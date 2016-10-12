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Номер извещения
31604120687
Уникальный номер закупки
16/2.3/0004556/ГППроект
Наименование закупки
Разработка документации по проектированию (изменению) границ лесопарковой зоны по объекту "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС «Селятино» со строительством КРП-20»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 16:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
ybogdanova@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Разработка документации по проектированию (изменению) границ лесопарковой зоны по объекту "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС «Селятино» со строительством КРП-20»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.10.2016 10:00 GMT +312.10.2016 10:0012.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604120687Дата и время окончания срока приема заявок Разработка документации по проектированию (изменению) границ лесопарковой зоны по объекту "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС «Селятино» со строительством КРП-20»Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Дата и время вскрытия заявок
12.10.2016 11:0012.10.2016 11:0012.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604120687Дата и время вскрытия заявок Разработка документации по проектированию (изменению) границ лесопарковой зоны по объекту "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС «Селятино» со строительством КРП-20»Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Подведение итогов не позднее
20.10.2016 18:0020.10.2016 18:0020.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604120687Подведение итогов не позднее Разработка документации по проектированию (изменению) границ лесопарковой зоны по объекту "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС «Селятино» со строительством КРП-20»Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
20.10.201620.10.2016 18:0020.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604120687Подведение итогов не позднее Разработка документации по проектированию (изменению) границ лесопарковой зоны по объекту "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС «Селятино» со строительством КРП-20»Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка документации по проектированию (изменению) границ лесопарковой зоны по объекту "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС «Селятино» со строительством КРП-20»
Начальная цена
2 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Отсутствуют
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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