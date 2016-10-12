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Номер извещения
31604119957
Уникальный номер закупки
16/1.1/0062052/ГИнвест
Наименование закупки
Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объекта «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» в составе стройки «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» для нужд ООО «Газпром инвест» (№ 0056/16/1.1/0062052/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объекта «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» в составе стройки «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» для нужд ООО «Газпром инвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.10.2016 15:00 GMT +312.10.2016 15:0012.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604119957Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объекта «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» в составе стройки «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» для нужд ООО «Газпром инвест»Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2016 10:0013.10.2016 10:0013.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604119957Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объекта «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» в составе стройки «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» для нужд ООО «Газпром инвест»Москва
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 15:0021.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119957Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объекта «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» в составе стройки «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» для нужд ООО «Газпром инвест»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119957Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объекта «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» в составе стройки «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» для нужд ООО «Газпром инвест»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объекта «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» в составе стройки «Установка дополнительного АВО газа на КС «Портовая» для нужд ООО «Газпром инвест»
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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