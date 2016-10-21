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Номер извещения
31604121247
Уникальный номер закупки
16/2.1/0054605/ТГУхта
Наименование закупки
Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годах (6 лотов) (118/16/2.1/0054605/ТГУхта/23.09.16/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 17:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-20-61
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герб Светлана Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Ухта в 2017-2019 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2016 09:00 GMT +321.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604121247Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Ухта в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2016 09:0021.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604121247Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Ухта в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
21.12.2016 20:0021.12.2016 20:0021.12.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Ухта в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.12.201621.12.2016 20:0021.12.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Ухта в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Ухта в 2017-2019 годах
Начальная цена
9 253 949,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
52.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования в г.Воркута на Базе УАВР, совмещенной с административным комплексом Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2016 09:00 GMT +321.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604121247Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования в г.Воркута на Базе УАВР, совмещенной с административным комплексом Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2016 09:0021.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604121247Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования в г.Воркута на Базе УАВР, совмещенной с административным комплексом Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
21.12.2016 20:0021.12.2016 20:0021.12.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования в г.Воркута на Базе УАВР, совмещенной с административным комплексом Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.12.201621.12.2016 20:0021.12.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования в г.Воркута на Базе УАВР, совмещенной с административным комплексом Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования в г.Воркута на Базе УАВР, совмещенной с административным комплексом Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годах
Начальная цена
3 540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
52.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Вологда в 2017-2019 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2016 09:00 GMT +321.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604121247Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Вологда в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2016 09:0021.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604121247Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Вологда в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
21.12.2016 20:0021.12.2016 20:0021.12.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Вологда в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.12.201621.12.2016 20:0021.12.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Вологда в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по текущему содержанию пути необщего пользования УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Вологда в 2017-2019 годах
Начальная цена
951 845,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
52.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по текущему содержанию и расчистке от снега путей необщего пользования Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2016 09:00 GMT +321.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604121247Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по текущему содержанию и расчистке от снега путей необщего пользования Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2016 09:0021.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604121247Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по текущему содержанию и расчистке от снега путей необщего пользования Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
21.12.2016 20:0021.12.2016 20:0021.12.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию и расчистке от снега путей необщего пользования Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.12.201621.12.2016 20:0021.12.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию и расчистке от снега путей необщего пользования Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по текущему содержанию и расчистке от снега путей необщего пользования Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годах
Начальная цена
3 540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
52.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по текущему содержанию и чистке от снега подъездных железнодорожных путей необщего пользования Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2016 09:00 GMT +321.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604121247Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по текущему содержанию и чистке от снега подъездных железнодорожных путей необщего пользования Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2016 09:0021.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604121247Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по текущему содержанию и чистке от снега подъездных железнодорожных путей необщего пользования Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
21.12.2016 20:0021.12.2016 20:0021.12.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию и чистке от снега подъездных железнодорожных путей необщего пользования Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.12.201621.12.2016 20:0021.12.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию и чистке от снега подъездных железнодорожных путей необщего пользования Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по текущему содержанию и чистке от снега подъездных железнодорожных путей необщего пользования Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017-2019 годах
Начальная цена
19 856 204,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
52.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по текущему содержанию подъездных железнодорожных путей необщего пользования УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Ухта в 2017-2019 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2016 09:00 GMT +321.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604121247Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по текущему содержанию подъездных железнодорожных путей необщего пользования УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Ухта в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2016 09:0021.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604121247Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по текущему содержанию подъездных железнодорожных путей необщего пользования УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Ухта в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
21.12.2016 20:0021.12.2016 20:0021.12.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию подъездных железнодорожных путей необщего пользования УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Ухта в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.12.201621.12.2016 20:0021.12.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию подъездных железнодорожных путей необщего пользования УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Ухта в 2017-2019 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по текущему содержанию подъездных железнодорожных путей необщего пользования УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.Ухта в 2017-2019 годах
Начальная цена
7 788 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
52.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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