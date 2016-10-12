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    Главная / Торги / Поставка извещателей, постов сигнализации, табло световых, видеокамер для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239); «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 056-2001795); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439); «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Телемеханизация ГРС газопровода Н.Тура-Пермь-Горький» (код стройки 056-2000348); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186). Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. (№0056/16/1.1/0058837/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016)

    Поставка извещателей, постов сигнализации, табло световых, видеокамер для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239); «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 056-2001795); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439); «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Телемеханизация ГРС газопровода Н.Тура-Пермь-Горький» (код стройки 056-2000348); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186). Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. (№0056/16/1.1/0058837/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.10.2016 15:0012.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604120046Дата и время окончания срока приема заявок Поставка извещателей, постов сигнализации, табло световых, видеокамер для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239); «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 056-2001795); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439); «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Телемеханизация ГРС газопровода Н.Тура-Пермь-Горький» (код стройки 056-2000348); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186).г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604120046

    Уникальный номер закупки

    16/1.1/0058837/ГЦР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка извещателей, постов сигнализации, табло световых, видеокамер для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239); «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 056-2001795); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439); «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Телемеханизация ГРС газопровода Н.Тура-Пермь-Горький» (код стройки 056-2000348); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186). Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. (№0056/16/1.1/0058837/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.09.2016 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация от 21.09.16.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-21

    Адрес электронной почты

    D.S.Smirnova@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка извещателей, постов сигнализации, табло световых, видеокамер для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239); «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 056-2001795); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439); «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Телемеханизация ГРС газопровода Н.Тура-Пермь-Горький» (код стройки 056-2000348); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.10.2016 15:00 GMT +312.10.2016 15:0012.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604120046Дата и время окончания срока приема заявок Поставка извещателей, постов сигнализации, табло световых, видеокамер для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239); «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 056-2001795); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439); «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Телемеханизация ГРС газопровода Н.Тура-Пермь-Горький» (код стройки 056-2000348); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186).г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2016 10:0013.10.2016 10:0013.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604120046Дата и время вскрытия заявок Поставка извещателей, постов сигнализации, табло световых, видеокамер для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239); «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 056-2001795); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439); «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Телемеханизация ГРС газопровода Н.Тура-Пермь-Горький» (код стройки 056-2000348); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186).г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2016 15:0021.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604120046Подведение итогов не позднее Поставка извещателей, постов сигнализации, табло световых, видеокамер для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239); «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 056-2001795); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439); «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Телемеханизация ГРС газопровода Н.Тура-Пермь-Горький» (код стройки 056-2000348); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186).г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201621.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604120046Подведение итогов не позднее Поставка извещателей, постов сигнализации, табло световых, видеокамер для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239); «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 056-2001795); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439); «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Телемеханизация ГРС газопровода Н.Тура-Пермь-Горький» (код стройки 056-2000348); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186).г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка извещателей, постов сигнализации, табло световых, видеокамер для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239); «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 056-2001795); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439); «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Телемеханизация ГРС газопровода Н.Тура-Пермь-Горький» (код стройки 056-2000348); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186).

    Начальная цена

    18 297 505,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.52

    Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ АЦДР.425211.004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пост сигнализации взрывозащищенный (сирена) переменного тока ПСВ-С-52ХЛ1 1ExdIIBT6 220В ТУ У 3.09-002171159-024-97"

    Кол-во: 14

    "Позиция 3"

    "Источник питания резервированный РИП-24 исп.01 АЦДР.436534.002-01 в комплекте: аккумуляторные батареи Delta DTM1217 -2шт, бокс Бокс-24 исп.0 (Бокс-24/17М5) (2х17Ач-24В) АЦДР.426491.002 -1шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-44 (ДИП-44) ТУ 4371-001-44373676-99"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Извещатель пожарный ИП 212-41М IP40 дымовой оптико-электронный в составе: извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М - 149 шт.; монтажное устройство для извещателя ИП 212-41М - 201 шт ТУ 4731-005-12215496-00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Устройство шлейфовое контрольное УШК-01 ТУ 4371-005-44373676-03 4551РД7.00.Р.01.УПН.1.125.ПС.СО1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Устройство шлейфовое контрольное УШК-01 ТУ 4371-005-44373676-03 4551РД7.00.Р.01.УПН.1.125.ПС.СО1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Пост сигнальный взрывозащищенный ПСВ-Г-72 ХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24(М) ВЫХОД ЦФСК.425548.006 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Видеокамера взрывозащищенная ТВК-07 ЦВ-Д/Н в составе: Термокожух, компл.03 220В, УХЛ-1 от -60 до +40 C, 1ExdmellCT6, IP67 -1шт, Видеокамера цветная, день-ночь ВК-4 QN-D169 (LCL-196) -1шт, Объектив ОБ2 TG2616 AFCS 2,6 мм (для камер QN-B309, QN-217HS, "

    Кол-во: 21

    "Позиция 11"

    "Видеокамера взрывозащищенная ТВК-07 ЦВ-Д/Н в составе: Термокожух, компл.03 220В, УХЛ-1 от -60 до +40 C, 1ExdmellCT6, IP67 -1шт, Видеокамера цветная, день-ночь ВК-4 QN-D169 (LCL-196) -1шт, Объектив ОБ2 TG2616 AFCS 2,6 мм (для камер QN-B309, QN-217HS, "

    Кол-во: 36

    "Позиция 12"

    "Видеокамера взрывозащищенная ТВК-07 ЦВ-Д/Н в составе: Термокожух, компл.03 220В, УХЛ-1 от -60 до +40 C, 1ExdmellCT6, IP67 -1шт, Видеокамера цветная, день-ночь ВК-4 QN-D169 (LCL-196) -1шт, Объектив ОБ2 TG2616 AFCS 2,6 мм (для камер QN-B309, QN-217HS, "

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "Видеокамера взрывозащищенная ТВК-07 ЦВ-Д/Н в составе: Термокожух, компл.03 220В, УХЛ-1 от -60 до +40 C, 1ExdmellCT6, IP67 -1шт, Видеокамера цветная, день-ночь ВК-4 QN-D169 (LCL-196) -1шт, Объектив ОБ2 TG2616 AFCS 2,6 мм (для камер QN-B309, QN-217HS, "

    Кол-во: 23

    "Позиция 14"

    "Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ АЦДР.425211.004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Источник питания резервированный РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) АЦДР.436534.002-01 в комплекте с аккумуляторными батареями Delta DTM1207 -2шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Пост сигнализации взрывозащищенный (сирена) переменного тока ПСВ-С-52ХЛ1 1ExdIIBT6 220В ТУ У 3.09-002171159-024-97"

    Кол-во: 13

    "Позиция 17"

    "Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 исполнение 01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Пост сигнализации взрывозащищенный (сирена) переменного тока ПСВ-С-52ХЛ1 1ExdIIBT6 220В ТУ У 3.09-002171159-024-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 исполнение 01"

    Кол-во: 13

    "Позиция 20"

    "Блок ввода-вывода пожарный в блок-боксе ЛИС АВО (расширения пожарный) БРП-01-08-142-02 ТУ 4371-013-50843011-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Источник питания резервированный РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) АЦДР.436534.002-01 в комплекте с аккумуляторными батареями Delta DTM1207 -2шт"

    Кол-во: 13

    "Позиция 22"

    "Табло световое взрывозащищенное ТСВ-1-12-Н-Б-З/Ч-АСПТ ОТКЛ ТУ 4371-117-12150638-2004"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Табло световое взрывозащищенное ТСВ-1-12-Н-Б-Ж/Ч-ГОРЮЧИЙ ГАЗ ТУ 4371-117-12150638-2004"

    Кол-во: 24

    "Позиция 24"

    "Табло световое ТСВ-1-12-Н-Б-К/Ч-ГАЗ-НЕ ВХОДИТЬ Взрывозащищенное ТУ 4371-117-12150638-2004"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Табло световое ТСВ-1-12-Н-Б-К/Ч-ГАЗ-УХОДИ Взрывозащищенное ТУ 4371-117-12150638-2004"

    Кол-во: 18

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211077640
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы через Интернет "Контур-Экстерн" и оказание услуг абонентского обслуживания в Системе для филиалов и подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2025 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2.1/000806
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы...
    177044
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 371 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080970
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд ООО "Газпром недра" ПФ «Астраханьгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001292
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд...
    177077
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 199 760
    Лоты:
    1
    Регион:
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