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Номер извещения
31604116832
Уникальный номер закупки
16/6/0062575/ПАО Газпром
Наименование закупки
ТО оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха - ул. Наметкина, 16; ул.Строителей, д. 8 корп.1; ул.Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д.66; п.Газопровод,101; Мичуринский пр-т,19. для нужд ПАО "Газпром" (62575)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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ТО оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха - ул. Наметкина, 16; ул.Строителей, д. 8 корп.1; ул.Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д.66; п.Газопровод,101; Мичуринский пр-т,19.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 12:00 GMT +303.10.2016 12:0003.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604116832Дата и время окончания срока приема заявок ТО оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха - ул. Наметкина, 16; ул.Строителей, д. 8 корп.1; ул.Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д.66; п.Газопровод,101; Мичуринский пр-т,19.г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 10:1004.10.2016 10:1004.10.2016 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604116832Дата и время вскрытия заявок ТО оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха - ул. Наметкина, 16; ул.Строителей, д. 8 корп.1; ул.Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д.66; п.Газопровод,101; Мичуринский пр-т,19.г. Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604116832Подведение итогов не позднее ТО оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха - ул. Наметкина, 16; ул.Строителей, д. 8 корп.1; ул.Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д.66; п.Газопровод,101; Мичуринский пр-т,19.г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604116832Подведение итогов не позднее ТО оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха - ул. Наметкина, 16; ул.Строителей, д. 8 корп.1; ул.Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д.66; п.Газопровод,101; Мичуринский пр-т,19.г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха - ул. Наметкина, 16; ул.Строителей, д. 8 корп.1; ул.Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д.66; п.Газопровод,101; Мичуринский пр-т,19.
Начальная цена
4 587 326,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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