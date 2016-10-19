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Номер извещения
31604120368
Уникальный номер закупки
16/2.2/0045147/ТГКазань
Наименование закупки
Поставка расходных медицинских материалов и медикаментов (без НДС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
r-zapparov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заппаров Рамиль Ринатович
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных медицинских материалов и медикаментов (без НДС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2016 10:00 GMT +319.10.2016 10:0019.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604120368Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных медицинских материалов и медикаментов (без НДС)https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Дата и время вскрытия заявок
19.10.2016 15:0019.10.2016 15:0019.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604120368Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных медицинских материалов и медикаментов (без НДС)https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Подведение итогов не позднее
27.10.2016 00:0027.10.2016 00:0027.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604120368Подведение итогов не позднее Поставка расходных медицинских материалов и медикаментов (без НДС)https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных медицинских материалов и медикаментов (без НДС)
Начальная цена
591 193,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
46.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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