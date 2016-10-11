Поставка общезаводского оборудования для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран мостовой, подвесной, электрический, однобалочный г/п 3,2т., пролет 9,0 м, ВБИ" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Кран мостовой, подвесной, электрический, однобалочный г/п 1,0 т., пролет 3,0 м, ВБИ" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Кран мостовой, подвесной, электрический, однобалочный г/п 3,2т., пролет 3,0 м, ВБИ" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Кран мостовой, подвесной, электрический, однобалочный г/п 5т, пролет 15,0 м, ВБИ" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Таль ручная червячная передвижная во взрывобезопасном исполнении, Q= 3,2 т, высота подъема 6 м, -40+40гр.С 3,2ПВ-6-УХЛ" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной г/п 1т, длиной 8,5м, пролет 7,5м, высота подъема 6м, общепромышленного исполнения" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Шумоглушитель-400 сброса газа Ду 50, Ру 16 Мпа ШГ.50.160.400 УХЛ1" Кол-во: 5

"Позиция 8" "Шумоглушитель-1500 сброса газа Ду 100, Ру 16 Мпа ШГ.100.160.1500 УХЛ1, 4200.120.Р.01.ДКС1-ГП3.000.000.ТХ.ОЛ3" Кол-во: 5

"Позиция 9" "Шумоглушитель-2200 сброса газа Ду 300, Ру 16 Мпа ШГ.300.160.2200 УХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Шумоглушитель-1500 сброса газа Ду 300, Ру 16 Мпа ШГ.300.160.1500 УХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Устройство для сбора масла УСМ01.1 4200.120.Р.01.ДКС1-ГП3.000.140.ТХ.ОЛ5" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Установка маслозаправочная МЗУ01-02 4200.120.Р.01.ДКС1-ГП3.000.140.ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-325-5,4-ХЛ / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-БСЗ(Р)1/10-ЭС2 с двумя электродами сравнения СМЭС-2ВЭ" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Устройство отсечное стационарное СОУ 700х100-СвШп+Кр надземное, шпилечное, с концами под приварку, с устройством компенсатора раздвижки, с герметичным перекрытием. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда газ. DN 700 мм, PN 10,0 Мпа" Кол-во: 6

"Позиция 15" "Электроводонагреватель напольный ЭВАД 200/3,25С в комплекте с деревянной тарой-упаковкой Д8 ЭВАД 200" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Устройство быстросменное БСУ 300/7,5 Опросный лист 5588.Р.РГКС.046,047,047А,047Б,049-ТХ.ОЛ1 инв. № 102801г" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Устройство быстросменное сужающее БСУ 400/7,5 Опросный лист 5588.Р.РГКС.061,061А,062,063,063А,063Б-ТХ.ОЛ1 инв. № 102800г" Кол-во: 4

"Позиция 18" "Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для подземной установки без подогревателя V=50м3" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Резервуар стальной вертикальный V=300м3 РВС-300" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-720-5,4-У/Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения Опросный лист № 1406-0089.Р.ЛО.000.1-ГОЛ.ОЛ.1" Кол-во: 4

"Позиция 21" "Устройство сужающее быстросменное БСУ 80/7,5 (дополнительно в комплекте: диафрагма -1 шт, уплотнение - 2 шт, теплоизоляция - 1шт) ОИ 0081.00.00.00, ОЛ 00159093.0634.11.01-АТХ1.3 ОЛ (2408)" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-89-12,0-ХЛ / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Кран козловой электрический коробчатой конструкции КК-К-20/5-5К-32-10,5 с верхним расположением грузовой тележки, с частотной системой управления приводами" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Кран электрический подвесной однопролетный 5-16,2-15-6,3-380У3 (1УТПХЦ-Т 500-511(6,3)4КХТВПЦ-1ПТУ)" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Устройство сужающее быстросменное БСУ 50/16 (дополнительно в комплекте: диафрагма -1 шт, уплотнение - 2 шт, теплоизоляция - 1шт) ОИ 0051.00.00.00. ОЛ 00159093.0634.10.01-АТХ1.3 ОЛ (2407)" Кол-во: 6

"Позиция 26" "Шумоглушитель-400 сброса газа Ду 50, Ру 4 МПа ШГ.050.40.400 УХЛ1 ТУ 3611-001-09171401-2012 Опросный лист 48512-РД/ГЦР-641-0242-11-1.1.3-ТХ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Шумоглушитель-800 сброса газа Ду 100, Ру 6,3 МПа ШГ.100.63.800 УХЛ1 ТУ 3611-001-09171401-2012" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Станок для обдирочно-шлифовальных работ ТШ-2 .Диаметр круга 300 мм. Мощность 3 кВт. габаритные размеры 420х470х1340 ТУ 2.05544532.217-93" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Станок вертикально-сверлильный 2С132 . Диаметр сверления 32 мм. Мощность 4 кВт. габаритные размеры 1350х1100х2370 ТУ 3812-010-48852592-2004" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Станок токарный 16В20, диаметр заготовки над станиной 445мм. Мощность 7,5кВт. габ. размеры 2550x1190x1450 мм. ТУ 3811-088-78489195-08" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной (г/п 1тн, Lп-3м, L-3,6м, Нп-6м, ПБИ,-20+40гр.С, У2 с талью)" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной (г/п 1тн, Lп-4,2м, L-4,8м, Нп-6м, ПБИ, -20+40гр.С, У2 с талью)" Кол-во: 3

"Позиция 33" "Шумоглушитель-400 сброса газа Ду 50, Ру 4 МПа ШГ.050.40.400 УХЛ1 ТУ 3611-001-09171401-2012 Опросный лист 48512-РД/ГЦР-641-0242-11-1.1.2-ТХ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Шумоглушитель-800 сброса газа Ду 100, Ру 6,3 МПа ШГ.100.63.800 УХЛ1 ТУ 3611-001-09171401-2012 Опросный лист 48512-РД/ГЦР-641-0242-11-0-ТК1.2.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-57-9,8-ХЛ в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex Опросный лист №10.036.1-17.00-0С8.01-ТЛ-ОЛ1" Кол-во: 3

"Позиция 36" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-57-9,8-ХЛ в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex Опросный лист №10.036.1-17.00-0С8.01-ТЛ-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-57-9,8-ХЛ в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex Опросный лист №10.036.1-17.00-0С8.01-ТЛ-ОЛ1" Кол-во: 5

"Позиция 38" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-1020-7,4-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 двумя электродами сравнения Опросный лист 4199/С-Л.ОЛ1" Кол-во: 4

"Позиция 39" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-530-5,4-ХЛ / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100 Ex Опросный лист 4150/20-УТ5-Л.ОЛ13" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-720-5,4-ХЛ / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100 Ex Опросный лист 4150/20-УТ5-Л.ОЛ12" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-219-5,4-ХЛ / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100 Ex Опросный лист 4150/20-УТ5-Л.ОЛ15" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-325-5,4-ХЛ / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100 Ex Опросный лист 4150/20-УТ5-Л.ОЛ14" Кол-во: 3

"Позиция 43" "Счетчик газа диафрагменный BK-G6 без присоединителя (левый)" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-325-1,6-У с УМК-2Р-Г10В2х6 и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения согласно ОЛ №7-13-1/13001-ТХ2.ОЛ4.6-15924" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Устройство быстросменное сужающее БСУ 100/7,5 (Дополнительно в комплекте: диафрагма -2шт, уплотнение -4шт, Теплоизоляция)" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Устройство быстросменное сужающее БСУ 300/7,5 (Дополнительно в комплекте диафрагма -2шт, уплотнение -4шт, Теплоизоляция)" Кол-во: 3

"Позиция 47" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-219-9,8-У в комплекте с УМК-2Р-Г10В2х6 и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17БСЗ(Р.)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения согласно ОЛ №7-13-1/13001-ТХ2.ОЛ3.6-15924" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-57-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л4.ТХ1.ОЛ9.6-15921" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-108-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex согласно ОЛ №7-13-1/13001-Л4.ТХ1.ОЛ8.6-15921" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-159-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л4.ТХ1.ОЛ7.6-15921" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-325-5,4-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л4.ТХ1.ОЛ6.6-15921" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-57-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ № Л3.ТХ4.ОЛ16.5-12305" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-57-7,4-У / Пк80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л3.ОЛ1.5-12336" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-57-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л3.ТХ3.ОЛ17.5-12303" Кол-во: 3

"Позиция 55" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-57-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л3.ТХ2.ОЛ14.5-12302" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-89-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №Л3.ТХ4.ОЛ15.5-12305" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-89-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л3.ТХ3.ОЛ 16.5-12303" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-89-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ № 7-13-1/13001-Л3.ТХ2.ОЛ13.5-12302" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-108-9,8-У / Пк80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л3.ОЛ2.5-12336" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-159-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №Л3.ТХ4.ОЛ14.5-12305" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-159-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л3.ТХ1.ОЛ7.5-12337" Кол-во: 4

"Позиция 62" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-159-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л3.ТХ3.ОЛ15.5-12303" Кол-во: 3

"Позиция 63" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-159-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л3.ТХ2.ОЛ12.5-12302" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-159-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л3.ТХ1.ОЛ6.5-12337" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-219-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №Л3.ТХ4ОЛ13.5-12305" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-219-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ №7-13-1/13001-Л3.ТХ3.ОЛ14.5-12303" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-219-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ № 7-13-1/13001-Л3.ТХ2.ОЛ11.5-12302" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-530-5,4-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ № Л3.ТХ4.ОЛ12.5-12305" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-530-7,4-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ № 7-13-1/13001-Л3.ТХ3.ОЛ13.5-12303" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-530-7,4-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex ОЛ № 7-13-1/13001-Л3.ТХ2.ОЛ10.5-12302" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Водонагреватель электрический Thermex System 800" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Водонагреватель проточный электрический Thermex Stream 500" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Водонагреватель электрический Thermex System 800" Кол-во: 7

"Позиция 74" "Водонагреватель проточный электрический Thermex System 600" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 5тн, пролет 15м, длина крана 16,2м, Нп-8,2м, ВБИ, -20+40гр.С, управление с пола Опросный лист 47202-1-ТХ.ОЛ7" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-820-7,5-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения ЭНЕС-3М ОЛ № 47202/1-ЛЧ1-ТК2.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-820-7,5-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения ЭНЕС-3М ОЛ № 47202/1-ЛЧ2-ТК1.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-820-7,5-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения ЭНЕС-3М ОЛ № 47202-0-ТК.ОЛ5" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-720-7,5-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения ЭНЕС-3М ОЛ № 47202/1-ЛЧ2.2-ТК.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-720-7,5-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения ЭНЕС-3М ОЛ № 47202/1-ЛЧ2.1.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-720-7,5-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения ЭНЕС-3М ОЛ № 47202/1-ЛЧ2.1-ТК.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-720-5,4-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения ЭНЕС-3М ТУ 3647-006-93719333-2009 / ТУ 10722003 ОЛ № 47202/1-ЛЧ2.1-ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-159-1,6-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения ЭНЕС-3М ОЛ № 47202-0-ТК.ОЛ6" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-1020-7,5-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25 с двумя электродами сравнения ЭНЕС-3М ОЛ № 47202/1-ЛЧ1.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-1020-7,5 У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25 с двумя электродами сравнения ЭНЕС-3М ОЛ № 47202/1-ЛЧ1-ТК1.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Водонагреватель проточный Electrolux NP 4 Aquatronic 4кВт" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Колодец под установку приборов замера температуры и давления на Ду1000 2560х3010х3725 Черт.14СР52.00.000ГЧ" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Котел газовый Хопер-25 с автоматикой САБК-М, 23,9кВт. ТУ 4931-001-67601341-2010" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Котел Хопер-50А КВау05-50.00.000 КСУБ20.01" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Таль ручная червячная передвижная (г/п 1тн, Нп-3м, ВБИ, -40+40гр.С) ТУ 24.00.4911-2006 Опросн.лист 10324.Р.Б.005/1,5/2,5/3.2-МТ.ОЛ.1 инв.№ 144863в" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Таль ручная червячная передвижная (г/п 1тн, Нп-3м, ВБИ, -40+40гр.С) ТУ 24.00.4911-2006 Опросн.лист 10324.Р.Б.005/1,5/2,5/3.4-МТ.ОЛ.1 инв.№ 144257в" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Таль ручная червячная передвижная (г/п 1тн, Нп-6м, ВБИ, -40+40гр.С) ТУ 24.00.4911-2006 Опросный лист 10324.Р.Б.023.3-МТ.ОЛ.1 инв.№143395в" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Таль ручная червячная передвижная (г/п 1тн, Нп-6м, ВБИ, -40+40гр.С) ТУ 24.00.4911-2006 Опросный лист 10324.Р.Б.031/1.3-МТ.ОЛ.1 инв.№143397в" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Устройство для сбора масла УСМ01.1 ТБЛК.063512.001 ТУ 6802.130.014.001.274.01-ТН2.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Очиститель масла электростатический ОМЭ01-03 ТТР 50.000.000ТУ 6802.130.014.001.274.01-ТН2.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Установка маслозаправочная МЗУ01-02 ТБЛК.063512.001 ТУ 6802.130.014.001.274.01-ТН2.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Устройство для сбора масла УСМ01.1 ТБЛК.063512.001 ТУ 6857.130.015.001.274.01-ТН2.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Очиститель масла электростатический ОМЭ01-03 ТТР 50.000.000ТУ 6857.130.015.001.274.01-ТН2.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Установка маслозаправочная МЗУ01-02 ТБЛК.063512.001 ТУ 6857.130.015.001.274.01-ТН2.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной, г/п 5т, пролет 6м, полная длина 7,2м, в/п 9м, ВБИ, УП+радио, -40+40C" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Кран консольный на колонне ККМ6-0,25-2500/3350 опросный лист 347602-479/14-204/2-KH.ОЛ-КР-2" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Кран консольный настенный ККР2-0,125-2500/1760 опросный лист 347602-479/14-215-КН.ОЛ-Кр-1" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Кран консольный на колонне ККМ6-0,5-6800/3850 опросный лист 347602-479/14-215-КС.ОЛ-Кр-3" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-57-1,6-ХЛ / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex" Кол-во: 6

"Позиция 105" "Таль ручная червячная передвижная (г/п 1тн, Нп-4м, ВБИ, -40+40грС, У1,2,3, (УХЛ4))" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Таль электрическая канатная ВТЭ 320-541(30)2Х-1ПТО" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Колодец под установку приборов замера температуры и давления на ДУ1000, 2560х3010х3725, чертеж 14СР51.00.000ГЧ, Опросный лист 4178/2-КС Перегребненская-КЦ5-ТХ.ОЛ1" Кол-во: 6

"Позиция 108" "Установка маслозаправочная МЗУ01" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Стенд очистки жидкостей СОГ-933КТ1" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Стенд очистки жидкостей СОГ-933КТ1" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Таль ручная червячная передвижная (г/п 1тн, Нп-6м, ОПИ, -40+40гр.С, У1,2,3 (УХЛ1,2,3,4))" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной (г/п 1тн, Lп-4,5м, L-5,1м, Нп-3,5м, ВБИ,-20+40гр.С, У2,У3,УХЛ4, с талью)" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Станция блочная насосная на один вид топлива с тремя насосами, диаметр трубопроводов 80 мм. Тип насосного агрегата КМ 80-65- 160Е, производительность -50 м3/ч, мощность электродвигателя -7,5 кВт, напряжение -380 В. Габариты, мм -8000х3000х3000" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Шумоглушитель свечи крана №5-1, Ду 159, Ру 11,8МПа" Кол-во: 3

"Позиция 115" "Лифт грузовой выжимной г/п 1000 кг ПГ-1005В (СП) Грузоподъемность, кг: 1000; Скорость, м/с: 0,5; Количество остановок, шт: 3; Высота подъема, м: 8,85 Габариты кабины, мм: 1500х1800х2200" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Таль ручная червячная передвижная (г/п 3,2тн, Н-6м, ВБИ, -40+40гр.С)" Кол-во: 4

"Позиция 117" "Таль ручная червячная передвижная (г/п 8тн, Н-9м, ВБИ, -40+40гр.С)" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-720-0,6-У в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Устройство сужающее быстросменное 50/7,5 (дополнительно в комплекте: диафрагма -2шт., уплотнение -4шт., теплоизоляция) ОИ 0051.00.00.00" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Устройство сужающее быстросменное 400/7,5 (дополнительно в комплекте: диафрагма -2шт., уплотнение -4шт., теплоизоляция) ОИ 0401.00.00.00" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Устройство сужающее быстросменное 300/7,5 (дополнительно в комплекте: диафрагма -2шт., уплотнение -4шт., теплоизоляция) ОИ 0301.00.00.00" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Аппарат газовый АОГВ-17,4-3 (Жуковский)" Кол-во: 4

"Позиция 123" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-530-5,4-У в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения" Кол-во: 2

"Позиция 124" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-530-1,2-У в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-530-0,6-У в комплекте с искроразрядником HGS 100 Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-325-1,6-У в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Шумоглушитель-400 сброса газа Ду 50, Ру 4,0 МПа" Кол-во: 3

"Позиция 128" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-108-12,0-ХЛ / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-СП" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Таль ручная ТРШБп-ЕхТ3-1,0-У3 Н-3м" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Таль электрическая канатная Т050-521(12,5)2П-1ПТО" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Устройство быстросменное сужающее БСУ 80/7,5 ОИ 0081.00.00.00 О/Л №2185" Кол-во: 8

"Позиция 132" "Устройство быстросменное сужающее БСУ 150/7,5 ОИ 0151.00.00.00 О/Л №2184" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-108-12,0-ХЛ / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.301.Т.ОЛ1, грузоподъемность 1 т, пролет 3 м, длина 3,6 м, высота подъема 6 м, температура окружающей среды -40+40 градусов С, исполнение взрывобезопасное" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.115.Т.ОЛ1, грузоподъемность 3,2 т, пролет 3 м, длина 3,6 м, высота подъема 6 м, температура окружающей среды -40+40 градусов С, исполнение взрывобезопасное" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.302.Т.ОЛ6 изм.1, грузоподъемность 2 т, пролет 6 м, длина 7,2 м, высота подъема 6 м, температура окружающей среды -40+40 градусов С, исполнение взрывобезопасное, управление по радиоканалу, тормоз на передвижение крана и тали, электрическая таль" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Таль электрическая канатная ТЭ 100-511 4200.120.Р.01.ДКС1-ГП3.000.144.ТХВ.ОЛ, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6,3 м, исполнение пожаробезопасное, температура окружающей среды -20+40 градусов С" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Станок точильно-шлифовальный ТШ3-2" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Таль ручная ТРШБп-1 Н-3 м" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Шумоглушитель - 400 сброса газа Ду50, Ру 4,0 МПа ШГ.50.40.400 УХЛ1" Кол-во: 4

"Позиция 141" "Тележка моторная с кабельным барабаном, г/п 10т. М614-680 ГЧ" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной (г/п 8тн, Lп-7,5м, L-8,1м, Нп-5,5м, ПБИ, -20+40 C, с талью)" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Станок вертикально-сверлильный, 2Л125 N=1,2 кВт" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Электроводонагреватель вертикального исполнения ЭВАД 50/2,0 в комплекте с деревянной тарой-упаковкой Д3 ЭВАД 50" Кол-во: 2

"Позиция 145" "Емкость аварийного слива теплоносителя РХ.П.ГО-10-0,07-ХЛ1, 16СР174.00.000 с наружной и внутренней заводской изоляцией, климатическое исполнение ХЛ1, рабочее давление 0,07 МПа, объем 10 м3, подземная." Кол-во: 1

"Позиция 146" "Электроводонагреватель накопительный ЭВАД 300/6,00 D9, напорный, V=300л, N=6,0кВт, U=380В, 3 фазы, напольный, в деревянной таре-упаковке." Кол-во: 1

"Позиция 147" "Шумоглушитель сброса газа с большего контура ГПА DN 100, PN 6,3 МПа (ШГ.100.63.800 УХЛ1)" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Шумоглушитель сброса газа с большего контура ГПА DN 150, PN 6,3 (ШГ.150.63.2200 УХЛ1)" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Станок токарно-винторезный ИЖ 250ИТВМ.01 Д=240мм, L=500мм, N=3кВт, 1790х810х1400" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Электроводонагреватель навесной вертикального исполнения, объем 15л, мощность 1,25кВт, ТАВИА-ЭВАД 15/1,25 в комплекте с деревянной тарой-упаковкой Д1 ЭВАД 15" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Шумоглушитель сброса газа с большего контура ГПА DN 100, PN 6,3 (ШГ.100.63.1200 УХЛ1)" Кол-во: 4

"Позиция 152" "Колодец 14СР54.00.000 для установки датчика расхода DN 1000." Кол-во: 2

"Позиция 153" "Электроводонагреватель напольный вертикального исполнения ЭВАД 500/6,00 в комплекте с деревянной тарой-упаковкой Д10 ЭВАД 500" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Шумоглушитель сброса газа с малого контура ГПА DN 100, PN 6,3 МПа (ШГ.100.63.800 УХЛ1)" Кол-во: 4

"Позиция 155" "Станок ленточнопильный Аллигатор-280 по металлу полуавтоматический горизонтальный (с запасными пилами). Диам. резки круглого проката под углом 90гр. 280мм, размер квадрата под резку под углом 90гр, 220х220мм, размер прямоугольного профиля под резку под углом 90гр, 400х220мм, мощность главного электродвигателя станка 2,2кВт, частота вращения кольцевого полотна 22-85 м/мин, мощность системы СОЖ 0,6кВт, рабочая длина подающего рольганга 0,7м, габариты станка 1,9х1,2х1,3м, вес станка 680кг." Кол-во: 1

"Позиция 156" "Электроводонагреватель напольный вертикального исполнения ЭВАД 1000/30,0 С в комплекте с деревянной тарой-упаковкой Д12 ЭВАД 1000" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-57-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex" Кол-во: 20

"Позиция 158" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-108-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex" Кол-во: 4

"Позиция 159" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-108-9,8-У/ БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS 100 Ex" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-159-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS100 Ex" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-219-9,8-У/БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-219-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS100 Ex" Кол-во: 2

"Позиция 163" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-325-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-325-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-426-9,8-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-530-5,4-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Рампа азотная разрядная контейнерного типа на 6 баллонов, комплектно с баллонами P после редуктора=1,25 МПа, Q мах=50 м3/ч РАзР-6к1" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-57-1,6-У в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex" Кол-во: 2

"Позиция 169" "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной (г/п 1,0тн, Lп-4,5м, L-5,1м, Нп-6м, ОПИ, -20+40C, У2,У3, с талью)" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-57-1,6-ХЛ / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с устройством молниезащиты УМК-2Р-Г10В2х6 и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Зел-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-219-1,6-ХЛ / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с устройством молниезащиты УМК-2Р-Г10В2x6 и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Зел-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-108-12,0-ХЛ / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с устройством молниезащиты УМК-2Р-Г10В2х6 и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Зел-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения опросный лист № ГП-Ст/ГТУ-1-2015.Р.04.СП1.Шг.2-Л-ИММ.ОЛ1" Кол-во: 22

"Позиция 173" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-89-1,6-ХЛ / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с устройством молниезащиты УМК-2Р-Г10В2х6 и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Зел-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Колодец приемный (сливной) на одну линию приема Ду80 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КП-1БС.00.000СБ. Модель КП-1БС-80" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Емкость подземная горизонтальная дренажная V=12,5 м3 с электронасосным агрегатом НЦСГ-Е-25-60-П3,2-А-УХЛ2 Рабочее давление на входе 0,07 МПа ЕПП 12,5-2000-1.1-3-К. Опросный лист 4634Р.00.Р.01.УКПГ.2С.308.Т.ОЛ101-15/12 изм. 1 инв.№822293" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Емкость подземная горизонтальная дренажная V=40 м3 с электронасосным агрегатом НЦСГ-Е-25-60-П3,2-А-УХЛ2 Рабочее давление на входе 0,07 МПа ЕПП 40-2400-1.1-3-К. Опросный лист 4634Р.00.Р.01.ДКС.000.314.Т.ОЛ101-15/10 изм. 1 инв.№822294" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Резервуар надземный для нефтепродуктов V=3м3, Р=налив, из стали 09Г2С, с наружным теплообменным устройством, в комплекте с теплоизоляцией, ответными фланцами и крепежом, металлическими опорами и опорными листами, по чертежу 201-1112.3.09Г2С. Опросный лист 4634Р.00.Р.01.ДКС.000.302.ТХ.ОЛ1 инв.№825474" Кол-во: 16

"Позиция 178" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-57-12,5-ХЛ / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с устройством молниезащиты УМК-2Р-Г10В2х6 и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Зел-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения" Кол-во: 24

"Позиция 179" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-219-1,6-У в комплекте с искроразрядником HGS100EX и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Крс-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Изолирующая монолитная муфта ИММ-57-1,6-У в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Крс-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения" Кол-во: 1

"Позиция 181" "Электрический водонагреватель Ariston ABS ANDRIS LUX 30" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Емкость одностенная горизонтальная подземная для хранения теплоносителя V=2 м3" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-530-5,4-У / Пк-80 ТУ 1469-015-93719333-2014 в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения" Кол-во: 2

"Позиция 184" "Станок универсальный вертикально-сверлильный модель 2Н125. Габаритные размеры 915х785х2350, масса 880кг., номинальное напряжение 50 Гц-380В, потребляемая мощность 1,5 кВт." Кол-во: 1

"Позиция 185" "Станок точильно-шлифовальный.Диаметр круга, мм -400.Мощность, кВт -3.00.Габариты, мм -763х592х1267 СА601С" Кол-во: 1

"Позиция 186" "Тележка моторная шлейфовая П615-530А (в комплекте с кабельным барабаном и силовым кабелем длиной 30 метров). Грузоподъемность, т-20. Колея, мм-1524. База тележки, мм-2800. Мощность, кВт-3,00. Габариты, мм-4500х2100х840" Кол-во: 1

"Позиция 187" "Таль ручная ТРШБУ-2,5Н-2,5" Кол-во: 2

"Позиция 188" "Кран мостовой, подвесной, электрический, однобалочный г/п 1,0 т, пролет 3,0 м, ВБИ" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Кран мостовой, подвесной, электрический, однобалочный г/п 3,2т, пролет 9,0 м, ВБИ" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Таль ручная червячная передвижная (г/п 1тн, Н-6м, ВБИ, -40+40гр.С)" Кол-во: 1