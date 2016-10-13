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Номер извещения
31604116319
Уникальный номер закупки
16/2.1/0029488/Георесурс
Наименование закупки
Лабораторные испытания макета прибора каротажного зондирования скважин сверхкороткими электромагнитными импульсами на физической модели, имитирующей анизотропное околоскважинное пространство.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.danilkin@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилкин Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Закупки и тендеры Услуги по обеспечению добычи нефти и природного газа Эта группировка не включает: - услуги, предоставляемые операторами месторождений нефти или газа, см. 06.10, 06.20; - услуги по специализированному ремонту горнодобывающей техники, см. 33.12.24
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Лабораторные испытания макета прибора каротажного зондирования скважин сверхкороткими электромагнитными импульсами на физической модели, имитирующей анизотропное околоскважинное пространство.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2016 10:00 GMT +313.10.2016 10:0013.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604116319Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторные испытания макета прибора каротажного зондирования скважин сверхкороткими электромагнитными импульсами на физической модели, имитирующей анизотропное околоскважинное пространство.г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2016 11:0013.10.2016 11:0013.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604116319Дата и время вскрытия заявок Лабораторные испытания макета прибора каротажного зондирования скважин сверхкороткими электромагнитными импульсами на физической модели, имитирующей анизотропное околоскважинное пространство.г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Подведение итогов не позднее
08.11.2016 18:0008.11.2016 18:0008.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604116319Подведение итогов не позднее Лабораторные испытания макета прибора каротажного зондирования скважин сверхкороткими электромагнитными импульсами на физической модели, имитирующей анизотропное околоскважинное пространство.г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.11.201608.11.2016 18:0008.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604116319Подведение итогов не позднее Лабораторные испытания макета прибора каротажного зондирования скважин сверхкороткими электромагнитными импульсами на физической модели, имитирующей анизотропное околоскважинное пространство.г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лабораторные испытания макета прибора каротажного зондирования скважин сверхкороткими электромагнитными импульсами на физической модели, имитирующей анизотропное околоскважинное пространство.
Начальная цена
5 250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
09.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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