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Номер извещения
31604119718
Уникальный номер закупки
16/2.1/0029142/ТГЧайковск
Наименование закупки
Услуги по продлению ресурса безопасной эксплуатации теплоэнергетического оборудования (утилизаторов тепла) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2016 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-68
Факс
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Адрес электронной почты
lavrenovayu@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврёнов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
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Услуги по продлению ресурса безопасной эксплуатации теплоэнергетического оборудования (утилизаторов тепла) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.10.2016 12:00 GMT +312.10.2016 12:0012.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604119718Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по продлению ресурса безопасной эксплуатации теплоэнергетического оборудования (утилизаторов тепла) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Дата и время вскрытия заявок
12.10.2016 12:3012.10.2016 12:3012.10.2016 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604119718Дата и время вскрытия заявок Услуги по продлению ресурса безопасной эксплуатации теплоэнергетического оборудования (утилизаторов тепла) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Подведение итогов не позднее
31.10.2016 15:3031.10.2016 15:3031.10.2016 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119718Подведение итогов не позднее Услуги по продлению ресурса безопасной эксплуатации теплоэнергетического оборудования (утилизаторов тепла) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201631.10.2016 15:3031.10.2016 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119718Подведение итогов не позднее Услуги по продлению ресурса безопасной эксплуатации теплоэнергетического оборудования (утилизаторов тепла) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по продлению ресурса безопасной эксплуатации теплоэнергетического оборудования (утилизаторов тепла) для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Начальная цена
2 044 746,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 52
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