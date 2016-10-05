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Номер извещения
ГП609024
Уникальный номер закупки
16/2.2/0064484/ПолГП
Наименование закупки
Поставка кабеля для помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Контактный телефон
+7 495 631-55-81
Факс
+7 495 719-52-22
Адрес электронной почты
KORSDMIA@medgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корсун Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru
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Поставка кабеля для помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 15:00 GMT +305.10.2016 15:0005.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609024Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля для помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 15:0005.10.2016 15:0005.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609024Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеля для помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 16:0014.10.2016 16:0014.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609024Подведение итогов не позднее Поставка кабеля для помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 16:0014.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609024Подведение итогов не позднее Поставка кабеля для помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32На сайте электронной торговой площадки ГПБ https://etpgaz.gazprombank.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабеля для помещений Центра Микрохирургии глаза по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32
Начальная цена
979 656,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОКДЦ ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Отсутствуют
27.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 12000
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