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Номер извещения
31604120643
Уникальный номер закупки
16/2.1/0002616/ГЭкcпорт
Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт модульного серверного помещения "Lampertz"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 812 646-15-59
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
s.kutuzova@gazpromexport.com
Ф.И.О. контактного лица
Кутузова Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт модульного серверного помещения "Lampertz"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2016 11:00 GMT +311.11.2016 11:0011.11.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604120643Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт модульного серверного помещения "Lampertz"191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2016 13:0011.11.2016 13:0011.11.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604120643Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт модульного серверного помещения "Lampertz"191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А
Подведение итогов не позднее
02.12.2016 16:0002.12.2016 16:0002.12.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604120643Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт модульного серверного помещения "Lampertz"191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт модульного серверного помещения "Lampertz"
Начальная цена
31 968 387,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Отсутствуют
62.03
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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