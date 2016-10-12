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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования и оборудования КИПиА для объектов: «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования технологических процессов компрессорных цехов ООО «Тюментрансгаз» (код стройки 056-2000629); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439), «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186) (№ 0056/16/1.1/0058836/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016). Закупка товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

    Поставка электрооборудования и оборудования КИПиА для объектов: «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования технологических процессов компрессорных цехов ООО «Тюментрансгаз» (код стройки 056-2000629); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439), «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186) (№ 0056/16/1.1/0058836/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016). Закупка товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.10.2016 15:0012.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604119851Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования и оборудования КИПиА для объектов: «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования технологических процессов компрессорных цехов ООО «Тюментрансгаз» (код стройки 056-2000629); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439), «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604119851

    Уникальный номер закупки

    16/1.1/0058836/ГЦР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования и оборудования КИПиА для объектов: «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования технологических процессов компрессорных цехов ООО «Тюментрансгаз» (код стройки 056-2000629); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439), «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186) (№ 0056/16/1.1/0058836/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/21.09.2016). Закупка товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.09.2016 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-21

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Екатерина Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования и оборудования КИПиА для объектов: «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования технологических процессов компрессорных цехов ООО «Тюментрансгаз» (код стройки 056-2000629); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439), «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.10.2016 15:00 GMT +312.10.2016 15:0012.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604119851Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования и оборудования КИПиА для объектов: «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования технологических процессов компрессорных цехов ООО «Тюментрансгаз» (код стройки 056-2000629); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439), «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2016 10:0013.10.2016 10:0013.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604119851Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования и оборудования КИПиА для объектов: «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования технологических процессов компрессорных цехов ООО «Тюментрансгаз» (код стройки 056-2000629); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439), «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186)Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2016 15:0021.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119851Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования и оборудования КИПиА для объектов: «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования технологических процессов компрессорных цехов ООО «Тюментрансгаз» (код стройки 056-2000629); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439), «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201621.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119851Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования и оборудования КИПиА для объектов: «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования технологических процессов компрессорных цехов ООО «Тюментрансгаз» (код стройки 056-2000629); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439), «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования и оборудования КИПиА для объектов: «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 056-2000144); «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования технологических процессов компрессорных цехов ООО «Тюментрансгаз» (код стройки 056-2000629); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439), «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция Майкопской КС» (код стройки 056-2002846); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186)

    Начальная цена

    29 327 796,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик уровня жидкости ДУЖЭ-200М-1212 ТУ25-02.022135-79"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Блок питания МЕТРАН-602М-024-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Сигнализатор уровня UTS Опросный лист 4178/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-0-А.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Преобразователь температуры и влажности измерительный ИПТВ-206-(М1-1)-160-(PLT-164)-3 4-20 мА, 0... +50 C, 5... 98%, исп. общепромышленное, абс. погр. 0,4 C, 3%, РИС. 1, длина раб. части 160 мм, разъем PLT-164, длина кабеля 3 м ТУ 4227-005-13282997-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Сигнализатор уровня UTS ОЛ №4178/2-КС Перегребненская-КЦ5-0-А.ОЛ1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "Преобразователь напряжения трехфазного тока с тремя выходами E3855B-0..400v3 ТУ 4227-009-49501860-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Преобразователь напряжения постоянного тока AEDC857B-60 ТУ 4227-014-47113964-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М IP40 в составе: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М - 3 шт.; монтажное устройство для извещателей ИП 212-41М - 201 шт ТУ 4731-005-12215496-00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства TIC-BC опросный лист № 4053/1-УТ4-ПР-ТМ-АТ.ОЛ2 ТУ 4277-025-12036948-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист№ 4053/1-УТ3-ТМ-АТ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Сигнализатор уровня UTS-EP-850-G34-R1-D20-L-D АТЛМ.407730.003ТУ-2008 Опросный лист №4277/2-КС Пильнинская-КЦ2-2,7-А.ОЛ3 Изм.1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Система газоаналитическая многофункциональная СГМ ЭРИС-110 код заказа СГМ-110-A/K//ГС(01)2/KДБ/YА/2-15 в составе: Датчик-газоанализатор ДГС ЭРИС-210 с ИК-сенсором, градуировка на метан (арт. ГС/210.01И) -9шт., датчик-газоанализатор ДГС ЭРИС-210 с дис"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Датчик комплексный с вычислителем расхода взрывозащищенный 1ExsibIIAT4 ГиперФлоу-3Пм КРАУ1.456.001-07 Опросный лист 4178/2-КС Перегребненская-КЦ5-5-А.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Датчик комплексный с вычислителем расхода взрывозащищенный 1ExsibIIAT4 ГиперФлоу-3Пм КРАУ1.456.001-07 Опросный лист 4178/2-КС Перегребненская-КЦ5-5-А.ОЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Сигнализатор уровня UTS Опросный лист 4178/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-0-А.ОЛ6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Сигнализатор уровня UTS Опросный лист 4178/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-0-А.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Сигнализатор уровня UTS Опросный лист 4178/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-0-А.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Сигнализатор уровня UTS Опросный лист 4178/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-0-А.ОЛ5"

    Кол-во: 11

    "Позиция 21"

    "Сигнализатор уровня UTS Опросный лист 4178/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-0-А.ОЛ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Пункт автоматизированный тепловой. Опросный лист 11.1123/Р.БО1-272-ОВ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Пункт автоматизирированный тепловой. Опросный лист 11.1123/Р.БО1-243-ОВ.ОЛ8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Датчик комплексный с вычислителем расхода взрывозащищенный 1ExsibIIAT4 ГиперФлоу-3Пм КРАУ1.456.001-07 Опросной лист 4278/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-5-А.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Регулятор-сигнализатор уровня электронный ЭРСУ-6МИ-УХЛ3-3-1-0,6/0,6/0,6 ТУ 25-2408.0009-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Термопреобразователь ТСМ 012.00-Оп-100М-B-3-1-400-10-Н-М20х1,5-1-П-П РГАЖ 2.821.012.02 ТУ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Датчик комплексный с вычислителем расхода взрывозащищенный 1ExsibIIAT4 ГиперФлоу-3Пм КРАУ1.456.001-07 Опросной лист 4278/2-КС Краснотурьинская-КЦ4-5-А.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Преобразователь напряжения постоянного тока AEDC857B-250 ТУ 4227-014-47113964-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист № 4053/1 ДС1-УТ2-ТМ-АТ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист № 4053/1-УТ2-ПР2-ТМ-АТ.ОЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист№ 4053/1-УТ2-ПР1-ТМ-АТ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Манометр технический МП4-У-У2-16МПа-1,5-IP53-ОШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 9

    "Позиция 36"

    "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Датчик избыточного давления Метран-150ТG4 (0-10МПа) 2G 2 1 А М5 EM S5 В1 К 12 LT/ 0106 М Т 2 2 С В1 1 2F 2 ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Датчик избыточного давления метран-150TG4(0-25МПа) 2G 2 1 A M5 EM S5 B4 Q4 K12 PA J5 LT ML/0106 M T 2 2 C C 1 1 2F 2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 39"

    "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства TIC-BC опросный лист № 4053/1-УТ2-ТМ-АТ.ОЛ2 ТУ 4277-025-12036948-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Манометр технический МП4-У-У2-60кПа-1-IP53-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG4(0-10МПа) 2G 2 1 A EM 2F 2 K12 с максимальным пределом измерений 25000кПа настроенный на диапазон 0-10000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьбой М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист№ 4053/1-УТ4-ТМ-АТ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист №4053/1ДС1-УТ2-ПР1-ТМ1-АТ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист №4053/1ДС1-УТ2-ПР2-ТМ-АТ.ОЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Сигнализатор прохождения внутритрубного устройства выходной сигнал 4-20 мА, вид взрывозащиты 1ExibllCT5 TIC-BC ТУ 4277-025-12036948-2008 Опросный лист № 4053/1ДС1-УТ2-ПР1-ТМ2-АТ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ТЕРМОШКАФ 3.909.015-12 (1000х600х1800) Согласно опросного листа 4150/18-УТ6-ЗП-АОЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "РЕКЛОУЗЕР - ПУНКТ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ СТОЛБОВОЙ С ФУНКЦИЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПСС-10-СУ ТУ 3414-004-40244947-2008 по ОПРОСНОМУ ЛИСТУ 4150/18-УТ6-ЭС4.ОЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Пункт автоматизированный тепловой. Опросный лист 11.1123/Р.БО1-540-ОВ.ОЛ3"

    Кол-во: 1

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