещения модульный ЩАО1. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ11-1-ЭМО.ЛО.04" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Шкаф распределительный ШРЭ-3-16-0046-11УХЛ4, IP54 380В, 50Гц, 63А с вводным автоматическим выключателем и автоматическими выключателями на отходящих линиях: Выключатель автоматический однополосный C60N 220В, 50Гц, Ip 16А, кривая С (кат.№24403) ГОСТ Р" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Устройство бесперебойного питания модульного исполнения, с аккумуляторными батареями ENERTRONIC modular D400D400/29-144/2rfg-UDG Uвх./Uвых. 380 В, 50 Гц, 60 кВА, Iвых. 86,6 А, время работы батарей 0,5 ч" Кол-во: 1