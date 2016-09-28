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Номер извещения
31604116609
Уникальный номер закупки
16/1.1/0058828/ГЦР
Наименование закупки
Поставка оборудования АИУС для объектов Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров», Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз», Расширение Пунгинского ПХГ для нужд ООО «Газпром центрремонт» 0001/16/1.1/0058828/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-52-69
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
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Поставка оборудования АИУС для объектов Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров», Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз», Расширение Пунгинского ПХГ для нужд ООО «Газпром центрремонт» 0001/16/1.1/0058828/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.09.2016 12:00 GMT +328.09.2016 12:0028.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604116609Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования АИУС для объектов Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров», Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз», Расширение Пунгинского ПХГ для нужд ООО «Газпром центрремонт» 0001/16/1.1/0058828/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 10:0029.09.2016 10:0029.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604116609Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования АИУС для объектов Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров», Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз», Расширение Пунгинского ПХГ для нужд ООО «Газпром центрремонт» 0001/16/1.1/0058828/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 21:0007.10.2016 21:0007.10.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604116609Подведение итогов не позднее Поставка оборудования АИУС для объектов Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров», Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз», Расширение Пунгинского ПХГ для нужд ООО «Газпром центрремонт» 0001/16/1.1/0058828/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201607.10.2016 21:0007.10.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604116609Подведение итогов не позднее Поставка оборудования АИУС для объектов Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров», Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз», Расширение Пунгинского ПХГ для нужд ООО «Газпром центрремонт» 0001/16/1.1/0058828/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования АИУС для объектов Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров», Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз», Расширение Пунгинского ПХГ для нужд ООО «Газпром центрремонт» 0001/16/1.1/0058828/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016
Начальная цена
28 822 440,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
26.51
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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