www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604117433
Уникальный номер закупки
16/2.2/0053729/ТомскГП
Наименование закупки
Поставка беспроводных датчиков для месторождений для нужд ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 07:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-96
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
gmyzovsv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гмызов Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка беспроводных датчиков на месторождения для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.11.2016 06:00 GMT +302.11.2016 06:0002.11.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604117433Дата и время окончания срока приема заявок Поставка беспроводных датчиков на месторождения для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Дата и время вскрытия заявок
02.11.2016 06:0002.11.2016 06:0002.11.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604117433Дата и время вскрытия заявок Поставка беспроводных датчиков на месторождения для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Подведение итогов не позднее
07.12.2016 17:0007.12.2016 17:0007.12.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604117433Подведение итогов не позднее Поставка беспроводных датчиков на месторождения для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка беспроводных датчиков на месторождения для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
89 191 121,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 504
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.