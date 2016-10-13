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Номер извещения
31604119008
Уникальный номер закупки
16/2.2/0064330/ДНадым
Наименование закупки
Поставка продуктов питания для нужд Пансионата «Надым». Поставка товаров бакалеи и гастрономии.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-73-77
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Fedenko.IuIu@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Феденко Юрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания для нужд Пансионата «Надым». Поставка товаров бакалеи и гастрономии.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2016 14:00 GMT +313.10.2016 14:0013.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604119008Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд Пансионата «Надым». Поставка товаров бакалеи и гастрономии.ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14.
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2016 14:0013.10.2016 14:0013.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604119008Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд Пансионата «Надым». Поставка товаров бакалеи и гастрономии.ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14.
Подведение итогов не позднее
18.10.2016 15:0018.10.2016 15:0018.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119008Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд Пансионата «Надым». Поставка товаров бакалеи и гастрономии.ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд Пансионата «Надым». Поставка товаров бакалеи и гастрономии.
Начальная цена
549 895,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Аванс не предусмотрен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
46.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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