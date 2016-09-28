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Номер извещения
31604121190
Уникальный номер закупки
16/2.1/0063955/НИИГЭ
Наименование закупки
Услуги по изготовлению и поставке сувенирной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 16:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Почтовый адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Контактный телефон
+7 499 267-16-19
Факс
+7 499 267-30-76
Адрес электронной почты
E.Liders@econom.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лидерс Евгений Валерьевич
Место рассмотрения предложений
105066, город Москва, улица Басманная С., дом 20, строение 8
Закупки и тендеры Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по изготовлению и поставке сувенирной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.09.2016 14:00 GMT +328.09.2016 14:0028.09.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604121190Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по изготовлению и поставке сувенирной продукции105066, город Москва, улица Басманная С., дом 20, строение 8
Дата и время вскрытия заявок
28.09.2016 14:0028.09.2016 14:0028.09.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604121190Дата и время вскрытия заявок Услуги по изготовлению и поставке сувенирной продукции105066, город Москва, улица Басманная С., дом 20, строение 8
Подведение итогов не позднее
06.10.2016 18:0006.10.2016 18:0006.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604121190Подведение итогов не позднее Услуги по изготовлению и поставке сувенирной продукции105066, город Москва, улица Басманная С., дом 20, строение 8
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по изготовлению и поставке сувенирной продукции
Начальная цена
580 460,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Адрес местонахождения
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Отсутствуют
18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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