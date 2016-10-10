www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604121523
Уникальный номер закупки
16/5.3/0038219/ТГКазань
Наименование закупки
Текущий ремонт системы вентиляции (монтаж узла регулирования, диагностика и ремонт щита управления автоматики) здания автомойки №61266
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 17:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
r-zapparov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заппаров Рамиль Ринатович
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Текущий ремонт системы вентиляции (монтаж узла регулирования, диагностика и ремонт щита управления автоматики) здания автомойки №61266
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 10:00 GMT +310.10.2016 10:0010.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604121523Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт системы вентиляции (монтаж узла регулирования, диагностика и ремонт щита управления автоматики) здания автомойки №61266https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2016 15:0010.10.2016 15:0010.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604121523Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт системы вентиляции (монтаж узла регулирования, диагностика и ремонт щита управления автоматики) здания автомойки №61266https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 00:0028.10.2016 00:0028.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121523Подведение итогов не позднее Текущий ремонт системы вентиляции (монтаж узла регулирования, диагностика и ремонт щита управления автоматики) здания автомойки №61266https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201628.10.2016 00:0028.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121523Подведение итогов не позднее Текущий ремонт системы вентиляции (монтаж узла регулирования, диагностика и ремонт щита управления автоматики) здания автомойки №61266https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт системы вентиляции (монтаж узла регулирования, диагностика и ремонт щита управления автоматики) здания автомойки №61266
Начальная цена
585 897,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.