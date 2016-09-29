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Номер извещения
31604120354
Уникальный номер закупки
16/1.1/0062050/ГИнвест
Наименование закупки
Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и по очистке от взрывоопасных предметов и предметов времен войны территории строительства объекта "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" в составе стройки "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" (морская часть) (0001/16/1.1/0062050/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-65-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и по очистке от взрывоопасных предметов и предметов времен войны территории строительства объекта "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" в составе стройки "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" (морская часть)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 12:00 GMT +329.09.2016 12:0029.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604120354Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и по очистке от взрывоопасных предметов и предметов времен войны территории строительства объекта "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" в составе стройки "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" (морская часть)Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2016 10:3030.09.2016 10:3030.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604120354Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и по очистке от взрывоопасных предметов и предметов времен войны территории строительства объекта "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" в составе стройки "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" (морская часть)Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 18:0014.10.2016 18:0014.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604120354Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и по очистке от взрывоопасных предметов и предметов времен войны территории строительства объекта "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" в составе стройки "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" (морская часть)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 18:0014.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604120354Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и по очистке от взрывоопасных предметов и предметов времен войны территории строительства объекта "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" в составе стройки "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" (морская часть)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и по очистке от взрывоопасных предметов и предметов времен войны территории строительства объекта "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" в составе стройки "Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе "КС Портовая" (морская часть)
Начальная цена
423 067 921,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
43.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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