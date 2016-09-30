Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-315-2хФ-МВ220-СН-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-160-2хф-MB220-сн-0-0-0-2х100-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Резервуар горизонтальный, цилиндрический, надземный, с коническим днищем, V=5м3, комплектно с тепловой изоляцией, площадкой обслуживания и лестницей, технологическим патрубком." Кол-во: 1

"Позиция 5" "Емкость дренажная (Е-102) V=12,5м3. Рабочее давление 0,07 МПа" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Свеча рассеивания Ду 500/400мм, Н-25м, КМЕВ.611256.053.40.035.00.000, комплектация по опросному листу ГП-Ст/ГТУ-СП1.6-ОЛ.СП" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-450х450-2ф-МВ220-сн-0-0-мл-2х450-0-0 нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением 450х450 канального типа, один электропривод на 220 В с возвратной пружиной, расположен снаружи клапана, без плавкой в" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-В-600х600-2хф-ЭПВ220-сн-0-0-мл-1х560-0-0 нормально открытый взрывозащищенного исполнения с рабочим сечением 600х600 канального типа, один электропривод на 220 В с возвратной пружиной, расположен снаружи клапана, без плавкой" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-В-500х500-2хф-ЭПВ220-сн-0-0-мл-1х400-0-0 нормально открытый взрывозащищенного исполнения с рабочим сечением 500х500 канального типа, один электропривод на 220 В с возвратной пружиной, расположен снаружи клапана, без плавкой" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-В-400х400-2хф-ЭПВ220-сн-0-0-мл-1х400-0-0 нормально открытый взрывозащищенного исполнения с рабочим сечением 400х400 канального типа, один электропривод на 220 В с возвратной пружиной, расположен снаружи клапана, без плавкой" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Клапан воздушный утепленный взрывозащищенный ГЕРМИК-С-1000х1000-B-1хЭПВ-NF230А-S2-1-УХЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Вентилятор крышной радиальный КРОВ91, номер 6,3, взрывозащищенного исполнения, климатическое исполнение УХЛ1, двигатель ВА112М4 с у становочной мощностью Ny=5.5 кВт, частотой вращения n=1500об/мин, номинальное напряжение 380В. В комплекте: 1.Стакан монтаж" Кол-во: 3

"Позиция 13" "Вентилятор крышной радиальный КРОВ91-040-Т80-Н-00055/04УХЛ1 КРОВ91, номер 4, общепромышленного исполнения, климатическое исполнение УХЛ1, двигатель А71А4 с установочной мощностью Ny=0,55 кВт, частотой вращения n=1500об/мин, номинальное напряжение 380В. В" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Вентилятор КРОВ91-040-Т80-В-00055/04-УХЛ1 крышный радиальный номер 4, взрывозащищенного исполнения, климатическое исполнение УХл1, двигатель АИМ-М71А4 с установочной мощностью Nу=0.55 кВт, частотой вращения n=1500 об/мин, номинальное напряжение 380В. В ко" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Вентилятор крышной радиальный КРОВ91-040-Т80-В00055/04-УХЛ1, номер 4, взрывозащищенного исполнения, климатическое исполнение УХЛ1, двигатель АИМ-М71А4 с установочной мощностью Ny=0.55 кВт, частотой вращения n=1500об/мин, номинальное напряжение 380 В в ком" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Вентилятор крышной радиальный КРОВ61-063-Т80-00400/04-УХЛ1, номер 6,3, взрывозащищенного исполнения, климатическое исполнение УХЛ1, двигатель АИМ-М100L4 с установочной мощностью Ny=4.0 кВт, частотой вращения n= 1500об/мин, номинальное напряжение 380В. В к" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Вентилятор крышной радиальный КРОВ60-045-Т80-В-00055/04УХЛ1, номер 4,5 взрывозащищенного исполнения, климатическое исполнение УХЛ1, двигатель АИМ-М71А4 с установочной мощностью Ny=0.55 кВт, частотой вращения n=1500об/мин, номинальное напряжение 380В. В ко" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Вентилятор крышной радиальный КРОВ60-045-Т80-В-00055/04-УХЛ1 номер 4,5 взрывозащищенного исполнения, климатическое исполнение УХЛ1, двигатель АИМ-М71А4 с установочной мощностью Ny=0,55 кВт, частотой вращения n=1500об/мин, номинальное напряжение 380В. В ко" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Пункт тепловой автоматизированный АТП-0.02 Опросн.лист 10252.Р.65.001.0-ОВ.ОЛ.1" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Емкость для хранения одоранта V=2м3, Ру=1,2МПа.Чертеж ЕМК-11-01-00.00.00СБ.Опросный лист № 7215.095.001.062.521.04-ТЛ5.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Емкость для хранения одоранта V=5м3, Ру=1,2МПа.Чертеж ЕМК-12-01-00.00.00СБ.Опросный лист № 7215.095.001.062.521.04-ТЛ5.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Емкость для хранения одоранта V=1,5м3, Ру=1,2МПа. Чертеж ЕМК-10-А-00.00.00СБ.Опросный лист № 7215.095.001.062.521.02-ТЛ4.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Пункт тепловой автоматизированный АТП-0,01" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Сплит-система AI 12 CRI/CRIEc НТК -40 в составе: блок наружный с низко температурным комплектом НТК -40 AI-12CRI (2 шт), блок внутренний AI-12CRIE (2 шт), базовый блок БУРР-1 (1 шт), исполнительный блок БИС-1 (2 шт)" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Завеса воздушная a) Завеса с электрообогревом Классик КС-1006 - 2 шт b) Пульт управления проводной RCU-AE - 1 шт" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Клапан КПУ-1Н-О-В-600х600-2хФ-ЭПВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 3

"Позиция 27" "Клапан КПУ-1Н-О-Н-300х300-2Ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 3

"Позиция 28" "Клапан КПУ-1Н-Д-Н-500*500-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Клапан КПУ-1Н-О-Н-150*150-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-200х200-2хф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 7

"Позиция 31" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-250х250-2хф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0 с электроприводом BELIMO" Кол-во: 3

"Позиция 32" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-350х350-2хФ-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-400х400-2хф-МВ220-СН-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Клапан КПУ-1Н-О-Н-450х450-2ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-600х400-2хф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-0-Н-350х350-2хФ-МВ220-Т-сн-0-0-0-1х315-0-0 нормально открытый, общепромышленного исполнения, один электропривод на 220В" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-Д-Н-500х500-2хф-МВ220-сн-0-р25-0-0-0-0 ТУ 4863-100-40149153-07" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-150х150-2хФ-МВ220-сн-0-Р25-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-350х350-2хФ-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Клапан КПУ-1Н-О-Н-300х300-2ф-МВ220-сн-0-Р25-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-200х200-2хф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Клапан КПУ-1Н-О-Н-200х200-2ф-МВ220-сн-0-Р25-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-0-Н-250х250-2хФ-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0-0 универсальный с одним электроприводом" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Клапан КПУ-1Н-О-В-800х600-2*ф-ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 10

"Позиция 45" "Клапан КПУ-1Н-О-Н-200х200-2хФ-МВ220-сн-0-0-0-1х200-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-250х250-2хф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0 с электроприводом BELIMO" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Клапан КПУ-1Н-О-Н-400*400-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-1*400-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Клапан КПУ-1Н-О-Н-250х250-2ф-МВ220-сн-0-Р25-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-В-1000х1000-2хф-ЭПВ220-сн-0-0-0-1х1000-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Клапан КПУ-1Н-О-В-500*500-2*Ф-ЭПВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Клапан КПУ-1Н-О-В-800х800-2Ф-ЭПВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 5

"Позиция 52" "Клапан КПУ-1Н-О-Н-300х300-2Ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-100х100-2хф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-05-2,5-2ИК-9В-РВ-Ш-М Опросный лист 10252.Р.80.001.0-ОВ.ОЛ.1" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-05-2,5-2ИК-12В-РВ-Ш-М в комплекте с системой автоматики САИН-В-В2-0,55/3000-М1 с дополнительными датчиками и ПДУ, узлом обвязки УО-ИННОВЕНТ-15-00-01, глушителем Опросный лист 10252.Р.65.001.0-ОВ.ОЛ.2" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Комплекс термического обезвреживания промстоков КТО-1000-БМ.ПМ" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Подогреватель ПГ500-01.00.00.000" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Клапан воздушный ГЕРМИК-С-595х547-В-1*LM230A-S-2" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-6,3-С2 по бланк- заказу 1109764-1 с комплектом автоматики и резервным кондиционером КЦКП-6,3 по бланк-заказу 1109764-2" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-6,3-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109764-2" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-25-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109763а" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Клапан Регулятор-Л-250-Н-1*LM230A-S" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-5-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109960" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-5-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109845" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-6,3-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109846-1" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Клапан воздушный ГЕРМИК-С-1015х1000-1*SM230A-S-1-B" Кол-во: 3

"Позиция 67" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-1.6-С2бланк-заказ 1109796а" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-1.6-С2 бланк-заказ 1109732" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-8-С2 бланк-заказ 1109731а" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-25-С2 бланк-заказ 1109729" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1" Кол-во: 9

"Позиция 72" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-МВ(220)-К.Переход пластинчатый-160-125-Фл(2шт)" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф200-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф315-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3, Ру 0,04 МПа, днище коническое, 06.101.015-040.00.00.000/051" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3, Ру 0,07 МПа, днище коническое, 06.101.004-040.00.00.000/102" Кол-во: 3

"Позиция 77" "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3, Ру 0,04 МПа, днище коническое, 06.101.015-040.00.00.000/050" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3, Ру 0,07 МПа, днище коническое, 06.101.004-040.00.00.000/101" Кол-во: 3

"Позиция 79" "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3, Ру 0,04 МПа, днище коническое, 06.101.015-040.00.00.000/049" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3, Ру 0,07 МПа, днище коническое, 06.101.004-040.00.00.000/100" Кол-во: 3

"Позиция 81" "Фильтр-осушитель газа Феррум-8-5" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Фильтр мультипатронный МА 710 произв-ть 7,5м3/ч" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Горелка газовая Weishaupt WKG 70/2-A" Кол-во: 3

"Позиция 84" "Пункт автоматизированный тепловой АТП Опросный лист 11.0903/P2.106-ОВ-ОЛ11" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Пункт автоматизированный тепловой АТП Опросный лист 11.0903/P2.106-ОВ-ОЛ10" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1" Кол-во: 15

"Позиция 87" "Фильтр латунный ФСП-25" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Предохранитель огневой ПО-100 УХЛ1 в комплекте с ответными фланцами и крепежом Ду 100" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду 50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом КДМ-50М УХЛ1" Кол-во: 10

"Позиция 92" "Установка подготовки топливного, буферного и импульсного газа УПТБИГ" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Устройство водоочистки Atoll RFM-1210T (без наполнителя)" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Устройство Дроппер с вентилятором для удаления выхлопных газов DPF-125-6, в комплекте вытяжной шланг EF-125 (+300С) d=125 длиной 7,5 пог.м. и газоприемная насадка MEN 125-150/SP" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Агрегат приточный АПК-ИННОВЕНТ 05-6,3-4ИК-268В-М" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ 05-6,3-4ИК-159В-М" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф800-МВ(24)-К" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф710-МВ(24)-К" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф630-МВ(24)-К" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф400-МВ(24)-К" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-300х300-МВ(24)-К" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-200х200-МВ(24)-К" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Нп-ф200 МВ(24)-К" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-150х150-МВ(24)-К" Кол-во: 2

"Позиция 105" "Завеса компактная воздушно-тепловая с водяным источником тепла 95-70 град.С КЭВ-200П5120W" Кол-во: 4

"Позиция 106" "Агрегат отопительный УНИТЕРМ-3,15-4ИК-7В" Кол-во: 14

"Позиция 107" "Котел водогрейный трехходовой стальной Турботерм-1600 мощностью 1600 кВт в комплекте с автоматикой и газовой горелкой" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Аппарат теплообменный пластинчатый разборный HHN14 Эффективная площадь нагрева 3,6м2" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Аппарат теплообменный пластинчатый разборный HHN65 Эффективная площадь нагрева 85,68м2" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Клапан донный с электроприводом Ду 200 мм, ДКЭ.00.00" Кол-во: 4

"Позиция 111" "Предохранитель огневой (сталь 09Г2С) ПО-50 ХЛ1. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями (шпильки). Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Ду50 мм, Q 25 м3/ч." Кол-во: 3

"Позиция 112" "Бак мембранный расширительный для систем водоснабжения Wester серии WAV 750, давление 16 бар" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Завеса компактная воздушно-тепловая КЭВ-6П2013Е" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Завеса компактная воздушно-тепловая КЭВ-6П2013Е" Кол-во: 4

"Позиция 115" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-600х350-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Кондиционер КЦКП-3,15-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309760а" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Кондиционер КЦКП-3,15-У3 (сторона обслуживания справа) бланк-заказ 1309743а-1" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Кондиционер КЦКП-3,15-У3 (сторона обслуживания справа) бланк-заказ 1309743а" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Кондиционер КЦКП-8-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309742б-1" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Кондиционер КЦКП-8-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309742б" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Установка вытяжная КЦКП-20-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309741а-1" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Установка вытяжная КЦКП-20-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309741а" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Установка вытяжная КЦКП-5-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309740б-1" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Установка вытяжная КЦКП-5-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309740б" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Установка вытяжная КЦКП-25-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309739-1" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Установка вытяжная КЦКП-25-У3 (сторона обслуживания справа) с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309739" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Кондиционер центральный КЦКП-6,3-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-3-П-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309738а-1" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Кондиционер центральный КЦКП-6,3-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-3-П-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309738а" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Кондиционер центральный КЦКП-12,5-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-4-П-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309737в-1" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Кондиционер центральный КЦКП-12,5-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-4-П-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309737в" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Кондиционер центральный КЦКП-31,5-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-5-П-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309736б-1" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Кондиционер центральный КЦКП-31,5-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-5-Л-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309736б" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Кондиционер центральный КЦКП-40-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-5-Л-С+, с преобразователем частоты FC-101 бланк-заказ 1309735в-1" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Кондиционер центральный КЦКП-40-У3 (сторона обслуживания слева) с узлом регулирующим ВЕКТОР2-С-5-П-С+, с преобразователем частоты FC-101, с парогенератором бланк-заказ 1309735в, бланк-заказ 1309735в-2.1" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Аккумулятор импульсного газа подземный V=1.5 м3, P=7.4 МПа АИГ 1,5/74-У5.00.000.СБ" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Аккумулятор импульсного газа подземный V=1.1 м3, P=7.4 МПа АИГ 1,1/74-У5.00.000.СБ" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Установка очистки бытовых стоков Q=70м3/сут ЕРШ-Б-70С согласно техническому заданию для объекта "Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Канализационные очистные сооружения ГП-3 Бованенковского НГКМ", шифр 4200.120, позиция по генплану" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Фильтр-осушитель ФО 50-100 М000 Диаметр условный: 50 мм" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Кондиционер компактный панельный Airmate-2000-C1-У3 Бланк-заказ № 924254а от 01.12.2009" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Кондиционер компактный панельный Airmate-2000-C1-У3 Бланк-заказ № 924256 от 01.12.2009" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Емкость аккумулирующая, объемом 60 м3. Габаритные размеры: ф2400 мм, L=13500 мм. В комплекте с техническим колодцем ф1000/600 мм. В комплекте с датчиком уровня РИЗУР-901-0-0-М-1000-Н-0-С. Глубина заложения подводящего коллектора не более 2500 мм." Кол-во: 4

"Позиция 142" "Станция очистки воды, ВОС-64" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Комплекс термического обезвреживания жидких стоков КТО-10Т.ХБ.ПС согласно опросного листа 4252.00.Р.04.КОС.000.16.ВК.ОЛ, инв. № 822474" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Котельная "Импульс" установленной мощностью 9,4 МВт. По опросному листу 4613-ПСП-601,602-ТМ.ОЛ изм. 1" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Блок кондиционера внутренний Daikin FTXS42K(1шт) с помпой дренажной SI 2750(1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Сплит-система Daikin в составе: внешний блок кондиционера RR71BW/-30T(2шт); внутренний блок кондиционера FHQ71C(2шт); блок управления СРК-Д(1шт); пульт ДУ проводной BRC1D52(2шт); проводной адаптер KRP4A53(2шт); помпа дренажная SI 2750(2шт)" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Сплит-система Daikin в составе: наружный блок кондиционера RXS50L/-30(1шт); внутренний блок кондиционера FHQ50C(1шт); пульт ДУ беспроводной BRC7G53(1шт); помпа дренажная SI 2750(1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Мультисплит-система Daikin в составе: наружный блок кондиционера RXYSQ4P8Y(1шт); внутренний блок кондиционера FTXS35K(1шт); внутренний блок кондиционера FTXS60G(1шт); внутренний блок кондиционера FTXS35K(1шт); BP-блок BPMKS967B3(1шт); помпа дренажная SI 2" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Сплит-система Daikin в составе: внутренний блок кондиционера FBQ71C8(1шт); внешний блок кондиционера RZQSG71L3V(1шт); пульт ДУ проводной BRC1D52(1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Клапан ГЕРМИК-С-1210х1250-Н-1хSF230A-S2-1-УХЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 151" "Сплит-система Daikin в составе: внутренний блок кондиционера FBQ71C8(1шт); внешний блок кондиционера RZQSG71L3V1(1шт); пульт ДУ проводной BRC1D52(1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Сплит-система Daikin в составе: наружный блок кондиционера RXS35L(1шт); внутренний блок кондиционера FTXS35K в комплекте c пультом управления ARC466A9(1шт); помпа дренажная SI 2750(1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Сплит-система Daikin в составе: внешний блок кондиционера RR71BW/-30T(2шт); внутренний блок кондиционера FHQ71C(2шт); проводной адаптер KRP4A53(2шт); блок управления СРК-Д(1шт); пульт ДУ проводной BRC1D52(2шт)" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Кондиционер в составе: внутренний блок VRF системы AUXB12GALH в комплекте с панелью UTGUFYCW - 1 шт, пультом управления UTY-LNHY - 1 шт, заглушкой воздуховыпускного отверстия UTR-YDZB - 2 шт" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Установка вентиляционная приточная КОЛИБРИ-500 L=180 м3/час с автоматикой ZENTEC MZ4.0/380 3ф, 380В, N=4000Вт, IP44" Кол-во: 2

"Позиция 156" "Вентилятор дымоудаления радиальный ВР-80-70-8ДУ400-00; Лев0; У1 с электродвигателем 3 кВт/750 об/мин в комплекте с гибкими вставками на всас. и выхлоп. - 1компл." Кол-во: 1

"Позиция 157" "Емкость подземная дренажная V = 12,5 м3, Р = 0,07 МПа, в комплекте с насосом погружным НВ-Д-50/50-Е-55-3,0-У2 Q=50 м3/ч, Н=50 м, эл. дв. BA160S2, N=15 кВт Опросный лист 05.068.2-04.02-049.01-ТХ1-ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Резервуар для метанола V = 25 м3, Р = 0,07 МПа Опросный лист 05.068.2-04.02-049.01-ТХ1-ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Резервуар для ингибитора коррозии V=50м3, Р=0,007 МПа" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Станция доочистки воды, Q=50м3/сут, ВОС-50, АДС 5303, тех.задание 4377.16-1.Р.03.КС4-ПБ.000.122.ВК.ТЗ изм.1" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф160-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 162" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-MB(220)-Н-1 шт., переход трубчатый-160-125-Нп-2 шт. с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф200-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 164" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-200х150-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф315-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф200-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-400х200-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-300х200-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-200х150-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 3

"Позиция 170" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-700х300-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-600х300-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф500-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-MB(220)-Н-1 шт., переход трубчатый-160-100-Нп-2 шт. с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-500х250-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф250-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф315-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-MB(220)-Н-1 шт., переход трубчатый-160-100-Нп-2 шт. с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-MB(220)-Н-1 шт., переход трубчатый-160-125-Нп-2 шт. с приводом Belimo" Кол-во: 5

"Позиция 179" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф250-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 3

"Позиция 180" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф400-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 181" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф160-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-MB(220)-Н-1 шт., переход трубчатый-160-125-Нп-2 шт. с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 183" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф200-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 3

"Позиция 184" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф400-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-400х200-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 186" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-700х300-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 187" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Нп-Ф710-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-450х150-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-600х500-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-150х150-MB(220)-Н-1 шт., переход пластинчатый-150-150-100-100-Фл-2 шт. с приводом Belimo" Кол-во: 3

"Позиция 191" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-400х150-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-1000х600-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 193" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-300х150-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 194" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-500х500-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-300х200-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 4

"Позиция 196" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-500х200-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 197" "Вентилятор КРОВ91-100-Т80-ВСК1-01850/6-УХЛ1, Стакан монтажный СТАМ 210-109-Н" Кол-во: 1

"Позиция 198" "Вентилятор ВРАН6-090-Т80-ВСК1-00750/6-УХЛ2-1-Л0-0, в комплекте: 1. виброизолятор КИВ-В-5 - 1 компл. 2. Гибкая вставка ВГ-В-9(ВРАН)-ВК1-УХЛ2 - 1 шт. 3. Гибкая вставка ВГ-Н-9(ВРАН)-ВК1-УХЛ2 - 1 шт." Кол-во: 1

"Позиция 199" "Вентилятор ВРАН6-090-Т80-ВСК1-00750/6-УХЛ2-1-П0-0, в комплекте: 1. виброизолятор КИВ-В-5 - 1 компл. 2. Гибкая вставка ВГ-В-9(ВРАН)-ВК1-УХЛ2 - 1 шт. 3. Гибкая вставка ВГ-Н-9(ВРАН)-ВК1-УХЛ2 - 1 шт." Кол-во: 1

"Позиция 200" "Установка приточная Airmate-2000" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Кондиционер центральный КЦКП-16-УЗ" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Клапан донный с ручным управлением Ду 200 ДК.00.00-03 исп.УХЛ" Кол-во: 2

"Позиция 203" "Клапан сбросной Ду 200 северного исполнения, чертеж Р-18664-01" Кол-во: 2

"Позиция 204" "Станция автоматизированная газораспределительная Исток-100, производительность -80000 м3/ч" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Котельная блочно-модульная, тепловой производительностью 0,5 МВт" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Вентилятор канальный для круглых каналов, установочная мощность электродвигателя N=0,135 кВт, частота вращения двигателя n=2650 об/мин, номинальное напряжение сети 230В. Канал-ВЕНТ-200" Кол-во: 1

"Позиция 207" "Вентилятор канальный для круглых каналов, установочная мощность электродвигателя N=0,085 кВт, частота вращения двигателя n=2700 об/мин, номинальное напряжение сети 230В. Канал-ВЕНТ-160" Кол-во: 1

"Позиция 208" "Вентилятор канальный для круглых каналов, установочная мощность электродвигателя N=0,07 кВт, частота вращения двигателя n=2400 об/мин, номинальное напряжение сети 230В. Канал-ВЕНТ-125" Кол-во: 1

"Позиция 209" "Установка подготовки импульсного газа" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Дезодоратор АЯД 2.599.026" Кол-во: 1

"Позиция 211" "Автоматика для вентсистем К4, К4а по опросному листу АП 3114-23-203/1-АП.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 212" "Установка УФ обеззараживания ОДВ-5-2, произодительность 2 м3/час, N=40Вт, присоединительный размер 1"" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Пункт центральный тепловой в блочном исполнении, Q=0.73 МВт, греющий контур -диэтиленгликоль Т=90-65 C, нагреваемый контур -горячая вода Т=85-60 C" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Клапан воздушный Гермик-П-475х1107-Н-1хLM230A-S-1-У2" Кол-во: 1

"Позиция 215" "Клапан КПУ-1Н-0-Н-160-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 3

"Позиция 216" "Клапан КПУ-1Н-0-Н-200-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-1х125-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 217" "Клапан КПУ-1Н-0-Н-200-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 4

"Позиция 218" "Клапан КПУ-1Н-0-Н-250-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 8

"Позиция 219" "Клапан КПУ-1Н-0-В-200-2хф-ЭПВ220-СН-0-0-0-1х125-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 220" "Клапан КПУ-1Н-0-В-200-2хф-ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 2

"Позиция 221" "Клапан КПУ-1Н-0-Н-500-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 2

"Позиция 222" "Клапан КПУ-1Н-0-Н-315-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 223" "Клапан КПУ-1Н-0-Н-250-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 2

"Позиция 224" "Клапан КПУ-1Н-0-Н-200-2хф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 12

"Позиция 225" "Клапан воздушный Гермик-С-600х1000-Н-1NM230A-S-1-УХЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 226" "Клапан КПУ-1Н-О-Н-600х250-2хф-МБ220-ТРУ-сн-0-0-мл-0-0-мрп-к/к" Кол-во: 1

"Позиция 227" "Автоматика для вентсистем" Кол-во: 1

"Позиция 228" "Станция газораспределительная блочная автоматизированная типа Урожай ГРС 29/3,5.54/6.232 (Qmax=29 000 м3/час)" Кол-во: 1

"Позиция 229" "Блок подготовки газа автоматического БПГА "Исток-1-02"" Кол-во: 1

"Позиция 230" "Блок подогрева газа БПГ-100" Кол-во: 1

"Позиция 231" "Блок одоризации газа БОЭ-700" Кол-во: 1

"Позиция 232" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-6,3-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109846-2" Кол-во: 1

"Позиция 233" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-5-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109847б" Кол-во: 1

"Позиция 234" "Местный вентиляционный отсос МВО-1200, ТО 5151-АТС-007" Кол-во: 1

"Позиция 235" "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3, Ру0,04 МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.10.ТХВ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 236" "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3 Ру0,07МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.131.ТХВ.ОЛ1" Кол-во: 3

"Позиция 237" "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3 Ру0,04МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.131.ТХВ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 238" "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3 Ру0,07МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.130.ТХВ.ОЛ1" Кол-во: 3

"Позиция 239" "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3 Ру0,04МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.130.ТХВ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 240" "Ресивер V=3м3 Рр=6,3МПа, Ррасч=8,0МПа в хладостойком исполнении 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.163.ТХ.ОЛ25-11/749" Кол-во: 1

"Позиция 241" "Устройство горизонтальное горелочное УГГ500-07 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.122.Т.ОЛ1К" Кол-во: 1

"Позиция 242" "Свеча рассеивания КМЕВ.611256.225.00.000 D 1820/1420 мм Н=30м КМЕВ.611256.053.40.024.00.000 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.112.Т.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 243" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-3,15-С2 ТУ 4862-039-40149153-02 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.6.ОВ.Н1, бланк-заказ 1109681" Кол-во: 1

"Позиция 244" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-3,15-С2-УХЛЗ ТУ 4862-039-40149153-02 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.5.ОВ.Н1 бланк-заказ 1109747а" Кол-во: 1

"Позиция 245" "Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-С5-2,5-2ИК-14В-М 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.5.ОВ.Н2 коммерческое предложение № 35138" Кол-во: 1

"Позиция 246" "Клапан ГЕРМИК-С-595х547-В-1*SМ230А-S-1" Кол-во: 1

"Позиция 247" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики КЦКП-3,15-С2 ТУ 4862-039-40149153-02 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.115.ОВ.Н1 бланк-заказ 1109911а-1" Кол-во: 1

"Позиция 248" "Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-3,15-С2 ТУ 4862-039-40149153-02 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.115.ОВ.Н1 бланк-заказ 1109911а-2" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Установка для обеззараживания воды DUV-1А500-N MST" Кол-во: 4

"Позиция 250" "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3 Ру0,07МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.132.ТХВ.ОЛ1" Кол-во: 3

"Позиция 251" "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3 Ру0,04МПа 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.132.ТХВ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 252" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-31.5-С2 бланк-заказ 1109728" Кол-во: 1

"Позиция 253" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-40-С2 бланк-заказ 1109727" Кол-во: 1

"Позиция 254" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-40-С2 бланк-заказ 1109726" Кол-во: 1

"Позиция 255" "Резервуар горизонтальный цилиндрический надземный V=25м3, Ру0,07МПа ТУ 3615-001-78723509-07 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.311.ТХВ.ОЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 256" "Резервуар горизонтальный цилиндрический подземный V=5м3, Ру0,04МПа ТУ 3615-001-78723509-07 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.311.ТХВ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 257" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором КЦКП-40-С2, комплектом автоматики" Кол-во: 1

"Позиция 258" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором КЦКП-1.6-С2, комплектом автоматики" Кол-во: 1

"Позиция 259" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором КЦКП-31.5-С2 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.102.ОВ.Н3 бланк-заказ 1207192" Кол-во: 1

"Позиция 260" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором КЦКП-6.3-С2, комплектом автоматики" Кол-во: 1

"Позиция 261" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором КЦКП-31.5-С2 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.102.ОВ.Н4 бланк-заказ 1207193" Кол-во: 1

"Позиция 262" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором КЦКП-25-С2 комплектом автоматики" Кол-во: 1

"Позиция 263" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-1.6-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109821" Кол-во: 1

"Позиция 264" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-40-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109817" Кол-во: 1

"Позиция 265" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-31.5-С2 бланк-заказ 1109818" Кол-во: 1

"Позиция 266" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-6.3-С2-УХЛЗ бланк-заказ 1109820" Кол-во: 1

"Позиция 267" "Кондиционер центральный каркасно-панельный с резервным вентилятором и комплектом автоматики КЦКП-31.5-С2 бланк-заказ 1109819" Кол-во: 1

"Позиция 268" "Вентилятор радиальный ВРАН9-10-В-УХЛ2-1-7, 5х750-220/380-ЛО-0, ВА160S8" Кол-во: 1

"Позиция 269" "Клапан ГЕРМИК-С-590*315-Н-1*LF230-S-1-УХЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 270" "Клапан КДМ1-150/100У1 с КМЧ" Кол-во: 3

"Позиция 271" "Клапан КПУ-1Н-0-Н-200х150-2хф-МВ220-сн-0-р-0-0-0-мрп" Кол-во: 2

"Позиция 272" "Клапан КПУ-1Н-0-Н-100х100-2хф-МВ220-сн-0-р-0-0-0-мрп" Кол-во: 2

"Позиция 273" "Вентилятор осевой взрывозащищенный ВО-06-300-10, 2,2 кВт, 1000 об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 274" "Пункт тепловой автоматизированный ВЗЛЕТ АТП. Опросный лист 47202/1-1-ОВ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 275" "Пункт газораспределительный шкафной ГРПУ-0-2Н-ЭК" Кол-во: 1

"Позиция 276" "Вентилятор ВРАН6-080-ДУ400-Н-00400/6-УХЛ1-1-Л0-0 в комплекте: соеденитель мягкий СОМ 400-ВРАН-080А-Ц, комплект виброизоляторов КИВ-С-4" Кол-во: 1

"Позиция 277" "Установка приточная ВЦК Сахара-С-П-25 по бланк-заказу 7395" Кол-во: 1

"Позиция 278" "Резервуар стальной вертикальный V=100 м3" Кол-во: 2

"Позиция 279" "Резервуар подземный V=2,5 м3 ч.05.101.012-006.00.00.000/001, опросный лист № 4199/С-2.3-ТХ.ОЛ23 изм.1" Кол-во: 1

"Позиция 280" "Резервуар 201-1101.09Г2С(ДЭГа).00.000 V=3м3" Кол-во: 1

"Позиция 281" "Емкость подземная дренажная ЕП 12,5-2000-1500-3-ОБ V=12,5 м3 в комплекте с полупогружным насосом Q=45м3/ч, Рвых=0,37МПа Опросный лист № 10324.Р.Б.005/1,5/2,5/3.4-ТХ.ОЛ.3 инв.№ 143984и" Кол-во: 2

"Позиция 282" "Установка факельная совмещенная ФВД D630/530мм, ФНД D426/325мм H=50 Опросный лист 10324.Р.Б.005/1,5/2,5/3.4-ТХ.ОЛ.1 инв.№ 143984е" Кол-во: 2

"Позиция 283" "Установка очистки БМ-15К" Кол-во: 1

"Позиция 284" "Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-3,15-С1 бланк-заказ 1009657а" Кол-во: 1

"Позиция 285" "Сплит-система Panasonic CS-W7NKD" Кол-во: 2

"Позиция 286" "Сплит-система Panasonic CS-UE7RKD/CU-UE7RKD" Кол-во: 1

"Позиция 287" "Вентилятор канальный для круглых каналов, установочная мощность электродвигателя N=0,07 кВт, частота вращения двигателя n=2400 об/мин, номинальное напряжение сети 230В. Канал-ВЕНТ-125" Кол-во: 2

"Позиция 288" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.ДКС.8.202.ОВ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 289" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.ДКС.8.202.ОВ.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 290" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.ДКС.8.108.ОВ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 291" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.УКПГ.8В.150.ОВ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 292" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.УКПГ.8.60.ОВ.ОЛ5" Кол-во: 1

"Позиция 293" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.УКПГ.8.60.ОВ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 294" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.УКПГ.8.37.ОВ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 295" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.УКПГ.8.37.ОВ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 296" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10238.00.Р.01.УКПГ.8.1.ОВ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 297" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.ДКС.1АС.130.ОВ.ОЛ5" Кол-во: 1

"Позиция 298" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.ДКС.1АС.130.ОВ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 299" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АВ.125.ОВ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 300" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АВ.110.ОВ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 301" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АВ.103.ОВ.ОЛ5" Кол-во: 1

"Позиция 302" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АВ.102.ОВ.ОЛ5" Кол-во: 1

"Позиция 303" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АВ.101.ОВ.ОЛ6" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АВ.100.ОВ.ОЛ5" Кол-во: 1

"Позиция 305" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АС.60.ОВ.ОЛ6" Кол-во: 1

"Позиция 306" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АС.60.ОВ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 307" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АС.30.ОВ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 308" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АС.20.ОВ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 309" "Пункт автоматизированный тепловой Взлет АТП Опросный лист 10237.00.Р.01.УКПГ.1АС.1.ОВ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 310" "Клапан КПУ-1Н-О-В-630-2ф-ЭПВ220-сн-кк-0-0-0-0-0, без кнопки" Кол-во: 1

"Позиция 311" "Клапан КПУ-1Н-О-В-315-2ф-ЭПВ220-сн-кк-0-0-0-0-0, без кнопки" Кол-во: 2

"Позиция 312" "Клапан КПУ-1Н-О-Н-250-2ф-МВ220-сн-кк-0-0-0-0-0. Тестовой кнопки нет." Кол-во: 1

"Позиция 313" "Клапан ГЕРМИК-П-200х200-Н-1LM24A-SR-1-У2 с электроприводом" Кол-во: 2

"Позиция 314" "Клапан ГЕРМИК-П-500х500-В-1ЭПВ-LF230-S-1-У2" Кол-во: 6

"Позиция 315" "Теплообменник XAS 4816-2R-330L-11T-22C-2,0P бланк-заказ ТР 112294" Кол-во: 2

"Позиция 316" "Теплообменник XAS 4816-2R-330L-24T-48C-2,0P бланк-заказ ТР 112293" Кол-во: 2

"Позиция 317" "Кондиционер КЦКП-3,15-УЗ в комплекте с автоматикой" Кол-во: 1

"Позиция 318" "Кондиционер КЦКП-6,3-УЗ в комплекте с автоматикой" Кол-во: 1

"Позиция 319" "Ресивер газа Ррасч=5,6 МПа, Ду720, V=1,0 м, сборн" Кол-во: 2

"Позиция 320" "Клапан ГЕРМИК-П-1060х600-В-1ЭПВ-NF230A-S2-1-У2" Кол-во: 1

"Позиция 321" "Пульт полнофункциональный управления Mitsubishi PAR-32 МААG-J" Кол-во: 1

"Позиция 322" "Кондиционер канальный холодопроизводительностью Q=19,0 кВт в составе: 1. внутренний канальный блок PEA-RP200GAQ - 1 шт; 2. наружный блок PUHZ-ZRP200YKA - 1 шт; 3. ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение); PAC-SE55RA-E - 1 шт; 4. ответная часть CN51 (индикация: вкл/выкл, неисправность) PAC-SA88HA-E-1 шт, 5. панель защиты от ветра PAC-SH95AG-E-2шт." Кол-во: 3

"Позиция 323" "Клапан противопожарный универсальный с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-400х400-2ф-МВ220-Т-СН-кк-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 324" "Клапан противопожарный универсальный с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-250х250-2ф-МВ220-Т-СН-кк-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 325" "Клапан противопожарный универсальный с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-300х300-2ф-МВ220-Т-СН-кк-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 326" "Клапан противопожарный универсальный с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-400х500-2ф-МВ220-Т-СН-кк-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 327" "Клапан противопожарный универсальный с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-150х150-2ф-МВ220-Т-СН-кк-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 328" "Клапан противопожарный универсальный с электроприводом КПУ-1Н-О-В-800х600-2ф-ЭПВ220-СН-кк-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 329" "Кондиционер КЦКП-5-С1 -УЗ" Кол-во: 1

"Позиция 330" "Клапан КДЗТ-50МУ1 с КМЧ" Кол-во: 1

"Позиция 331" "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FTXS35K(1шт); Наружный блок кондиционера RXS35L/-30(1шт); Проводной адаптер KRP413A1S(1шт); Дренажный нагреватель типа DNX(1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 332" "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FTXS50K(1шт); Наружный блок кондиционера RXS50L/-30(1шт); Проводной адаптер KRP413A1S(1шт); Дренажный нагреватель типа DNX(1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 333" "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FTXS60K(1шт); Наружный блок кондиционера RXS60L/-30(1шт); Проводной адаптер KRP413A1S(1шт); Дренажный нагреватель типа DNX(1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 334" "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FHQG100C(1шт); Внешний блок кондиционера RR100BV/-30T; Проводной адаптер KRP4A53(1шт); Пульт ДУ проводной BRC1D52(1шт); Дренажный нагреватель типа DNX(1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 335" "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FTXS60G(1шт); Наружный блок кондиционера RXS60L/-30(1шт); Проводной адаптер KRP413A1S(1шт); Помпа дренажная SI2100(1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 336" "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FHQ71C(1шт); Внешний блок кондиционера RR71BV/-30T(1шт); Пульт ДУ беспроводной BRC7G53(1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 337" "Кондиционер в составе: Внутренний блок кондиционера FTXS35K(1шт); Наружный блок кондиционера RXS35L/-30(1шт); Проводной адаптер KRP413A1S(1шт); Помпа дренажная SI2100(1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 338" "Ресивер импульсного газа ГПР 2058, Рр=7,5 МПа, V=3м3 Опросный лист 4199/С-3-ТХ.ОЛ16" Кол-во: 1

"Позиция 339" "Емкость сбора конденсата V=1м3 Ду700 Ру 7,5МПа, ОЛ №645-01-ТХ.ОЛ3 Чертеж ЕК-1,0-7,5П000" Кол-во: 1

"Позиция 340" "Резервуар стальной горизонтальный подземный для хранения противопожарного запаса воды V=75м3 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием с комплектом оборудования и двумя утепленными металическими горловинами" Кол-во: 2

"Позиция 341" "Фильтр магнитный фланцевый DN65, PN1,6 МПа ФМФ-65" Кол-во: 1

"Позиция 342" "Фильтр магнитно-механический ФМФ-100" Кол-во: 1

"Позиция 343" "Фильтр латунный ФСП-40" Кол-во: 1

"Позиция 344" "Клапан ГЕРМИК-С-1000х800-В-1ЭВП-SМ230А-S-1-УХЛ2" Кол-во: 3

"Позиция 345" "Клапан Регуляр-Л прямоугольного сечения с размерами 700х700 общепромышленного исполнения с однтм ручным приводом; климатическое исполнение У2 Регуляр-Л-700х700-Н-1РУЧКА-У2" Кол-во: 1

"Позиция 346" "Клапан КПУ-1Н-О-В-800х800-2Ф-ЭПВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 347" "Клапан КПУ-1Н-О-В-600х600-2хФ-ЭПВ220-сн-0-0-0-0-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 348" "Клапан обратный взрывозащищенный прямоугольного сечения 800х800 мм, АЗЕ 104.000" Кол-во: 1

"Позиция 349" "Клапан обратный взрывозащищенный прямоугольного сечения 600х600 мм, АЗЕ 103.000-02" Кол-во: 1

"Позиция 350" "Клапан лепестковый Тюльпан для горизонтального размещения (на вертикальном участке воздуховода), размерами 700х700, общепромышленное исполнение Тюльпан-2-700х700-Н-О" Кол-во: 2

"Позиция 351" "Клапан лепестковый Тюльпан для горизонтального размещения (на вертикальном участке воздуховода), размерами 1000х1000, общепромышленное исполнение Тюльпан-2-1000х1000-Н-О" Кол-во: 2

"Позиция 352" "Заслонка воздушная взрывозащищенная серии 5.904-49 сечением 800х800мм с ручным приводом АЗД 193.000-06 серия 5.904-49" Кол-во: 1

"Позиция 353" "Заслонка воздушная взрывозащищенная серии 5.904-49 сечением 600х600мм с ручным приводом АЗД 193.000-05 серия 5.904-49" Кол-во: 4

"Позиция 354" "Вентилятор КРОВ91-056-Т80-В-00300/4-УХЛ1 в комплекте: 1. Клапан ГЕРМИК-С-560560-В-1ЭПВ-LМ230А-S-1-УХЛ2, 2. Стакан монтажный СТАМ210-56-Н, 3. Поддон ПОД-84-Ц" Кол-во: 1

"Позиция 355" "Вентилятор КРОВ91-045-Т80-В-00110/4-УХЛ1 в комплекте: 1. Клапан ГЕРМИК-С-450450-В-1ЭПВ-LМ230А-S-1-УХЛ2, 2. Стакан монтажный СТАМ210-45-Н, 3. Поддон ПОД-50-Ц" Кол-во: 3

"Позиция 356" "Вентилятор КРОВ91-035-Т80-Н-00025/4-УХЛ1 в комплекте: 1. Клапан ГЕРМИК-С-355355-Н-1LF230-S-1-УХЛ2, 2. Стакан монтажный СТАМ210-35-Н, 3. Поддон ПОД-50-Ц" Кол-во: 1

"Позиция 357" "Вентилятор КРОВ61-071-Т80-В-00220/6-УХЛ1 в комплекте: 1. Клапан ГЕРМИК-С-710710-В-1ЭПВ-LM230А-S-1-УХЛ2, 2. Стакан монтажный СТАМ210-71-Н" Кол-во: 3

"Позиция 358" "Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-С2-31,5 с комплектом автоматики" Кол-во: 1

"Позиция 359" "Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-С2-12,5 с комплектом автоматики" Кол-во: 1

"Позиция 360" "Очистное сооружение поверхностного стока ОПС-3" Кол-во: 1

"Позиция 361" "Установка подготовки топливного пускового газа, в комплекте с емкостью сбора, хранения и выдачи импульсного газа по черт.2125518.00.000., УПТПГ 42,5/0,3.125/34.262" Кол-во: 1

"Позиция 362" "Установка подготовки топливного пускового газа, в комплекте с емкостью сбора, хранения и выдачи импульсного газа по черт.2125518.00.000, УПТПГ 41,9/0,3.125/45.262" Кол-во: 1

"Позиция 363" "Бак расширительный мембранный Reflex NG 50/6 арт 8001011" Кол-во: 1

"Позиция 364" "Емкость сбора конденсата V=3 м3" Кол-во: 1

"Позиция 365" "Стенд для промывки мембран СП2-4040 к обратноосмотической установке СОМ О-О 250-16" Кол-во: 1

"Позиция 366" "Система водоподготовки для получения дистиллированной воды" Кол-во: 1

"Позиция 367" "Резервуар подземный V=2,5 м3" Кол-во: 1

"Позиция 368" "Емкость отработанного масла V=6,7 м3" Кол-во: 1

"Позиция 369" "Автоматика для вентсистем К1, К1а, К2,К2а, П1, П1а, В1, В1а, В5, В6, В7, В7а" Кол-во: 1

"Позиция 370" "Автоматика для вентсистем П3, П3а" Кол-во: 1

"Позиция 371" "Автоматика для вентсистем П2, П2а, АВ1, В9, В9а" Кол-во: 1

"Позиция 372" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-МВ(220)-315(Фл)-К с приводом BELIMO, с клеммной колодкой" Кол-во: 2

"Позиция 373" "Клапан огнезадерживающий с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с размерами внутреннего сечения 600х300 мм, с клеммной колодкой, КЛОП-1(60)-НО-600х300-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 374" "Клапан КЛОП-1 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый (огнезадерживающий), с размерами внутреннего сечения 300х300мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220В, с клеммной колодкой КЛОП-1(60)-НО-300х300-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 375" "Клапан КЛОП-1 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый (огнезадерживающий), с размерами внутреннего сечения 150х150 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с клеммной колодкой КЛОП-1(60)-НО-150х150-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 376" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф630-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 377" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-МВ(220)-250(Фл)-К с приводом BELIMO, с клеммной колодкой" Кол-во: 2

"Позиция 378" "Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-МВ(220)-200(Фл)-К с приводом BELIMO, с клеммной колодкой" Кол-во: 1

"Позиция 379" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-МВ(220)-К, переход пластинчатый-160-125-Фл-2 шт" Кол-во: 1

"Позиция 380" "Клапан ГЕРМИК-П-1000х800-В-1ЭПВ-SM230A-S-1-У2" Кол-во: 4

"Позиция 381" "Узел водяной смесительный 21" Кол-во: 2

"Позиция 382" "Агрегат приточный АПК-ИННОВЕНТ 05-2-2ИК-7В" Кол-во: 1

"Позиция 383" "Агрегат приточный АПК-ИННОВЕНТ 05-4-4ИК-56В-М" Кол-во: 1

"Позиция 384" "Агрегат приточный АПК-ИННОВЕНТ 05-4-2ИК-61В-М" Кол-во: 1

"Позиция 385" "Агрегат приточный АПК-ИННОВЕНТ 05-2-2ИК-М" Кол-во: 1

"Позиция 386" "Агрегат приточный АПК-ИННОВЕНТ 05-6,3-4ИК-134В-М" Кол-во: 1

"Позиция 387" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-800х500-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 388" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-150х150-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 9

"Позиция 389" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-600х400-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 390" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-600х600-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 391" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-800х800-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 392" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-1800х500-MB(220)-Н-(Кассета из 2-х клапанов, исполнение 2) с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 393" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф160-МВ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 394" "Оборудование для доработки станции очистки воды ВОС-20 техническое предложение 11.062.1-09.01-0С6.01-НВК1-ИД1, в составе:-узел дозирования кальцинированной соды - 1компл;-узел дополнительной ступени деманганации и доочистки от органических загрязнений - 1" Кол-во: 1

"Позиция 395" "Клапан противопожарный дымовой ГЕРМИК-ДУ-Д-800х400-2ф-МВ220-сн-р-0" Кол-во: 13

"Позиция 396" "Клапан противопожарный дымовой ГЕРМИК-ДУ-Д-650х650-2ф-МВ220-сн-р-0" Кол-во: 1

"Позиция 397" "Вентилятор ВРАН6-090-ДУ400-Н-00750/06-УХЛ1-1-ПО-ТШК, частотный преобразователь 11кВТ, шкаф управления ШСАУ-ВД-7,5Ч1-14К2-IP54-2-0-0" Кол-во: 1

"Позиция 398" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-150х150-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 399" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-200х200-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 400" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-200х200-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 3

"Позиция 401" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-150х150-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 402" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-150х150-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 6

"Позиция 403" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-300х300-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 404" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-300х300-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 405" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-500х300-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 406" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-250х250-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 407" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-150х150-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 7

"Позиция 408" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-500х300-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 2

"Позиция 409" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-150х150-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 5

"Позиция 410" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-400х400-MB(220)-Н с приводом Belimo" Кол-во: 1

"Позиция 411" "Вентилятор КРОС91-071-Т80-00300/6-У1" Кол-во: 5

"Позиция 412" "Комплект технологических узлов ГРС п. Поволжский" Кол-во: 1

"Позиция 413" "Резервуар подземный дренажный V=3 м3 с оборудованием" Кол-во: 2

"Позиция 414" "Резервуар горизонтальный стальной подземный РГСП-3-4-1300 (объем 3м3, толщина стали 4 мм, марка стали Ст3) с трубной обвязкой и технологической шахтой" Кол-во: 1

"Позиция 415" "Агрегат воздухонагревательный газовый модульный АВГМ-400М-04-04 в комплекте с дымовой трубой 18,5 м" Кол-во: 1

"Позиция 416" "Резервуар подземный дренажный V=3 м3 с оборудованием ТП 704-1-158 83" Кол-во: 2

"Позиция 417" "Фильтр-осушитель газа Феррум-8-5" Кол-во: 5

"Позиция 418" "Клапан РЕГУЛЯР-Л-500-Н-1LМ230А-S-У2" Кол-во: 1

"Позиция 419" "Клапан ГЕРМИК-П-1000х1000-Н-1NM24A-S-1-У2" Кол-во: 2

"Позиция 420" "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-1000х1000-МВЕ(220)-К" Кол-во: 6

"Позиция 421" "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-630-МВЕ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 422" "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-450-МВЕ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 423" "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-355-МВЕ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 424" "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-315-МВЕ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 425" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-Н3-Фл-Ф250-МВЕ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 426" "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-200-МВЕ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 427" "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-180-МВЕ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 428" "Клапан КЛОП-1(60)-НЗ-Фл-315-МВЕ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 429" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-Н3-Фл-Ф250-МВЕ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 430" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-1000х1000-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 431" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-1000х300-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 432" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-800х300-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 433" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-630-МВ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 434" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-400-МВ(220)-К" Кол-во: 1

"Позиция 435" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф355-МВ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 436" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф315-МВ(220)-К" Кол-во: 5

"Позиция 437" "Клапан КЛОП-1(60)-НО-Ф280-Фл-МВ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 438" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф250-МВ(220)-К" Кол-во: 2

"Позиция 439" "Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Фл-Ф200-МВ(220)-К" Кол-во: 12

"Позиция 440" "Вентилятор канальный взрывозащищенный кислотостойкий ВРПН-Н-4,5ВК-4-3-У3 1,5 кВт/1500 об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 441" "Бак расширительный мембранный Reflex NG 25/3, предварительное давление 0,5 бар, V=25 л. в комплекте: - быстроразъемное соединение; - консоль с патрубками различного назначения для монтажа баков Reflex 8-25 л., Reflex SU R3/4 резьбовым подсоединением вверх" Кол-во: 1

"Позиция 442" "Емкость пожарная накопительная 60м3 D2400, L13500 (армированный стеклопластик) с 1 колодцем обслуживания D=600, Н=2200 в комплекте с сигнализатором уровня поплавковым общепромышленного исполнения СУГ-М1-К-1-1500-(1400)" Кол-во: 2

"Позиция 443" "Вентилятор крышный радиальный ФАВЕЙ-В-2,5-4-2-0,25х1500х380-У1" Кол-во: 1

"Позиция 444" "Вентилятор радиальный РАДИВЕЙ-ВК3-11-2,5-100-ПрО-0,25х1500-У2" Кол-во: 1

"Позиция 445" "Вентилятор радиальный РАДИВЕЙ-ВК3-11-2,5-100-ЛО-0,25х1500-У2" Кол-во: 1

"Позиция 446" "Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕПП-63-3000-2-3, V=63 м3, Ррасч=0,7кгс/см2 в комплекте с насосом Опросный лист № 347602-479/14-204/2-ТП.ОЛ-1.746Е-03 изм.2" Кол-во: 1

"Позиция 447" "Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕПП-63-3000-2-3, V=63 м3, Ррасч=0,7кгс/см2 в комплекте с насосом Опросный лист № 347602-479/14-215-ТП.ОЛ-517Е-03 изм.2" Кол-во: 1

"Позиция 448" "Емкость хранения одоранта V=1 м3 PN 1,6 МПА (надземная). Опросной лист 47202/1-8-ТХ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 449" "Фильтр-осушитель газа Феррум-8-5 596/11-000-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 450" "Установка приточная КЦКП-C1-1,6 с комплектом автоматики по бланку-заказу 1203835 от 13.02.2012" Кол-во: 1

"Позиция 451" "Установка приточная КЦКП-12,5-У3 с комплектом автоматики по бланку-заказу 1203834Б от 29.03.2012" Кол-во: 1

"Позиция 452" "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем с условным проходом 50мм максимальной пропускной способностью 22м3/ч на рабочее давление 2000Па рабочий вакуум не более 250Па с давлением срабатывания 1400+/-50Па вакуумом срабатывания 100+/-" Кол-во: 2

"Позиция 453" "Емкость питьевой воды объемом 200 литров" Кол-во: 1

"Позиция 454" "Клапан КПУ-1Н-0-Н-710-2хф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-мрп" Кол-во: 1

"Позиция 455" "Клапан КПУ-1Н-0-Н-300х200-2хф-МВ220-сн-0-р-0-0-0-мрп" Кол-во: 1

"Позиция 456" "Кондиционер Daikin в составе: Наружный блок кондиционера RX35JV/-30(1шт); Внутренний блок кондиционера FTX35JV(1шт)" Кол-во: 2

"Позиция 457" "Адаптер проводной KRP413A1S" Кол-во: 2

"Позиция 458" "Адаптер проводной KRP413A1S" Кол-во: 4

"Позиция 459" "Сплит-система DAIKIN в составе: наружный блок RYN50L с низкотемпературным комплексом Nord (-30 С), внутренний блок FTYN50L; Qx=5,3 кВт, Nx=1,6 кВт" Кол-во: 4

"Позиция 460" "Согласователь работы кондиционеров DAIKIN CPK-M" Кол-во: 2

"Позиция 461" "Согласователь работы кондиционеров DAIKIN CPK-M" Кол-во: 1

"Позиция 462" "Установка УФ обеззараживания ОДВ-5-4, производительность 4 м3/час, N=70Вт, присоединительный размер 1"" Кол-во: 2

"Позиция 463" "Пункт центральный тепловой в блочном исполнении тепловой мощностью Q=0.456 МВт.; теплоноситель: греющий контур - диэтиленгликоль Т=90-65 °С нагреваемый контур - горячая вода Т=85-60 °С" Кол-во: 1

"Позиция 464" "Огнепреградитель ОПКД-250-Д1/К-УХЛ1, Ду 250" Кол-во: 1

"Позиция 465" "Резервуар подземный V=2.5 м3" Кол-во: 2

"Позиция 466" "Комплекс очистки сточных вод для очистных сооружений подтоварной воды производства №6 (МОС-2) ПТК ОС/МО/ФХ/УС/КО/ОО/ТР-25" Кол-во: 1

"Позиция 467" "Емкость подземная, дренажная, V=3м3, с технологическим металлическим колодцем" Кол-во: 3