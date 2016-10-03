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Номер извещения
31604130934
Уникальный номер закупки
16/1.1/0055200/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение комплекса пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам стройки: Реконструкция КС-3 «Красноармейская» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/16/1.1/0055200/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/23.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-66-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Penkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пенькова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам стройки: Реконструкция КС-3 «Красноармейская» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 12:00 GMT +303.10.2016 12:0003.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604130934Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам стройки: Реконструкция КС-3 «Красноармейская» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 10:3004.10.2016 10:3004.10.2016 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604130934Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам стройки: Реконструкция КС-3 «Красноармейская» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 20:0007.10.2016 20:0007.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604130934Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам стройки: Реконструкция КС-3 «Красноармейская» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201607.10.2016 20:0007.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604130934Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам стройки: Реконструкция КС-3 «Красноармейская» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам стройки: Реконструкция КС-3 «Красноармейская» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
74 384 988,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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