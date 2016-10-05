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Номер извещения
31604119150
Уникальный номер закупки
16/2.1/0058317/ГПереработка
Наименование закупки
Услуги по инвентаризации источников выбросов в атмосферу и разработке проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу загрязняющих веществ Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» (с учетом реконструкции)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-18-29
Факс
--
Адрес электронной почты
StaviankoSA@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ставянко Сергей Андреевич
Место рассмотрения предложений
г.Сургут, ул. Островкого 16, кабинет №609
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области прочих естественных наук
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Услуги по инвентаризации источников выбросов в атмосферу и разработке проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу загрязняющих веществ Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» (с учетом реконструкции)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 08:00 GMT +305.10.2016 08:0005.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604119150Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по инвентаризации источников выбросов в атмосферу и разработке проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу загрязняющих веществ Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» (с учетом реконструкции)г.Сургут, ул. Островкого 16, кабинет №609
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 10:0005.10.2016 10:0005.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604119150Дата и время вскрытия заявок Услуги по инвентаризации источников выбросов в атмосферу и разработке проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу загрязняющих веществ Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» (с учетом реконструкции)г.Сургут, ул. Островкого 16, кабинет №609
Подведение итогов не позднее
10.10.2016 10:0010.10.2016 10:0010.10.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119150Подведение итогов не позднее Услуги по инвентаризации источников выбросов в атмосферу и разработке проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу загрязняющих веществ Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» (с учетом реконструкции)г.Сургут, ул. Островкого 16, кабинет №609
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201610.10.2016 10:0010.10.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119150Подведение итогов не позднее Услуги по инвентаризации источников выбросов в атмосферу и разработке проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу загрязняющих веществ Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» (с учетом реконструкции)г.Сургут, ул. Островкого 16, кабинет №609
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по инвентаризации источников выбросов в атмосферу и разработке проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу загрязняющих веществ Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» (с учетом реконструкции)
Начальная цена
575 840,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
72.19.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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