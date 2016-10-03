Выполнение комплекса пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объекту «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта». 3 пусковой комплекс» в составе стройки «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» и объекту «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз». КС Пильнинская КЦ №2» в составе стройки «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/16/1.1/0059060/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/23.09.2016)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31604130915 Уникальный номер закупки 16/1.1/0059060/ПАО Газпром Номер закупки Наименование закупки Выполнение комплекса пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объекту «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта». 3 пусковой комплекс» в составе стройки «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» и объекту «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз». КС Пильнинская КЦ №2» в составе стройки «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/16/1.1/0059060/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/23.09.2016) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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