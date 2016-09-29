Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и по очистке от взрывоопасных предметов и предметов времен войны территории строительства объекта "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" в составе стройки "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" (морская часть) (0001/16/1.1/0062050/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31604120354 Уникальный номер закупки 16/1.1/0062050/ГИнвест Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и по очистке от взрывоопасных предметов и предметов времен войны территории строительства объекта "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" в составе стройки "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" (морская часть) (0001/16/1.1/0062050/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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