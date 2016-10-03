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Номер извещения
31604117925
Уникальный номер закупки
16/2.1/0061141/ГСвязь
Наименование закупки
Выполнение комплекса услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров работников ООО «Газпром связь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 719-35-70
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
k.maksimov@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Константин Павлович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров работников ООО «Газпром связь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 11:00 GMT +303.10.2016 11:0003.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604117925Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров работников ООО «Газпром связь»г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 14:0003.10.2016 14:0003.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604117925Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров работников ООО «Газпром связь»г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Подведение итогов не позднее
10.10.2016 11:0010.10.2016 11:0010.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604117925Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров работников ООО «Газпром связь»г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201610.10.2016 11:0010.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604117925Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров работников ООО «Газпром связь»г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров работников ООО «Газпром связь»
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Отсутствуют
86
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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