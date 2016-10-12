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    Главная / Торги / Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд объектов:«Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856);«Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198);«Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846) (№0056/16/1.1/0058827/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016)

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд объектов:«Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856);«Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198);«Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846) (№0056/16/1.1/0058827/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.10.2016 15:0012.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604120209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд объектов:«Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856);«Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198);«Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604120209

    Уникальный номер закупки

    16/1.1/0058827/ГЦР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд объектов:«Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856);«Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198);«Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846) (№0056/16/1.1/0058827/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.09.2016 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 58827.zip

    Участникам изменения от 05.10.16.doc

    Изменения в извещении

    Документация изменения 05.10.2016.zip

    Участникам от 11.10.16.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-21

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусева Галина Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд объектов:«Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856);«Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198);«Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.10.2016 15:00 GMT +312.10.2016 15:0012.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604120209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд объектов:«Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856);«Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198);«Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846).Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2016 10:0013.10.2016 10:0013.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604120209Дата и время вскрытия заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд объектов:«Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856);«Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198);«Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846).Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2016 15:0021.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604120209Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд объектов:«Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856);«Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198);«Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846).Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.10.201621.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604120209Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд объектов:«Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856);«Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198);«Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд объектов:«Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856);«Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198);«Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846).

    Начальная цена

    12 328 344,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос центробежный Grundfos CR 32-2 HQQE, многоступенчатый, вертикальный Q=22м3/ч, Н=28м, N=4кВт, n=2900об/мин, кат.№96122009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Компрессорно-конденсаторный блок NSA 024 / ST в комплекте с присоединительным комплектом 024/1 (067d2450) ТУ 3644-046-87684748-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Насос центробежный вертикальный многоступенчатый Grundfos CR 10-5 A-FJ-A-E HQQE Рмакс=16 бар с электродвигателем 90LC N=2,2кВт Q=10,8мЗ/ч Н=38м №97836800"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Насос циркуляционный с мокрым ротором Grundfos NB 65-250/251A-F-A BAQE Рмакс=16 бар с электродвигателем MMG225M N=45кВт Н=77м №95109664"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Компрессор поршневой стационарный с ресивером К-22 с электродвигателем 380В 7,5кВт производительность 0,5м3/мин давление на выходе 16кг/см2 ресивер 230л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Насос для перекачки соляной кислоты Q=12,5 3м3/ч, H= 32 м, с электродвигателем 132SB2, N=7,5 кВт, n=2900 об/мин ГХН 12,5/32,1 50-32-160 11.1123/Р.БО1-171-ТХ.ОЛ5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Станция канализационная насосная производственно-дождевых сточных вод Q=10 м3/ч; H=25 м; 094-K.Ex-12/11 11.1123/Р.БО1-421-НВК.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Насос скважинный GRUNDFOS SP 30-15 Артикул 13А16915 О=20м3/час, Н=140м с эл. двигателем MS 6000, N=1Зквт, Зх400 в комплекте шкаф управления одним насосом Control MP204-S 1х28-34А SD II №97758245"

    Кол-во: 1

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