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Номер извещения
31604123028
Уникальный номер закупки
16/2.2/0058227/ВНИИГ
Наименование закупки
Поставка наборов реагентов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-48-63
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шешунова Лариса Гарифулловна
Место рассмотрения предложений
142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка
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Поставка наборов реагентов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2016 12:00 GMT +330.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604123028Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наборов реагентов142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604123028Дата и время вскрытия заявок Поставка наборов реагентов142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 23:0014.10.2016 23:0014.10.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604123028Подведение итогов не позднее Поставка наборов реагентов142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка наборов реагентов
Начальная цена
559 652,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Отсутствуют
20.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 3
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