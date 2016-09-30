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    Главная / Торги / Поставка теплосантехнического оборудования

    Поставка теплосантехнического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2016 13:0011.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609028Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплосантехнического оборудованияМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП609028

    Уникальный номер закупки

    17-ГПК-4.1-2017ТСНО

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка теплосантехнического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.09.2016 17:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    106 Приложение часть 7 из 15

    106 Приложение часть 8 из 15

    106 Приложение часть 9 из 15

    106 Приложение часть 10 из 15

    106 Документация

    106 Приложение часть 1 из 15

    106 Приложение часть 2 из 15

    106 Приложение часть 3 из 15

    106 Приложение часть 4 из 15

    106 Приложение часть 5 из 15

    106 Приложение часть 6 из 15

    106 Приложение часть 11 из 15

    106 Приложение часть 12 из 15

    106 Приложение часть 13 из 15

    106 Приложение часть 15 из 15

    106 Приложение часть 14 из 15

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-50-46

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    monitoringMTR@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Елена Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка теплосантехнического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609028Подведение итогов не позднее Поставка теплосантехнического оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплосантехнического оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-315-2хФ-МВ220-СН-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-160-2хф-MB220-сн-0-0-0-2х100-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Резервуар горизонтальный, цилиндрический, надземный, с коническим днищем, V=5м3, комплектно с тепловой изоляцией, площадкой обслуживания и лестницей, технологическим патрубком."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Емкость дренажная (Е-102) V=12,5м3. Рабочее давление 0,07 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Свеча рассеивания Ду 500/400мм, Н-25м, КМЕВ.611256.053.40.035.00.000, комплектация по опросному листу ГП-Ст/ГТУ-СП1.6-ОЛ.СП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-450х450-2ф-МВ220-сн-0-0-мл-2х450-0-0 нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением 450х450 канального типа, один электропривод на 220 В с возвратной пружиной, расположен снаружи клапана, без плавкой в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-В-600х600-2хф-ЭПВ220-сн-0-0-мл-1х560-0-0 нормально открытый взрывозащищенного исполнения с рабочим сечением 600х600 канального типа, один электропривод на 220 В с возвратной пружиной, расположен снаружи клапана, без плавкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-В-500х500-2хф-ЭПВ220-сн-0-0-мл-1х400-0-0 нормально открытый взрывозащищенного исполнения с рабочим сечением 500х500 канального типа, один электропривод на 220 В с возвратной пружиной, расположен снаружи клапана, без плавкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-В-400х400-2хф-ЭПВ220-сн-0-0-мл-1х400-0-0 нормально открытый взрывозащищенного исполнения с рабочим сечением 400х400 канального типа, один электропривод на 220 В с возвратной пружиной, расположен снаружи клапана, без плавкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Клапан воздушный утепленный взрывозащищенный ГЕРМИК-С-1000х1000-B-1хЭПВ-NF230А-S2-1-УХЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Вентилятор крышной радиальный КРОВ91, номер 6,3, взрывозащищенного исполнения, климатическое исполнение УХЛ1, двигатель ВА112М4 с у становочной мощностью Ny=5.5 кВт, частотой вращения n=1500об/мин, номинальное напряжение 380В. В комплекте: 1.Стакан монтаж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Вентилятор крышной радиальный КРОВ91-040-Т80-Н-00055/04УХЛ1 КРОВ91, номер 4, общепромышленного исполнения, климатическое исполнение УХЛ1, двигатель А71А4 с установочной мощностью Ny=0,55 кВт, частотой вращения n=1500об/мин, номинальное напряжение 380В. В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Вентилятор КРОВ91-040-Т80-В-00055/04-УХЛ1 крышный радиальный номер 4, взрывозащищенного исполнения, климатическое исполнение УХл1, двигатель АИМ-М71А4 с установочной мощностью Nу=0.55 кВт, частотой вращения n=1500 об/мин, номинальное напряжение 380В. В ко"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Вентилятор крышной радиальный КРОВ91-040-Т80-В00055/04-УХЛ1, номер 4, взрывозащищенного исполнения, климатическое исполнение УХЛ1, двигатель АИМ-М71А4 с установочной мощностью Ny=0.55 кВт, частотой вращения n=1500об/мин, номинальное напряжение 380 В в ком"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Вентилятор крышной радиальный КРОВ61-063-Т80-00400/04-УХЛ1, номер 6,3, взрывозащищенного исполнения, климатическое исполнение УХЛ1, двигатель АИМ-М100L4 с установочной мощностью Ny=4.0 кВт, частотой вращения n= 1500об/мин, номинальное напряжение 380В. В к"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Вентилятор крышной радиальный КРОВ60-045-Т80-В-00055/04УХЛ1, номер 4,5 взрывозащищенного исполнения, климатическое исполнение УХЛ1, двигатель АИМ-М71А4 с установочной мощностью Ny=0.55 кВт, частотой вращения n=1500об/мин, номинальное напряжение 380В. В ко"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Вентилятор крышной радиальный КРОВ60-045-Т80-В-00055/04-УХЛ1 номер 4,5 взрывозащищенного исполнения, климатическое исполнение УХЛ1, двигатель АИМ-М71А4 с установочной мощностью Ny=0,55 кВт, частотой вращения n=1500об/мин, номинальное напряжение 380В. В ко"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Пункт тепловой автоматизированный АТП-0.02 Опросн.лист 10252.Р.65.001.0-ОВ.ОЛ.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Емкость для хранения одоранта V=2м3, Ру=1,2МПа.Чертеж ЕМК-11-01-00.00.00СБ.Опросный лист № 7215.095.001.062.521.04-ТЛ5.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Емкость для хранения одоранта V=5м3, Ру=1,2МПа.Чертеж ЕМК-12-01-00.00.00СБ.Опросный лист № 7215.095.001.062.521.04-ТЛ5.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Емкость для хранения одоранта V=1,5м3, Ру=1,2МПа. Чертеж ЕМК-10-А-00.00.00СБ.Опросный лист № 7215.095.001.062.521.02-ТЛ4.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Пункт тепловой автоматизированный АТП-0,01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Сплит-система AI 12 CRI/CRIEc НТК -40 в составе: блок наружный с низко температурным комплектом НТК -40 AI-12CRI (2 шт), блок внутренний AI-12CRIE (2 шт), базовый блок БУРР-1 (1 шт), исполнительный блок БИС-1 (2 шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Завеса воздушная a) Завеса с электрообогревом Классик КС-1006 - 2 шт b) Пульт управления проводной RCU-AE - 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Клапан КПУ-1Н-О-В-600х600-2хФ-ЭПВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Клапан КПУ-1Н-О-Н-300х300-2Ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Клапан КПУ-1Н-Д-Н-500*500-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Клапан КПУ-1Н-О-Н-150*150-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-200х200-2хф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-250х250-2хф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0 с электроприводом BELIMO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-350х350-2хФ-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-400х400-2хф-МВ220-СН-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Клапан КПУ-1Н-О-Н-450х450-2ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-600х400-2хф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-0-Н-350х350-2хФ-МВ220-Т-сн-0-0-0-1х315-0-0 нормально открытый, общепромышленного исполнения, один электропривод на 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-Д-Н-500х500-2хф-МВ220-сн-0-р25-0-0-0-0 ТУ 4863-100-40149153-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-150х150-2хФ-МВ220-сн-0-Р25-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-350х350-2хФ-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Клапан КПУ-1Н-О-Н-300х300-2ф-МВ220-сн-0-Р25-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-200х200-2хф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Клапан КПУ-1Н-О-Н-200х200-2ф-МВ220-сн-0-Р25-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-0-Н-250х250-2хФ-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0-0 универсальный с одним электроприводом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Клапан КПУ-1Н-О-В-800х600-2*ф-ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Клапан КПУ-1Н-О-Н-200х200-2хФ-МВ220-сн-0-0-0-1х200-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-250х250-2хф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0 с электроприводом BELIMO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Клапан КПУ-1Н-О-Н-400*400-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-1*400-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Клапан КПУ-1Н-О-Н-250х250-2ф-МВ220-сн-0-Р25-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-В-1000х1000-2хф-ЭПВ220-сн-0-0-0-1х1000-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Клапан КПУ-1Н-О-В-500*500-2*Ф-ЭПВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Клапан КПУ-1Н-О-В-800х800-2Ф-ЭПВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Клапан КПУ-1Н-О-Н-300х300-2Ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-100х100-2хф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-05-2,5-2ИК-9В-РВ-Ш-М Опросный лист 10252.Р.80.001.0-ОВ.ОЛ.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-05-2,5-2ИК-12В-РВ-Ш-М в комплекте с системой автоматики САИН-В-В2-0,55/3000-М1 с дополнительными датчиками и ПДУ, узлом обвязки УО-ИННОВЕНТ-15-00-01, глушителем Опросный лист 10252.Р.65.001.0-ОВ.ОЛ.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Комплекс термического обезвреживания промстоков КТО-1000-БМ.ПМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Подогреватель ПГ500-01.00.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Клапан воздушный ГЕРМИК-С-595х547-В-1*LM230A-S-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-6,3-С2 по бланк- заказу 1109764-1 с комплектом автоматики и резервным кондиционером КЦКП-6,3 по бланк-заказу 1109764-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-6,3-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109764-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-25-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109763а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Клапан Регулятор-Л-250-Н-1*LM230A-S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-5-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109960"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-5-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109845"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-6,3-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109846-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Клапан воздушный ГЕРМИК-С-1015х1000-1*SM230A-S-1-B"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-1.6-С2бланк-заказ 1109796а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-1.6-С2 бланк-заказ 1109732"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-8-С2 бланк-заказ 1109731а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-25-С2 бланк-заказ 1109729"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 72"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-МВ(220)-К.Переход пластинчатый-160-125-Фл(2шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф200-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф315-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3, Ру 0,04 МПа, днище коническое, 06.101.015-040.00.00.000/051"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3, Ру 0,07 МПа, днище коническое, 06.101.004-040.00.00.000/102"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3, Ру 0,04 МПа, днище коническое, 06.101.015-040.00.00.000/050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3, Ру 0,07 МПа, днище коническое, 06.101.004-040.00.00.000/101"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3, Ру 0,04 МПа, днище коническое, 06.101.015-040.00.00.000/049"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3, Ру 0,07 МПа, днище коническое, 06.101.004-040.00.00.000/100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Фильтр-осушитель газа Феррум-8-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Фильтр мультипатронный МА 710 произв-ть 7,5м3/ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Горелка газовая Weishaupt WKG 70/2-A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Пункт автоматизированный тепловой АТП Опросный лист 11.0903/P2.106-ОВ-ОЛ11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Пункт автоматизированный тепловой АТП Опросный лист 11.0903/P2.106-ОВ-ОЛ10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 87"

    "Фильтр латунный ФСП-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Предохранитель огневой ПО-100 УХЛ1 в комплекте с ответными фланцами и крепежом Ду 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Установка подготовки топливного, буферного и импульсного газа УПТБИГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Устройство водоочистки Atoll RFM-1210T (без наполнителя)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Устройство Дроппер с вентилятором для удаления выхлопных газов DPF-125-6, в комплекте вытяжной шланг EF-125 (+300С) d=125 длиной 7,5 пог.м. и газоприемная насадка MEN 125-150/SP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Агрегат приточный АПК-ИННОВЕНТ 05-6,3-4ИК-268В-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ 05-6,3-4ИК-159В-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф800-МВ(24)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф710-МВ(24)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф630-МВ(24)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф400-МВ(24)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-300х300-МВ(24)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-200х200-МВ(24)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Нп-ф200 МВ(24)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-150х150-МВ(24)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Завеса компактная воздушно-тепловая с водяным источником тепла 95-70 град.С КЭВ-200П5120W"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Агрегат отопительный УНИТЕРМ-3,15-4ИК-7В"

    Кол-во: 14

    "Позиция 107"

    "Котел водогрейный трехходовой стальной Турботерм-1600 мощностью 1600 кВт в комплекте с автоматикой и газовой горелкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Аппарат теплообменный пластинчатый разборный HHN14 Эффективная площадь нагрева 3,6м2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Аппарат теплообменный пластинчатый разборный HHN65 Эффективная площадь нагрева 85,68м2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Клапан донный с электроприводом Ду 200 мм, ДКЭ.00.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Предохранитель огневой (сталь 09Г2С) ПО-50 ХЛ1. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями (шпильки). Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Ду50 мм, Q 25 м3/ч."

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Бак мембранный расширительный для систем водоснабжения Wester серии WAV 750, давление 16 бар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Завеса компактная воздушно-тепловая КЭВ-6П2013Е"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Завеса компактная воздушно-тепловая КЭВ-6П2013Е"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-600х350-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Кондиционер КЦКП-3,15-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309760а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Кондиционер КЦКП-3,15-У3 (сторона обслуживания справа) бланк-заказ 1309743а-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Кондиционер КЦКП-3,15-У3 (сторона обслуживания справа) бланк-заказ 1309743а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Кондиционер КЦКП-8-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309742б-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Кондиционер КЦКП-8-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309742б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Установка вытяжная КЦКП-20-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309741а-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Установка вытяжная КЦКП-20-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309741а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Установка вытяжная КЦКП-5-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309740б-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Установка вытяжная КЦКП-5-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309740б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Установка вытяжная КЦКП-25-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309739-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Установка вытяжная КЦКП-25-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309739"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Кондиционер центральный КЦКП-6,3-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-3-П-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309738а-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Кондиционер центральный КЦКП-6,3-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-3-П-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309738а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Кондиционер центральный КЦКП-12,5-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-4-П-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309737в-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Кондиционер центральный КЦКП-12,5-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-4-П-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309737в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Кондиционер центральный КЦКП-31,5-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-5-П-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309736б-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Кондиционер центральный КЦКП-31,5-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-5-Л-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309736б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Кондиционер центральный КЦКП-40-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-5-Л-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309735в-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Кондиционер центральный КЦКП-40-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-5-П-С+, с преобразователем частоты FC-101, с парогенератором бланк-заказ 1309735в, бланк-заказ 1309735в-2.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Аккумулятор импульсного газа подземный V=1.5 м3, P=7.4 МПа АИГ 1,5/74-У5.00.000.СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Аккумулятор импульсного газа подземный V=1.1 м3, P=7.4 МПа АИГ 1,1/74-У5.00.000.СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Установка очистки бытовых стоков Q=70м3/сут ЕРШ-Б-70С согласно техническому заданию для объекта "Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Канализационные очистные сооружения ГП-3 Бованенковского НГКМ", шифр 4200.120, позиция по генплану"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Фильтр-осушитель ФО 50-100 М000 Диаметр условный: 50 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Кондиционер компактный панельный Airmate-2000-C1-У3 Бланк-заказ № 924254а от 01.12.2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Кондиционер компактный панельный Airmate-2000-C1-У3 Бланк-заказ № 924256 от 01.12.2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Емкость аккумулирующая, объемом 60 м3. Габаритные размеры: ф2400 мм, L=13500 мм. В комплекте с техническим колодцем ф1000/600 мм. В комплекте с датчиком уровня РИЗУР-901-0-0-М-1000-Н-0-С. Глубина заложения подводящего коллектора не более 2500 мм."

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Станция очистки воды, ВОС-64"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Комплекс термического обезвреживания жидких стоков КТО-10Т.ХБ.ПС согласно опросного листа 4252.00.Р.04.КОС.000.16.ВК.ОЛ, инв. № 822474"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Котельная "Импульс" установленной мощностью 9,4 МВт. По опросному листу 4613-ПСП-601,602-ТМ.ОЛ изм. 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Блок кондиционера внутренний Daikin FTXS42K(1шт) с помпой дренажной SI 2750(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Сплит-система Daikin в составе: внешний блок кондиционера RR71BW/-30T(2шт); внутренний блок кондиционера FHQ71C(2шт); блок управления СРК-Д(1шт); пульт ДУ проводной BRC1D52(2шт); проводной адаптер KRP4A53(2шт); помпа дренажная SI 2750(2шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Сплит-система Daikin в составе: наружный блок кондиционера RXS50L/-30(1шт); внутренний блок кондиционера FHQ50C(1шт); пульт ДУ беспроводной BRC7G53(1шт); помпа дренажная SI 2750(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Мультисплит-система Daikin в составе: наружный блок кондиционера RXYSQ4P8Y(1шт); внутренний блок кондиционера FTXS35K(1шт); внутренний блок кондиционера FTXS60G(1шт); внутренний блок кондиционера FTXS35K(1шт); BP-блок BPMKS967B3(1шт); помпа дренажная SI 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Сплит-система Daikin в составе: внутренний блок кондиционера FBQ71C8(1шт); внешний блок кондиционера RZQSG71L3V(1шт); пульт ДУ проводной BRC1D52(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Клапан ГЕРМИК-С-1210х1250-Н-1хSF230A-S2-1-УХЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Сплит-система Daikin в составе: внутренний блок кондиционера FBQ71C8(1шт); внешний блок кондиционера RZQSG71L3V1(1шт); пульт ДУ проводной BRC1D52(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Сплит-система Daikin в составе: наружный блок кондиционера RXS35L(1шт); внутренний блок кондиционера FTXS35K в комплекте c пультом управления ARC466A9(1шт); помпа дренажная SI 2750(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Сплит-система Daikin в составе: внешний блок кондиционера RR71BW/-30T(2шт); внутренний блок кондиционера FHQ71C(2шт); проводной адаптер KRP4A53(2шт); блок управления СРК-Д(1шт); пульт ДУ проводной BRC1D52(2шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Кондиционер в составе: внутренний блок VRF системы AUXB12GALH в комплекте с панелью UTGUFYCW - 1 шт, пультом управления UTY-LNHY - 1 шт, заглушкой воздуховыпускного отверстия UTR-YDZB - 2 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Установка вентиляционная приточная КОЛИБРИ-500 L=180 м3/час с автоматикой ZENTEC MZ4.0/380 3ф, 380В, N=4000Вт, IP44"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Вентилятор дымоудаления радиальный ВР-80-70-8ДУ400-00; Лев0; У1 с электродвигателем 3 кВт/750 об/мин в комплекте с гибкими вставками на всас. и выхлоп. - 1компл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Емкость подземная дренажная V = 12,5 м3, Р = 0,07 МПа, в комплекте с насосом погружным НВ-Д-50/50-Е-55-3,0-У2 Q=50 м3/ч, Н=50 м, эл. дв. BA160S2, N=15 кВт Опросный лист 05.068.2-04.02-049.01-ТХ1-ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Резервуар для метанола V = 25 м3, Р = 0,07 МПа Опросный лист 05.068.2-04.02-049.01-ТХ1-ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Резервуар для ингибитора коррозии V=50м3, Р=0,007 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Станция доочистки воды, Q=50м3/сут, ВОС-50, АДС 5303, тех.задание 4377.16-1.Р.03.КС4-ПБ.000.122.ВК.ТЗ изм.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф160-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-MB(220)-Н-1 шт., переход трубчатый-160-125-Нп-2 шт. с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф200-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-200х150-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф315-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф200-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-400х200-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-300х200-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-200х150-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-700х300-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-600х300-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф500-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-MB(220)-Н-1 шт., переход трубчатый-160-100-Нп-2 шт. с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-500х250-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф250-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф315-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-MB(220)-Н-1 шт., переход трубчатый-160-100-Нп-2 шт. с приводом Belimo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-MB(220)-Н-1 шт., переход трубчатый-160-125-Нп-2 шт. с приводом Belimo"

    Кол-во: 5

    "Позиция 179"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф250-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф400-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф160-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-MB(220)-Н-1 шт., переход трубчатый-160-125-Нп-2 шт. с приводом Belimo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф200-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 3

    "Позиция 184"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф400-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-400х200-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-700х300-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф710-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-450х150-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-600х500-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-150х150-MB(220)-Н-1 шт., переход пластинчатый-150-150-100-100-Фл-2 шт. с приводом Belimo"

    Кол-во: 3

    "Позиция 191"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-400х150-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-1000х600-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-300х150-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-500х500-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-300х200-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 4

    "Позиция 196"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-500х200-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Вентилятор КРОВ91-100-Т80-ВСК1-01850/6-УХЛ1, Стакан монтажный СТАМ 210-109-Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Вентилятор ВРАН6-090-Т80-ВСК1-00750/6-УХЛ2-1-Л0-0, в комплекте: 1. виброизолятор КИВ-В-5 - 1 компл. 2. Гибкая вставка ВГ-В-9(ВРАН)-ВК1-УХЛ2 - 1 шт. 3. Гибкая вставка ВГ-Н-9(ВРАН)-ВК1-УХЛ2 - 1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Вентилятор ВРАН6-090-Т80-ВСК1-00750/6-УХЛ2-1-П0-0, в комплекте: 1. виброизолятор КИВ-В-5 - 1 компл. 2. Гибкая вставка ВГ-В-9(ВРАН)-ВК1-УХЛ2 - 1 шт. 3. Гибкая вставка ВГ-Н-9(ВРАН)-ВК1-УХЛ2 - 1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Установка приточная Airmate-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Кондиционер центральный КЦКП-16-УЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Клапан донный с ручным управлением Ду 200 ДК.00.00-03 исп.УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "Клапан сбросной Ду 200 северного исполнения, чертеж Р-18664-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Станция автоматизированная газораспределительная Исток-100, производительность -80000 м3/ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Котельная блочно-модульная, тепловой производительностью 0,5 МВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Вентилятор канальный для круглых каналов, установочная мощность электродвигателя N=0,135 кВт, частота вращения двигателя n=2650 об/мин, номинальное напряжение сети 230В. Канал-ВЕНТ-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Вентилятор канальный для круглых каналов, установочная мощность электродвигателя N=0,085 кВт, частота вращения двигателя n=2700 об/мин, номинальное напряжение сети 230В. Канал-ВЕНТ-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Вентилятор канальный для круглых каналов, установочная мощность электродвигателя N=0,07 кВт, частота вращения двигателя n=2400 об/мин, номинальное напряжение сети 230В. Канал-ВЕНТ-125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Установка подготовки импульсного газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Дезодоратор АЯД 2.599.026"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Автоматика для вентсистем К4, К4а по опросному листу АП 3114-23-203/1-АП.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Установка УФ обеззараживания ОДВ-5-2, произодительность 2 м3/час, N=40Вт, присоединительный размер 1""

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Пункт центральный тепловой в блочном исполнении, Q=0.73 МВт, греющий контур -диэтиленгликоль Т=90-65 C, нагреваемый контур -горячая вода Т=85-60 C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Клапан воздушный Гермик-П-475х1107-Н-1хLM230A-S-1-У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Клапан КПУ-1Н-0-Н-160-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 216"

    "Клапан КПУ-1Н-0-Н-200-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-1х125-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Клапан КПУ-1Н-0-Н-200-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 218"

    "Клапан КПУ-1Н-0-Н-250-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 8

    "Позиция 219"

    "Клапан КПУ-1Н-0-В-200-2хф-ЭПВ220-СН-0-0-0-1х125-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Клапан КПУ-1Н-0-В-200-2хф-ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Клапан КПУ-1Н-0-Н-500-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Клапан КПУ-1Н-0-Н-315-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Клапан КПУ-1Н-0-Н-250-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "Клапан КПУ-1Н-0-Н-200-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 12

    "Позиция 225"

    "Клапан воздушный Гермик-С-600х1000-Н-1NM230A-S-1-УХЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Клапан КПУ-1Н-О-Н-600х250-2хф-МБ220-ТРУ-сн-0-0-мл-0-0-мрп-к/к"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Автоматика для вентсистем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Станция газораспределительная блочная автоматизированная типа Урожай ГРС 29/3,5.54/6.232 (Qmax=29 000 м3/час)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Блок подготовки газа автоматического БПГА "Исток-1-02""

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Блок подогрева газа БПГ-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Блок одоризации газа БОЭ-700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-6,3-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109846-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-5-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109847б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Местный вентиляционный отсос МВО-1200, ТО 5151-АТС-007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3, Ру0,04 МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.10.ТХВ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3 Ру0,07МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.131.ТХВ.ОЛ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 237"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3 Ру0,04МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.131.ТХВ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3 Ру0,07МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.130.ТХВ.ОЛ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 239"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3 Ру0,04МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.130.ТХВ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Ресивер V=3м3 Рр=6,3МПа, Ррасч=8,0МПа в хладостойком исполнении 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.163.ТХ.ОЛ25-11/749"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Устройство горизонтальное горелочное УГГ500-07 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.122.Т.ОЛ1К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Свеча рассеивания КМЕВ.611256.225.00.000 D 1820/1420 мм Н=30м КМЕВ.611256.053.40.024.00.000 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.112.Т.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-3,15-С2 ТУ 4862-039-40149153-02 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.6.ОВ.Н1, бланк-заказ 1109681"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-3,15-С2-УХЛЗ ТУ 4862-039-40149153-02 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.5.ОВ.Н1 бланк-заказ 1109747а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-С5-2,5-2ИК-14В-М 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.5.ОВ.Н2 коммерческое предложение № 35138"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Клапан ГЕРМИК-С-595х547-В-1*SМ230А-S-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-3,15-С2 ТУ 4862-039-40149153-02 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.115.ОВ.Н1 бланк-заказ 1109911а-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-3,15-С2 ТУ 4862-039-40149153-02 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.115.ОВ.Н1 бланк-заказ 1109911а-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Установка для обеззараживания воды DUV-1А500-N MST"

    Кол-во: 4

    "Позиция 250"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3 Ру0,07МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.132.ТХВ.ОЛ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 251"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3 Ру0,04МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.132.ТХВ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-31.5-С2 бланк-заказ 1109728"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-40-С2 бланк-заказ 1109727"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-40-С2 бланк-заказ 1109726"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3, Ру0,07МПа ТУ 3615-001-78723509-07 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.311.ТХВ.ОЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3, Ру0,04МПа ТУ 3615-001-78723509-07 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.311.ТХВ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором КЦКП-40-С2, комплектом автоматики"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором КЦКП-1.6-С2, комплектом автоматики"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором КЦКП-31.5-С2 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.102.ОВ.Н3 бланк-заказ 1207192"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором КЦКП-6.3-С2, комплектом автоматики"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором КЦКП-31.5-С2 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.102.ОВ.Н4 бланк-заказ 1207193"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором КЦКП-25-С2 комплектом автоматики"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-1.6-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109821"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-40-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109817"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-31.5-С2 бланк-заказ 1109818"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-6.3-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109820"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-31.5-С2 бланк-заказ 1109819"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Вентилятор радиальный ВРАН9-10-В-УХЛ2-1-7, 5х750-220/380-ЛО-0, ВА160S8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Клапан ГЕРМИК-С-590*315-Н-1*LF230-S-1-УХЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Клапан КДМ1-150/100У1 с КМЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 271"

    "Клапан КПУ-1Н-0-Н-200х150-2хф-МВ220-сн-0-р-0-0-0-мрп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Клапан КПУ-1Н-0-Н-100х100-2хф-МВ220-сн-0-р-0-0-0-мрп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Вентилятор осевой взрывозащищенный ВО-06-300-10, 2,2 кВт, 1000 об/мин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "Пункт тепловой автоматизированный ВЗЛЕТ АТП. Опросный лист 47202/1-1-ОВ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Пункт газораспределительный шкафной ГРПУ-0-2Н-ЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Вентилятор ВРАН6-080-ДУ400-Н-00400/6-УХЛ1-1-Л0-0 в комплекте: соеденитель мягкий СОМ 400-ВРАН-080А-Ц, комплект виброизоляторов КИВ-С-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Установка приточная ВЦК Сахара-С-П-25 по бланк-заказу 7395"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Резервуар стальной вертикальный V=100 м3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 279"

    "Резервуар подземный V=2,5 м3 ч.05.101.012-006.00.00.000/001, опросный лист № 4199/С-2.3-ТХ.ОЛ23 изм.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Резервуар 201-1101.09Г2С(ДЭГа).00.000 V=3м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Емкость подземная дренажная ЕП 12,5-2000-1500-3-ОБ V=12,5 м3 в комплекте с полупогружным насосом Q=45м3/ч, Рвых=0,37МПа Опросный лист № 10324.Р.Б.005/1,5/2,5/3.4-ТХ.ОЛ.3 инв.№ 143984и"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "Установка факельная совмещенная ФВД D630/530мм, ФНД D426/325мм H=50 Опросный лист 10324.Р.Б.005/1,5/2,5/3.4-ТХ.ОЛ.1 инв.№ 143984е"

    Кол-во: 2

    "Позиция 283"

    "Установка очистки БМ-15К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-3,15-С1 бланк-заказ 1009657а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Сплит-система Panasonic CS-W7NKD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 286"

    "Сплит-система Panasonic CS-UE7RKD/CU-UE7RKD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Вентилятор канальный для круглых каналов, установочная мощность электродвигателя N=0,07 кВт, частота вращения двигателя n=2400 об/мин, номинальное напряжение сети 230В. Канал-ВЕНТ-125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.ДКС.8.202.ОВ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.ДКС.8.202.ОВ.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 290"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.ДКС.8.108.ОВ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.УКПГ.8В.150.ОВ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.УКПГ.8.60.ОВ.ОЛ5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.УКПГ.8.60.ОВ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.УКПГ.8.37.ОВ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.УКПГ.8.37.ОВ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.УКПГ.8.1.ОВ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.ДКС.1АС.130.ОВ.ОЛ5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.ДКС.1АС.130.ОВ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АВ.125.ОВ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АВ.110.ОВ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АВ.103.ОВ.ОЛ5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АВ.102.ОВ.ОЛ5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АВ.101.ОВ.ОЛ6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АВ.100.ОВ.ОЛ5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АС.60.ОВ.ОЛ6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АС.60.ОВ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АС.30.ОВ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АС.20.ОВ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АС.1.ОВ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Клапан КПУ-1Н-О-В-630-2ф-ЭПВ220-сн-кк-0-0-0-0-0, без кнопки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Клапан КПУ-1Н-О-В-315-2ф-ЭПВ220-сн-кк-0-0-0-0-0, без кнопки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 312"

    "Клапан КПУ-1Н-О-Н-250-2ф-МВ220-сн-кк-0-0-0-0-0. Тестовой кнопки нет."

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Клапан ГЕРМИК-П-200х200-Н-1LM24A-SR-1-У2 с электроприводом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 314"

    "Клапан ГЕРМИК-П-500х500-В-1ЭПВ-LF230-S-1-У2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 315"

    "Теплообменник XAS 4816-2R-330L-11T-22C-2,0P бланк-заказ ТР 112294"

    Кол-во: 2

    "Позиция 316"

    "Теплообменник XAS 4816-2R-330L-24T-48C-2,0P бланк-заказ ТР 112293"

    Кол-во: 2

    "Позиция 317"

    "Кондиционер КЦКП-3,15-УЗ в комплекте с автоматикой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "Кондиционер КЦКП-6,3-УЗ в комплекте с автоматикой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "Ресивер газа Ррасч=5,6 МПа, Ду720, V=1,0 м, сборн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 320"

    "Клапан ГЕРМИК-П-1060х600-В-1ЭПВ-NF230A-S2-1-У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Пульт полнофункциональный управления Mitsubishi PAR-32 МААG-J"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Кондиционер канальный холодопроизводительностью Q=19,0 кВт в составе: 1. внутренний канальный блок PEA-RP200GAQ - 1 шт; 2. наружный блок PUHZ-ZRP200YKA - 1 шт; 3. ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение); PAC-SE55RA-E - 1 шт; 4. ответная часть CN51 (индикация: вкл/выкл, неисправность) PAC-SA88HA-E-1 шт, 5. панель защиты от ветра PAC-SH95AG-E-2шт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 323"

    "Клапан противопожарный универсальный с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-400х400-2ф-МВ220-Т-СН-кк-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "Клапан противопожарный универсальный с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-250х250-2ф-МВ220-Т-СН-кк-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 325"

    "Клапан противопожарный универсальный с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-300х300-2ф-МВ220-Т-СН-кк-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "Клапан противопожарный универсальный с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-400х500-2ф-МВ220-Т-СН-кк-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "Клапан противопожарный универсальный с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-150х150-2ф-МВ220-Т-СН-кк-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Клапан противопожарный универсальный с электроприводом КПУ-1Н-О-В-800х600-2ф-ЭПВ220-СН-кк-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Кондиционер КЦКП-5-С1 -УЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 330"

    "Клапан КДЗТ-50МУ1 с КМЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FTXS35K(1шт); Наружный блок кондиционера RXS35L/-30(1шт); Проводной адаптер KRP413A1S(1шт); Дренажный нагреватель типа DNX(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FTXS50K(1шт); Наружный блок кондиционера RXS50L/-30(1шт); Проводной адаптер KRP413A1S(1шт); Дренажный нагреватель типа DNX(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FTXS60K(1шт); Наружный блок кондиционера RXS60L/-30(1шт); Проводной адаптер KRP413A1S(1шт); Дренажный нагреватель типа DNX(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FHQG100C(1шт); Внешний блок кондиционера RR100BV/-30T; Проводной адаптер KRP4A53(1шт); Пульт ДУ проводной BRC1D52(1шт); Дренажный нагреватель типа DNX(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FTXS60G(1шт); Наружный блок кондиционера RXS60L/-30(1шт); Проводной адаптер KRP413A1S(1шт); Помпа дренажная SI2100(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FHQ71C(1шт); Внешний блок кондиционера RR71BV/-30T(1шт); Пульт ДУ беспроводной BRC7G53(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FTXS35K(1шт); Наружный блок кондиционера RXS35L/-30(1шт); Проводной адаптер KRP413A1S(1шт); Помпа дренажная SI2100(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Ресивер импульсного газа ГПР 2058, Рр=7,5 МПа, V=3м3 Опросный лист 4199/С-3-ТХ.ОЛ16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "Емкость сбора конденсата V=1м3 Ду700 Ру 7,5МПа, ОЛ №645-01-ТХ.ОЛ3 Чертеж ЕК-1,0-7,5П000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 340"

    "Резервуар стальной горизонтальный подземный для хранения противопожарного запаса воды V=75м3 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием с комплектом оборудования и двумя утепленными металическими горловинами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 341"

    "Фильтр магнитный фланцевый DN65, PN1,6 МПа ФМФ-65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 342"

    "Фильтр магнитно-механический ФМФ-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "Фильтр латунный ФСП-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 344"

    "Клапан ГЕРМИК-С-1000х800-В-1ЭВП-SМ230А-S-1-УХЛ2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 345"

    "Клапан Регуляр-Л прямоугольного сечения с размерами 700х700 общепромышленного исполнения с однтм ручным приводом; климатическое исполнение У2 Регуляр-Л-700х700-Н-1РУЧКА-У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 346"

    "Клапан КПУ-1Н-О-В-800х800-2Ф-ЭПВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 347"

    "Клапан КПУ-1Н-О-В-600х600-2хФ-ЭПВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 348"

    "Клапан обратный взрывозащищенный прямоугольного сечения 800х800 мм, АЗЕ 104.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 349"

    "Клапан обратный взрывозащищенный прямоугольного сечения 600х600 мм, АЗЕ 103.000-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 350"

    "Клапан лепестковый Тюльпан для горизонтального размещения (на вертикальном участке воздуховода), размерами 700х700, общепромышленное исполнение Тюльпан-2-700х700-Н-О"

    Кол-во: 2

    "Позиция 351"

    "Клапан лепестковый Тюльпан для горизонтального размещения (на вертикальном участке воздуховода), размерами 1000х1000, общепромышленное исполнение Тюльпан-2-1000х1000-Н-О"

    Кол-во: 2

    "Позиция 352"

    "Заслонка воздушная взрывозащищенная серии 5.904-49 сечением 800х800мм с ручным приводом АЗД 193.000-06 серия 5.904-49"

    Кол-во: 1

    "Позиция 353"

    "Заслонка воздушная взрывозащищенная серии 5.904-49 сечением 600х600мм с ручным приводом АЗД 193.000-05 серия 5.904-49"

    Кол-во: 4

    "Позиция 354"

    "Вентилятор КРОВ91-056-Т80-В-00300/4-УХЛ1 в комплекте: 1. Клапан ГЕРМИК-С-560560-В-1ЭПВ-LМ230А-S-1-УХЛ2, 2. Стакан монтажный СТАМ210-56-Н, 3. Поддон ПОД-84-Ц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 355"

    "Вентилятор КРОВ91-045-Т80-В-00110/4-УХЛ1 в комплекте: 1. Клапан ГЕРМИК-С-450450-В-1ЭПВ-LМ230А-S-1-УХЛ2, 2. Стакан монтажный СТАМ210-45-Н, 3. Поддон ПОД-50-Ц"

    Кол-во: 3

    "Позиция 356"

    "Вентилятор КРОВ91-035-Т80-Н-00025/4-УХЛ1 в комплекте: 1. Клапан ГЕРМИК-С-355355-Н-1LF230-S-1-УХЛ2, 2. Стакан монтажный СТАМ210-35-Н, 3. Поддон ПОД-50-Ц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 357"

    "Вентилятор КРОВ61-071-Т80-В-00220/6-УХЛ1 в комплекте: 1. Клапан ГЕРМИК-С-710710-В-1ЭПВ-LM230А-S-1-УХЛ2, 2. Стакан монтажный СТАМ210-71-Н"

    Кол-во: 3

    "Позиция 358"

    "Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-С2-31,5 с комплектом автоматики"

    Кол-во: 1

    "Позиция 359"

    "Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-С2-12,5 с комплектом автоматики"

    Кол-во: 1

    "Позиция 360"

    "Очистное сооружение поверхностного стока ОПС-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 361"

    "Установка подготовки топливного пускового газа, в комплекте с емкостью сбора, хранения и выдачи импульсного газа по черт.2125518.00.000., УПТПГ 42,5/0,3.125/34.262"

    Кол-во: 1

    "Позиция 362"

    "Установка подготовки топливного пускового газа, в комплекте с емкостью сбора, хранения и выдачи импульсного газа по черт.2125518.00.000, УПТПГ 41,9/0,3.125/45.262"

    Кол-во: 1

    "Позиция 363"

    "Бак расширительный мембранный Reflex NG 50/6 арт 8001011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 364"

    "Емкость сбора конденсата V=3 м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 365"

    "Стенд для промывки мембран СП2-4040 к обратноосмотической установке СОМ О-О 250-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 366"

    "Система водоподготовки для получения дистиллированной воды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 367"

    "Резервуар подземный V=2,5 м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 368"

    "Емкость отработанного масла V=6,7 м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 369"

    "Автоматика для вентсистем К1, К1а, К2,К2а, П1, П1а, В1, В1а, В5, В6, В7, В7а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 370"

    "Автоматика для вентсистем П3, П3а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "Автоматика для вентсистем П2, П2а, АВ1, В9, В9а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 372"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-МВ(220)-315(Фл)-К с приводом BELIMO, с клеммной колодкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 373"

    "Клапан огнезадерживающий с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с размерами внутреннего сечения 600х300 мм, с клеммной колодкой, КЛОП-1(60)-НО-600х300-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 374"

    "Клапан КЛОП-1 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый (огнезадерживающий), с размерами внутреннего сечения 300х300мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220В, с клеммной колодкой КЛОП-1(60)-НО-300х300-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "Клапан КЛОП-1 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый (огнезадерживающий), с размерами внутреннего сечения 150х150 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с клеммной колодкой КЛОП-1(60)-НО-150х150-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф630-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-МВ(220)-250(Фл)-К с приводом BELIMO, с клеммной колодкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 378"

    "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-МВ(220)-200(Фл)-К с приводом BELIMO, с клеммной колодкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 379"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-МВ(220)-К, переход пластинчатый-160-125-Фл-2 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Клапан ГЕРМИК-П-1000х800-В-1ЭПВ-SM230A-S-1-У2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 381"

    "Узел водяной смесительный 21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 382"

    "Агрегат приточный АПК-ИННОВЕНТ 05-2-2ИК-7В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Агрегат приточный АПК-ИННОВЕНТ 05-4-4ИК-56В-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Агрегат приточный АПК-ИННОВЕНТ 05-4-2ИК-61В-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 385"

    "Агрегат приточный АПК-ИННОВЕНТ 05-2-2ИК-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 386"

    "Агрегат приточный АПК-ИННОВЕНТ 05-6,3-4ИК-134В-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-800х500-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-150х150-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 9

    "Позиция 389"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-600х400-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 390"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-600х600-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 391"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-800х800-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 392"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-1800х500-MB(220)-Н-(Кассета из 2-х клапанов, исполнение 2) с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-МВ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 394"

    "Оборудование для доработки станции очистки воды ВОС-20 техническое предложение 11.062.1-09.01-0С6.01-НВК1-ИД1, в составе:-узел дозирования кальцинированной соды - 1компл;-узел дополнительной ступени деманганации и доочистки от органических загрязнений - 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "Клапан противопожарный дымовой ГЕРМИК-ДУ-Д-800х400-2ф-МВ220-сн-р-0"

    Кол-во: 13

    "Позиция 396"

    "Клапан противопожарный дымовой ГЕРМИК-ДУ-Д-650х650-2ф-МВ220-сн-р-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "Вентилятор ВРАН6-090-ДУ400-Н-00750/06-УХЛ1-1-ПО-ТШК, частотный преобразователь 11кВТ, шкаф управления ШСАУ-ВД-7,5Ч1-14К2-IP54-2-0-0"

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    Кол-во: 2

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    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-500х300-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 409"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-150х150-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 5

    "Позиция 410"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-400х400-MB(220)-Н с приводом Belimo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 411"

    "Вентилятор КРОС91-071-Т80-00300/6-У1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 412"

    "Комплект технологических узлов ГРС п. Поволжский"

    Кол-во: 1

    "Позиция 413"

    "Резервуар подземный дренажный V=3 м3 с оборудованием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 414"

    "Резервуар горизонтальный стальной подземный РГСП-3-4-1300 (объем 3м3, толщина стали 4 мм, марка стали Ст3) с трубной обвязкой и технологической шахтой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 415"

    "Агрегат воздухонагревательный газовый модульный АВГМ-400М-04-04 в комплекте с дымовой трубой 18,5 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 416"

    "Резервуар подземный дренажный V=3 м3 с оборудованием ТП 704-1-158 83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 417"

    "Фильтр-осушитель газа Феррум-8-5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 418"

    "Клапан РЕГУЛЯР-Л-500-Н-1LМ230А-S-У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 419"

    "Клапан ГЕРМИК-П-1000х1000-Н-1NM24A-S-1-У2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 420"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-1000х1000-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 6

    "Позиция 421"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-630-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 422"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-450-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-355-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 424"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-315-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-Н3-Фл-Ф250-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 426"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-200-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 427"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-180-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 428"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-315-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 429"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-Н3-Фл-Ф250-МВЕ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 430"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-1000х1000-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-1000х300-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 432"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-800х300-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 433"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-630-МВ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 434"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-400-МВ(220)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 435"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф355-МВ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 436"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф315-МВ(220)-К"

    Кол-во: 5

    "Позиция 437"

    "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Ф280-Фл-МВ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 438"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф250-МВ(220)-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 439"

    "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф200-МВ(220)-К"

    Кол-во: 12

    "Позиция 440"

    "Вентилятор канальный взрывозащищенный кислотостойкий ВРПН-Н-4,5ВК-4-3-У3 1,5 кВт/1500 об/мин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 441"

    "Бак расширительный мембранный Reflex NG 25/3, предварительное давление 0,5 бар, V=25 л. в комплекте: - быстроразъемное соединение; - консоль с патрубками различного назначения для монтажа баков Reflex 8-25 л., Reflex SU R3/4 резьбовым подсоединением вверх"

    Кол-во: 1

    "Позиция 442"

    "Емкость пожарная накопительная 60м3 D2400, L13500 (армированный стеклопластик) с 1 колодцем обслуживания D=600, Н=2200 в комплекте с сигнализатором уровня поплавковым общепромышленного исполнения СУГ-М1-К-1-1500-(1400)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 443"

    "Вентилятор крышный радиальный ФАВЕЙ-В-2,5-4-2-0,25х1500х380-У1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 444"

    "Вентилятор радиальный РАДИВЕЙ-ВК3-11-2,5-100-ПрО-0,25х1500-У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 445"

    "Вентилятор радиальный РАДИВЕЙ-ВК3-11-2,5-100-ЛО-0,25х1500-У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 446"

    "Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕПП-63-3000-2-3, V=63 м3, Ррасч=0,7кгс/см2 в комплекте с насосом Опросный лист № 347602-479/14-204/2-ТП.ОЛ-1.746Е-03 изм.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 447"

    "Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕПП-63-3000-2-3, V=63 м3, Ррасч=0,7кгс/см2 в комплекте с насосом Опросный лист № 347602-479/14-215-ТП.ОЛ-517Е-03 изм.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 448"

    "Емкость хранения одоранта V=1 м3 PN 1,6 МПА (надземная). Опросной лист 47202/1-8-ТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 449"

    "Фильтр-осушитель газа Феррум-8-5 596/11-000-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 450"

    "Установка приточная КЦКП-C1-1,6 с комплектом автоматики по бланку-заказу 1203835 от 13.02.2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 451"

    "Установка приточная КЦКП-12,5-У3 с комплектом автоматики по бланку-заказу 1203834Б от 29.03.2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 452"

    "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем с условным проходом 50мм максимальной пропускной способностью 22м3/ч на рабочее давление 2000Па рабочий вакуум не более 250Па с давлением срабатывания 1400+/-50Па вакуумом срабатывания 100+/-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 453"

    "Емкость питьевой воды объемом 200 литров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 454"

    "Клапан КПУ-1Н-0-Н-710-2хф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-мрп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 455"

    "Клапан КПУ-1Н-0-Н-300х200-2хф-МВ220-сн-0-р-0-0-0-мрп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 456"

    "Кондиционер Daikin в составе: Наружный блок кондиционера RX35JV/-30(1шт); Внутренний блок кондиционера FTX35JV(1шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 457"

    "Адаптер проводной KRP413A1S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 458"

    "Адаптер проводной KRP413A1S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 459"

    "Сплит-система DAIKIN в составе: наружный блок RYN50L с низкотемпературным комплексом Nord (-30 С), внутренний блок FTYN50L; Qx=5,3 кВт, Nx=1,6 кВт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 460"

    "Согласователь работы кондиционеров DAIKIN CPK-M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 461"

    "Согласователь работы кондиционеров DAIKIN CPK-M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 462"

    "Установка УФ обеззараживания ОДВ-5-4, производительность 4 м3/час, N=70Вт, присоединительный размер 1""

    Кол-во: 2

    "Позиция 463"

    "Пункт центральный тепловой в блочном исполнении тепловой мощностью Q=0.456 МВт.; теплоноситель: греющий контур - диэтиленгликоль Т=90-65 °С нагреваемый контур - горячая вода Т=85-60 °С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 464"

    "Огнепреградитель ОПКД-250-Д1/К-УХЛ1, Ду 250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 465"

    "Резервуар подземный V=2.5 м3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 466"

    "Комплекс очистки сточных вод для очистных сооружений подтоварной воды производства №6 (МОС-2) ПТК ОС/МО/ФХ/УС/КО/ОО/ТР-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 467"

    "Емкость подземная, дренажная, V=3м3, с технологическим металлическим колодцем"

    Кол-во: 3

    "Позиция 468"

    "Огнепреградитель, Ду 250"

    Кол-во: 1

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    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы через Интернет "Контур-Экстерн" и оказание услуг абонентского обслуживания в Системе для филиалов и подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2025 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2.1/000806
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы...
    177044
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 371 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080970
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд ООО "Газпром недра" ПФ «Астраханьгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001292
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд...
    177077
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 199 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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