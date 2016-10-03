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Номер извещения
31604120504
Уникальный номер закупки
16/2.1/0063613/ЛОКВитязь
Наименование закупки
Текущий ремонт чиллеров ООО "ЛОК "Витязь" в 2016г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-73
Факс
Адрес электронной почты
Lazareva@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарева Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
353417 г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т Южный 20
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Текущий ремонт чиллеров ООО "ЛОК "Витязь" в 2016г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 12:00 GMT +303.10.2016 12:0003.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604120504Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт чиллеров ООО "ЛОК "Витязь" в 2016г.353417 г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т Южный 20
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 13:0003.10.2016 13:0003.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604120504Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт чиллеров ООО "ЛОК "Витязь" в 2016г.353417 г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т Южный 20
Подведение итогов не позднее
13.10.2016 16:0013.10.2016 16:0013.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604120504Подведение итогов не позднее Текущий ремонт чиллеров ООО "ЛОК "Витязь" в 2016г.353417 г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т Южный 20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт чиллеров ООО "ЛОК "Витязь" в 2016г.
Начальная цена
589 045,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ЛОК "Витязь"
Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Отсутствуют
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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