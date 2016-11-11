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Номер извещения
31604121724
Уникальный номер закупки
16/2.1/0011369/ГКосмСист
Наименование закупки
Оказание услуг по страхованию имущества при эксплуатации космических аппаратов «Ямал-300К», «Ямал-402», «Ямал-401» на орбите 11369
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 19:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
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Оказание услуг по страхованию имущества при эксплуатации космических аппаратов «Ямал-300К», «Ямал-402», «Ямал-401» на орбите
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2016 10:00 GMT +311.11.2016 10:0011.11.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604121724Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию имущества при эксплуатации космических аппаратов «Ямал-300К», «Ямал-402», «Ямал-401» на орбитег. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2016 14:0011.11.2016 14:0011.11.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604121724Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию имущества при эксплуатации космических аппаратов «Ямал-300К», «Ямал-402», «Ямал-401» на орбитег. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Подведение итогов не позднее
17.11.2016 16:0017.11.2016 16:0017.11.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121724Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию имущества при эксплуатации космических аппаратов «Ямал-300К», «Ямал-402», «Ямал-401» на орбитег. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.11.201617.11.2016 16:0017.11.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121724Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию имущества при эксплуатации космических аппаратов «Ямал-300К», «Ямал-402», «Ямал-401» на орбитег. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по страхованию имущества при эксплуатации космических аппаратов «Ямал-300К», «Ямал-402», «Ямал-401» на орбите
Начальная цена
736 561 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Отсутствуют
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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