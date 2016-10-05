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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.10.2016 16:0005.10.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609027Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП609027

    Уникальный номер закупки

    16/2.1/0064181/ПолГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.09.2016 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    1809_Информационное письмо.docx

    1809_Извещение.docx

    1809_Проект договора.doc

    1809_Документация.docx

    1809_Методика оценки.xml

    1809_ТЗ Лот 2.xlsx

    1809_ТЗ_Лот 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-55-81

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    KORSDMIA@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корсун Дмитрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.10.2016 16:00 GMT +305.10.2016 16:0005.10.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609027Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    05.10.2016 16:0005.10.2016 16:0005.10.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609027Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2016 16:0010.10.2016 16:0010.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609027Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    10.10.201610.10.2016 16:0010.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609027Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32

    Начальная цена

    5 560 599,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    41

    Строительство зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32 (монтаж и демонтаж перегородок)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.10.2016 16:00 GMT +305.10.2016 16:0005.10.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609027Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    05.10.2016 16:0005.10.2016 16:0005.10.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609027Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2016 16:0010.10.2016 16:0010.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609027Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    10.10.201610.10.2016 16:0010.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609027Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32

    Начальная цена

    4 498 872,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    41

    Строительство зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему ремонту помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32 (устройство стяжек полов)"

    Кол-во: 1

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