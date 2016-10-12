Поставка электрооборудования и оборудования КИПиА для объектов: «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования технологических процессов компрессорных цехов ООО «Тюментрансгаз» (код стройки 056-2000629); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439), «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка электрооборудования и оборудования КИПиА для объектов: «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования технологических процессов компрессорных цехов ООО «Тюментрансгаз» (код стройки 056-2000629); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439), «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ООО Газпром центрремонт Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Датчик уровня жидкости ДУЖЭ-200М-1212 ТУ25-02.022135-79" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Блок питания МЕТРАН-602М-024-100" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Сигнализатор уровня UTS Опросный лист 4178/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-0-А.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Преобразователь температуры и влажности измерительный ИПТВ-206-(М1-1)-160-(PLT-164)-3 4-20 мА, 0... +50 C, 5... 98%, исп. общепромышленное, абс. погр. 0,4 C, 3%, РИС. 1, длина раб. части 160 мм, разъем PLT-164, длина кабеля 3 м ТУ 4227-005-13282997-0" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Сигнализатор уровня UTS ОЛ №4178/2-КС Перегребненская-КЦ5-0-А.ОЛ1" Кол-во: 9

"Позиция 6" "Преобразователь напряжения трехфазного тока с тремя выходами E3855B-0..400v3 ТУ 4227-009-49501860-02" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Преобразователь напряжения постоянного тока AEDC857B-60 ТУ 4227-014-47113964-2011" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М IP40 в составе: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М - 3 шт.; монтажное устройство для извещателей ИП 212-41М - 201 шт ТУ 4731-005-12215496-00" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 6

"Позиция 10" "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства TIC-BC опросный лист № 4053/1-УТ4-ПР-ТМ-АТ.ОЛ2 ТУ 4277-025-12036948-2008" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист№ 4053/1-УТ3-ТМ-АТ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 12

"Позиция 13" "Сигнализатор уровня UTS-EP-850-G34-R1-D20-L-D АТЛМ.407730.003ТУ-2008 Опросный лист №4277/2-КС Пильнинская-КЦ2-2,7-А.ОЛ3 Изм.1" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Система газоаналитическая многофункциональная СГМ ЭРИС-110 код заказа СГМ-110-A/K//ГС(01)2/KДБ/YА/2-15 в составе: Датчик-газоанализатор ДГС ЭРИС-210 с ИК-сенсором, градуировка на метан (арт. ГС/210.01И) -9шт., датчик-газоанализатор ДГС ЭРИС-210 с дис" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Датчик комплексный с вычислителем расхода взрывозащищенный 1ExsibIIAT4 ГиперФлоу-3Пм КРАУ1.456.001-07 Опросный лист 4178/2-КС Перегребненская-КЦ5-5-А.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Датчик комплексный с вычислителем расхода взрывозащищенный 1ExsibIIAT4 ГиперФлоу-3Пм КРАУ1.456.001-07 Опросный лист 4178/2-КС Перегребненская-КЦ5-5-А.ОЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Сигнализатор уровня UTS Опросный лист 4178/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-0-А.ОЛ6" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Сигнализатор уровня UTS Опросный лист 4178/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-0-А.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Сигнализатор уровня UTS Опросный лист 4178/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-0-А.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Сигнализатор уровня UTS Опросный лист 4178/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-0-А.ОЛ5" Кол-во: 11

"Позиция 21" "Сигнализатор уровня UTS Опросный лист 4178/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-0-А.ОЛ1" Кол-во: 6

"Позиция 22" "Пункт автоматизированный тепловой. Опросный лист 11.1123/Р.БО1-272-ОВ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Пункт автоматизирированный тепловой. Опросный лист 11.1123/Р.БО1-243-ОВ.ОЛ8" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 16

"Позиция 25" "Датчик комплексный с вычислителем расхода взрывозащищенный 1ExsibIIAT4 ГиперФлоу-3Пм КРАУ1.456.001-07 Опросной лист 4278/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-5-А.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Регулятор-сигнализатор уровня электронный ЭРСУ-6МИ-УХЛ3-3-1-0,6/0,6/0,6 ТУ 25-2408.0009-88" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Термопреобразователь ТСМ 012.00-Оп-100М-B-3-1-400-10-Н-М20х1,5-1-П-П РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 8

"Позиция 28" "Датчик комплексный с вычислителем расхода взрывозащищенный 1ExsibIIAT4 ГиперФлоу-3Пм КРАУ1.456.001-07 Опросной лист 4278/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-5-А.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Преобразователь напряжения постоянного тока AEDC857B-250 ТУ 4227-014-47113964-2011" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 5

"Позиция 31" "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист № 4053/1 ДС1-УТ2-ТМ-АТ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист № 4053/1-УТ2-ПР2-ТМ-АТ.ОЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист№ 4053/1-УТ2-ПР1-ТМ-АТ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Манометр технический МП4-У-У2-16МПа-1,5-IP53-ОШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 8

"Позиция 35" "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 9

"Позиция 36" "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 10

"Позиция 38" "Датчик избыточного давления метран-150TG4(0-25МПа) 2G 2 1 A M5 EM S5 B4 Q4 K12 PA J5 LT ML/0106 M T 2 2 C C 1 1 2F 2" Кол-во: 15

"Позиция 39" "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства TIC-BC опросный лист № 4053/1-УТ2-ТМ-АТ.ОЛ2 ТУ 4277-025-12036948-2008" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Манометр технический МП4-У-У2-60кПа-1-IP53-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG4(0-10МПа) 2G 2 1 A EM 2F 2 K12 с максимальным пределом измерений 25000кПа настроенный на диапазон 0-10000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьбой М" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист№ 4053/1-УТ4-ТМ-АТ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист №4053/1ДС1-УТ2-ПР1-ТМ1-АТ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист №4053/1ДС1-УТ2-ПР2-ТМ-АТ.ОЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист № 4053/1ДС1-УТ2-ПР1-ТМ2-АТ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 46" "ТЕРМОШКАФ 3.909.015-12 (1000х600х1800) Согласно опросного листа 4150/18-УТ6-ЗП-АОЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 47" "РЕКЛОУЗЕР - ПУНКТ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ СТОЛБОВОЙ С ФУНКЦИЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПСС-10-СУ ТУ 3414-004-40244947-2008 по ОПРОСНОМУ ЛИСТУ 4150/18-УТ6-ЭС4.ОЛ1" Кол-во: 2