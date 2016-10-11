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    Главная / Торги / Поставка оборудования для врезки в трубопровод под давлением

    Поставка оборудования для врезки в трубопровод под давлением

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2016 13:0011.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609026Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для врезки в трубопровод под давлениемМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП609026

    Уникальный номер закупки

    17-ГПК-4.2-2017И

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для врезки в трубопровод под давлением

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.09.2016 17:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    105 Документация

    105 Приложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-50-46

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    monitoringMTR@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Елена Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для врезки в трубопровод под давлением

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609026Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для врезки в трубопровод под давлениемМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для врезки в трубопровод под давлением

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пробка Lock-O-Ring 12"07.0645.1228.1260*"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Компоновка ребер жесткости 28""

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Шар запорный газбэг 28”"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Манжета уплотнительная 28" STOPPLE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Прокладка металлическая 28" класс 600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Фланец глухой Класс 600 -6""

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Пробка LOCK-O-RING 150#, 300#, 600# -6""

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Фитинг L0R 6"х28" класс 600 RF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Фланец глухой 28" в комплекте с болтами,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Пробка L0CK-0-RING 28""

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Фитинг STOPPLE 28”"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Фитинг резьбовой TOR 2”"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "Фланец глухой Класс 600 -12""

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Тройник 28"х12"х12" 3 Way Tee -LOCK-O-R"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Клапан RZD-R, Ду 10"(Ду 250)Ру22,15Мпа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Элемент упл.08.0476.1200.0301.00 Stopple"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Элемент упл.08.0476.1200.0302.00 Stopple"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Манжета 08.0476.1200.0297.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Элемент упл.Stopple 08.0476.4000.1016.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Фланец 40" глухой 06.6624.4060.0000.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Пробка 07.0698.1212.0600.46"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Пробка Lock-O-Ring 40"07.0698.4040.0600*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Фитинг Stopple 40"06.6337.4040.0600.06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Элемент упл.08.0476.1200.0293.00 Stopple"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Патрубок 06.1386.0000.0029.03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Фитинг 28"х12"с фл. 06.6317.2812.0600.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Фитинг Stopple 12" 06.6317.1212.0600.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Фланец 12"гл.в к-те 06.6624.1260.0006.00"

    Кол-во: 4

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