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Номер извещения
31604121583
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052787/МежрегионГ
Наименование закупки
Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Удмуртской Республике
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 18:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-54-95
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михеева Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
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Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Удмуртской Республике
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 18:30 GMT +311.10.2016 18:3011.10.2016 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604121583Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Удмуртской РеспубликеРоссийская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2016 18:3011.10.2016 18:3011.10.2016 18:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604121583Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Удмуртской РеспубликеРоссийская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
Подведение итогов не позднее
23.11.2016 18:3023.11.2016 18:3023.11.2016 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121583Подведение итогов не позднее Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Удмуртской РеспубликеРоссийская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.11.201623.11.2016 18:3023.11.2016 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121583Подведение итогов не позднее Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Удмуртской РеспубликеРоссийская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Удмуртской Республике
Начальная цена
382 783 039,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Отсутствуют
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 63
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