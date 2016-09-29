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Номер извещения
31604117758
Уникальный номер закупки
16/2.1/0063757/ДНоябрьск
Наименование закупки
Услуги по обеспечению охраны объекта "Разведочная скважина №138 Бухаровского месторождения".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 09:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-52
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
bratkova.av@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Браткова Алла Васильевна
Место рассмотрения предложений
г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212, конференц-зал
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по обеспечению охраны объекта "Разведочная скважина №138 Бухаровского месторождения".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 07:00 GMT +329.09.2016 07:0029.09.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604117758Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по обеспечению охраны объекта "Разведочная скважина №138 Бухаровского месторождения".г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212, конференц-зал
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 07:0029.09.2016 07:0029.09.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604117758Дата и время вскрытия заявок Услуги по обеспечению охраны объекта "Разведочная скважина №138 Бухаровского месторождения".г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212, конференц-зал
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 13:0030.09.2016 13:0030.09.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604117758Подведение итогов не позднее Услуги по обеспечению охраны объекта "Разведочная скважина №138 Бухаровского месторождения".г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212, конференц-зал
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по обеспечению охраны объекта "Разведочная скважина №138 Бухаровского месторождения".
Начальная цена
588 829,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
80.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4416
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