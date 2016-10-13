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Номер извещения
31604117428
Уникальный номер закупки
16/3/0029978/ДОренбург
Наименование закупки
Изготовление альбома обзорных карт масштаба 1:25000 территории нефтегазоконденсатных промыслов, расположенных на лицензионных участках ООО "Газпром добыча Оренбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 07:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-00-59
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
u.muzdina@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муздина Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора:
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Изготовление альбома обзорных карт масштаба 1:25000 территории нефтегазоконденсатных промыслов, расположенных на лицензионных участках ООО "Газпром добыча Оренбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2016 07:00 GMT +313.10.2016 07:0013.10.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604117428Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление альбома обзорных карт масштаба 1:25000 территории нефтегазоконденсатных промыслов, расположенных на лицензионных участках ООО "Газпром добыча Оренбург"По месту нахождения Организатора:
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2016 08:0013.10.2016 08:0013.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604117428Дата и время вскрытия заявок Изготовление альбома обзорных карт масштаба 1:25000 территории нефтегазоконденсатных промыслов, расположенных на лицензионных участках ООО "Газпром добыча Оренбург"По месту нахождения Организатора:
Подведение итогов не позднее
25.10.2016 15:0025.10.2016 15:0025.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604117428Подведение итогов не позднее Изготовление альбома обзорных карт масштаба 1:25000 территории нефтегазоконденсатных промыслов, расположенных на лицензионных участках ООО "Газпром добыча Оренбург"По месту нахождения Организатора:
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.10.201625.10.2016 15:0025.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604117428Подведение итогов не позднее Изготовление альбома обзорных карт масштаба 1:25000 территории нефтегазоконденсатных промыслов, расположенных на лицензионных участках ООО "Газпром добыча Оренбург"По месту нахождения Организатора:
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление альбома обзорных карт масштаба 1:25000 территории нефтегазоконденсатных промыслов, расположенных на лицензионных участках ООО "Газпром добыча Оренбург"
Начальная цена
6 991 487,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Отсутствуют
71.12.44
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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